Чем грозит Израилю война на два фронта, - Евгений Поздняков

00:12 13.10.2023 12 ОКТЯБРЯ 2023,



Эксперты оценили возможности Израиля вести войну на два фронта



Чем грозит Израилю война на два фронта

Евгений Поздняков



Израиль сосредотачивает дополнительные силы на границе с Ливаном. На территории соседнего государства располагается группировка "Хезболла", выразившая поддержку движению ХАМАС. Какова вероятность вмешательства ливанской шиитской организации в палестино-израильский конфликт и как это решение повлияет на ход боевых действий?

Армия обороны Израиля направила отряды резервистов в города на севере страны. В сообщении газеты Times of Israel говорится, что дополнительные силы ЦАХАЛ были развернуты "в городах на границе с Ливаном на фоне общего усиления войск на севере Израиля".



Тель-Авив уже не в первый раз принимает решение усилить свои войска на севере. Во вторник бывший официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что десятки тысяч израильских военнослужащих направлены к границе с Ливаном. Он назвал ситуацию в этом регионе изменчивой и отметил, что силы ЦАХАЛ сохраняют бдительность.



Кроме того, жители севера Израиля получили рекомендацию покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном. РБК сообщает, что предупреждения об эвакуации получили жители Хермонского района и Верхней Галилеи.



Ранее с территории Ливана в сторону израильской территории было запущено несколько десятков беспилотников. Также в ЦАХАЛ заявили о пуске противотанкового снаряда в сторону своего военного поста. В понедельник сообщалось о попадании в Израиль через северную границу подозрительной группы лиц.



Израиль также наносит удары по территории Ливана. Сообщается, что артиллерия ЦАХАЛ обстреляла деревню Кфар-Шуба на юге соседней страны. Накануне израильтяне также обстреляли земли сопредельного государства. Официальный Telegram-канал армии Израиля отмечает, что это были ответные действия на пуск противотанковой ракеты в их сторону.



Напомним, ранее "Хезболла" поддержала действия ХАМАС. Глава исполнительного совета шиитской организации Хашем Сафи ад-Дин заявил, что нарушение исламских святынь и переход всех границ привели к операции палестинцев против Израиля. Об этом сообщает "Газета.Ru". Ад-Дин также пригрозил подключением к операции ХАМАС "всего исламского народа". По его словам, это произойдет, если США и Израиль продолжат "упорствовать в своей глупости".



Но несмотря на поддержку, высказанную ХАМАС, "Хезболла" пока якобы не планирует вступать в конфликт. Шиитское движение уверяло власти Ливана, что не станет присоединяться к боевым действиям против Израиля при условии, что те не предпримут действий против своего северного соседа. О соответствующих гарантиях со стороны организации сообщил глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб.



Тем не менее вероятность прямого вмешательства "Хезболлы" в палестино-израильский конфликт вызвала дискуссию среди экспертов. Собеседники газеты ВЗГЛЯД отмечают опасность такого поворота событий для Тель-Авива.



"Израиль отправляет резервистов в города на границе с Ливаном, так как в этом районе обострилась ситуация с "Хезболлой". Силы ЦАХАЛ будут выполнять исключительно оборонительные задачи. Цели вторгаться на территорию соседней страны нет", – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.



"На границе наблюдаются вялотекущие боестолкновения. Безусловно, существует вероятность, что ситуация может нормализоваться. Однако очень высоки шансы и обострения конфликта между "Хезболлой" и Израилем", – подчеркнул собеседник.



"Хезболла" имеет достаточно серьезный военный потенциал. Ее участники хорошо вооружены и обучены, в том числе иностранными инструкторами. Силы ЦАХАЛ способны отразить нападение этой группировки, но Израилю будет крайне тяжело воевать на два фронта одновременно. В таком случае Тель-Авиву понадобится помощь союзников, например, США", – отмечает он.



"Но я не думаю, что конфликт будет затяжным. Для Израиля война на истощение – это боевые действия, длящиеся около трех-пяти лет, – акцентировал Ципис. – Такого не ожидается, так как противниками ЦАХАЛ выступает не регулярная армия, а группировки. Вероятно, столкновения могут продлиться около года".



