Скончался Виктор Чуб, много лет возглавлявший Узгидромет

00:13 13.10.2023

В возрасте 78 лет скончался известный ученый, доктор географических наук, профессор Виктор Чуб. С 1992 по 2017 годы он возглавлял Узгидромет.



Известный ученый, доктор географических наук, профессор Виктор Евгеньевич Чуб скончался в возрасте 78 лет. Эту информацию "Газете.uz" подтвердили в Узгидромете, который он возглавлял 25 лет - 1992 по 2017 год, когда вышел на пенсию.



Виктор Чуб родился в 1945 году. Он окончил Ташкентский государственный университет в 1967 году.



В 1966-1976 годах работал техником, старшим инженером 2-й гидрографической партии Управления гидрометеорологической службы Узбекистана, был начальником Амударьинской гидрографической партии, начальником гидрографической партии водных ресурсов Управления гидрометеорологической службы.



С 1976 по 1979 годы работал старшим научным сотрудником Среднеазиатского регионального научно-исследовательского института. В 1979-1991 годах занимал должность заместителя начальника, а в 1991-1992 годах - начальника Управления гидрометеорологической службы.



С 1992 по 2004 годы возглавлял Главное управление по гидрометеорологии при Кабинете министров Узбекистана (Главгидромет, в 2004 году преобразован в Центр гидрометеорологической службы - Узгидромет).



С 1993 года одновременно был директором Среднеазиатского научно-исследовательского гидрометеорологического института имени Бугаева.