Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам, - Ирина Алкснис

00:09 13.10.2023

12 ОКТЯБРЯ 2023,



Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как "паразит" – Украина, присосавшийся к "хозяину", тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.



Ирина Алкснис

обозреватель РИА "Новости"



Запад в отношении Украины трезвеет на глазах. Соответствующие заявления политиков и публикации СМИ множатся на глазах. Признание провала "контрнаступа" уже фактически стало мейнстримом. Резко критические, а то и откровенно ядовитые высказывания в адрес киевских властей и лично Владимира Зеленского на глазах превращаются в обыденность.



Все чаще западными аналитиками предпринимаются попытки освобожденной от тупой пропаганды в стремлении к объективности рефлексии по поводу Украины как таковой – получается по-разному, но все равно результаты раз за разом оказываются весьма нелицеприятными для украинцев.



А это означает, что у Запада – по обе стороны Атлантического океана – припекает все более серьезно. В этом, конечно, проявляется удивительная ирония судьбы: из Украины долго и старательно создавали ахиллесову пяту России – и вроде добились беспрецедентного успеха, но когда ее наконец стали использовать в данном качестве на полную мощность, она оказалась обоюдоострым оружием и грозит по-настоящему серьезным ущербом своим хозяевам.



Ситуация, в точки зрения Штатов и Европы, дикая в своей абсурдности: геополитическая марионетка, прокси-оружие против Москвы не может и не должно оказывать влияние на внутреннюю ситуацию в западном мире. В теории – не должно, весь предыдущий опыт показывает, что не может – но текущая действительность отказывается соответствовать привычной картине мира.



Последней внешнеполитической кампанией, повлиявшей на ситуацию внутри США, стала война во Вьетнаме. Да и то дело там ведь было не во Вьетнаме и даже не в самой войне – дело было в массово гибнущих на другом конце света американских призывниках, что в итоге отвернуло американское общество от поддержки политики властей. Вашингтон извлек уроки из произошедшего, и с тех пор все его бесчисленные военно-политические авантюры, даже если они с треском проваливались, не оказывали никакого влияния на жизнь страны и функционирование государственной машины.



И это было одним из главных преимуществ Запада в геополитической борьбе. Он имел возможность наносить реальный и чувствительный ущерб гражданам государств, с которыми боролся, при этом его собственное население не только не страдало, но и зачастую получало существенные выгоды (в виде экономического процветания и социальных бенефитов) от происходящего, будь то военные операции или санкционная политика.



И вот вся эта чрезвычайно удобная и эффективная система сломалась на Украине. Причем чем дальше, тем хуже становится ситуация.



Рядовые американцы и особенно европейцы почувствовали ухудшение собственной жизни. Западные экономики барахтаются в усугубляющихся проблемах: за океаном ситуация получше, а вот в отношении Старого Света специалисты откровенно пессимистичны в оценках. Власти же объясняют, что это из-за Путина, но все обязаны терпеть и превозмогать ради победы Украины. Уже почти 80 лет – со Второй мировой войны – западные общества не несли на себе тягот геополитической борьбы, а их экономики только выигрывали от военных и политических катаклизмов в других странах. Но тут внезапно вернулись старые и недобрые времена.



Хуже того: Украина в разных темах и вариантах проникает в самые высокие и чувствительные сферы. Именно из-за нее снесли спикеров парламентов Канады и США – совсем недавно такое и представить было немыслимо. Именно Украина находится в центре процесса импичмента американского лидера и самых громких коррупционных скандалов вокруг его семейства. Украина превратилась в яблоко внутриполитического раздора, из-за которого не может принять бюджет главная сверхдержава планеты.



Заодно украинская тема успешно раскалывает западное единство, порождая бесчисленные склоки между государствами коалиции из-за денег, поставок оружия, приема беженцев, отношений с Россией и ее углеводородов. Президент США вынужден держать "большую речь" на тему Украины, чтобы хоть как-то разрулить ухудшающуюся день ото дня ситуацию. Ну а украинские элиты со своей стороны делают все от них зависящее, чтобы ухудшить положение: скандалят, хамят и попрошайничают, причем делают это максимально громогласно.



Получается парадоксальная ситуация. Теоретически создатели стратегии "Украина – анти-Россия" рассчитали все правильно: две страны действительно связаны настолько тесно на всех уровнях, что Украина должна была бы стать идеальным оружием, способным нанести если не фатальный, то тяжелейший удар по России – как в военном плане, так и по нашей внутренней стабильности.



При этом самому Западу и особенно Штатам, находящимся по другую сторону океана, в принципе не могло ничего грозить, поскольку Украина для них – пустое место, еще одна забытая Богом дыра на другом конце географии, в одном ряду с Ливией, Ираком или Афганистаном.



Даже если бы в свое время все эти бжезинские и киссинджеры допустили военно-политическую неудачу НАТО на украинском направлении, им в голову не могло прийти, что Украина – успешно созданный троянский конь для России – вместо этого въедет в сияющий "град на холме" и начнет выполнять там заложенные в нее задачи по разорению, деградации, сеянию розни и дестабилизации.



А из этого следует закономерный вывод: самым разумным выходом сейчас для Штатов и Европы было бы избавление от токсичного актива, каковым является Украина. Так что все громче звучащие на Западе здравые голоса, призывающие именно к этому, абсолютно правы. Вот только слишком уж влиятельные силы поставили на Киев чересчур многое, чтобы отказаться от его поддержки.



А значит, нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как "паразит" – Украина, присосавшийся к "хозяину", тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.