"Поскольку возникла опасность, что "Хезболла" может присоединиться к атакам на Израиль, в ЦАХАЛ решили принять меры предосторожности и укрепить там военную группировку, чтобы не допустить повторения ситуации на границе с Газой. Основные задачи у солдат на севере страны – это усиление обороны, защита приграничных поселков и купирование обстрелов противника", – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив".



"Однако большая часть войск ЦАХАЛ сейчас находится на юге страны. Дело в том, что "Хезболла" вряд ли вступит в войну на стороне ХАМАС. Ливанская организация находится под сильным влиянием Тегерана. Иран же не заинтересован в обострении ситуации и начале боевых действий. Поэтому Тегеран не даст свое согласие на наступление", – отмечает эксперт.



"Сейчас ситуация на границе с Ливаном стабильная. Отмечаются попытки атак территории Израиля беспилотниками, иногда проводятся обстрелы, но они быстро купируются. Пока ЦАХАЛ находится на своих местах. "Хезболла" также не меняет свою дислокацию", – подчеркивает он.



"Я думаю, что "Хезболла" не угрожает израильской армии. Однако следует понимать, что ливанская организация имеет много ракет и снарядов, в том числе дальнего радиуса действия. Ими она может поразить стратегические объекты внутри страны, например, электростанции. Кроме того, на границе находятся населенные пункты, жители которых также пострадают в случае конфликта", – акцентировал собеседник.



"В случае войны на два фронта Израиль выдержит. Хотя тогда ущерб от конфликта будет еще большим. Если такое все же случится, то акцент сделают на уничтожении "Хезболлы", так как она сильнее, – полагает Кедми. – Но организация вряд ли начнет боевые действия. Один на один ЦАХАЛ, скорее всего, разберется с ХАМАС за несколько недель".



"Армия Израиля, с учетом всех резервистов, насчитывает более полумиллиона человек. ЦАХАЛ оборудован по последнему слову техники. В распоряжении местных военных имеются новейшие танки, самолеты и зенитные комплексы. На границе с Ливаном стоят хорошо укомплектованные бригады, состоящие из профессиональных солдат, а не только резервистов", – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.



"Разумеется, "Хезболла" в этом отношении серьезно уступает Израилю. Представители данного формирования обладают вооружениями легкого типа. Конечно, у них есть и более серьезные орудия, но до оснащенности ЦАХАЛ им далеко. Однако в данном случае сравнивать две армии чисто по техническим характеристикам было бы не совсем верно", – отмечает собеседник.



"Эти формирования изначально создавались для работы в разных условиях. Войска Тель-Авива заточены под участие в прямых столкновениях. Их задача заключается в проведении быстрых операций, способных подавить противника в максимально короткие сроки. "Хезболла", в свою очередь, работает с помощью небольших мобильных групп", – считает эксперт.



"Стиль ведения боя этого формирования можно описать как партизанский. В связи с этим применение танков со стороны ЦАХАЛ будет сравнимо с ударом кулака по воде. В случае прямого столкновения части группировки попросту рассеются по полю боя и постараются провести перегруппировку", – подчеркивает Артамонов.



"К тому же у бойцов "Хезболлы" имеется жесткая идеологическая установка – не бояться смерти. Для них потенциальный конфликт с Израилем будет иметь серьезный религиозный подтекст, а значит, и гибель в рамках противостояния воспримется бойцами как великая честь и залог спокойного существования в загробном мире",



– акцентирует собеседник. "Поэтому Израиль постарается вывести "Хезболлу" на прямое столкновение, но бойцы формирования вполне способны навязать ЦАХАЛ свои правила игры. Также стоит учитывать и возможность войны Тель-Авива на два фронта. ХАМАС до сих пор является основным противником Израиля в текущем противостоянии", – уточняет эксперт.



"Если ЦАХАЛ будет вынужден одновременно сражаться с несколькими противниками, исповедующими партизанский стиль войны, то результаты конфликта могут оказаться совершенно непредсказуемыми. "Хезболлу" нельзя недооценивать. В ней состоят идейные бойцы, способные доставить Израилю немало проблем", – резюмирует Артамонов. Источник - взгляд

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