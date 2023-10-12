Израиль проспал атаки ХАМАС. Провал, который повторился через полвека, - Александр Храмчихин

00:38 13.10.2023 12.10.2023



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



Танк "Меркава" движется по направлению к населенному пункту, захваченному палестинскими отрядами.

ХАМАС ("Исламское движение сопротивления"), очевидно, намеренно приурочил нападение на Израиль к 50-летию начала Октябрьской войны 1973 года, которая в Израиле называется войной Судного дня ("Судный день Израиля", "НВО" от 19.10.18).

Тогда также имел место провал израильской разведки: лишь несколько человек в Каире до последнего момента знали о предстоящей атаке на Израиль. Под видом учений была организована скрытая мобилизация Вооруженных сил Египта. В первые дни войны ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) потерпел ряд поражений и понес большие потери и на египетском, и на сирийском фронтах.



Кроме провала разведки среди причин столь неудачного начала Октябрьской войны была самоуспокоенность руководства Израиля после триумфально выигранной Шестидневной войны. Там были уверены, что после разгрома в июне 1967-го арабские армии еще не скоро восстановятся, а значит, не могут считаться для ЦАХАЛ серьезными противниками.



САМОУВЕРЕННОСТЬ И БЛАГОДУШИЕ



Осенью 2023 года самоуспокоенность израильского руководства оказалась намного сильнее, чем полувеком раньше. К прежним факторам добавилось юридическое или по крайней мере фактическое примирение Израиля со всеми арабскими странами, кроме Сирии, но она в нынешнем состоянии не представляет угрозу для еврейского государства.



Произошла заметная деградация ЦАХАЛ, что не было всерьез осознано ни в самом Израиле, ни за его пределами. Израильская армия в значительной степени утратила свой некогда огромный боевой опыт. Последнюю серьезную войну страна вела в 2006 году против ливанской шиитской группировки "Хезболла", причем вела не слишком удачно ("Чему научила история противостояния Израиля и "Хезболлы", "НВО" от 17.07.20). Тем не менее Израиль провозгласил себя победителем этой войны – и, видимо, не сделал существенных выводов из выявившихся тогда проблем.



После этого ЦАХАЛ провел несколько ограниченных операций против ХАМАС в секторе Газа, но полноценными войнами их считать было нельзя. Это дало израильской армии весьма специфический опыт, лишь усиливший ее самоуспокоенность. ЦАХАЛ стал ориентироваться на американский вариант "высокотехнологичной бесконтактной войны" против заведомо многократно более слабого противника, что еще больше подорвало его боеспособность.



Оборонное сознание израильтян в целом серьезно понизилось – не только из-за возникшего ощущения внешней безопасности, но и из-за значительно возросшего уровня жизни (подобный эффект характерен практически для любого общества).



ИДЕАЛЬНАЯ МЯТЕЖЕВОЙНА



Военно-технические потенциалы Израиля и ХАМАС несопоставимы, но этот фактор далеко не всегда является определяющим. Российская армия обладает заметным техническим превосходством над украинской, однако через полтора года после начала боевых действий имеет место "позиционный тупик", очень сильно напоминающий Первую мировую войну.



Вооруженные силы Саудовской Аравии имели подавляющее превосходство над формированиями йеменских хуситов. Однако через восемь с половиной лет после начала войны Эр-Рияд понес очень большие потери, постепенно лишился союзников и сейчас хочет выйти из войны так, чтобы это не выглядело его безоговорочной капитуляцией.



Как на Украине, так и в Йемене мы имеем дело с классическими столкновениями "армия против армии", в которых соотношение военно-технических потенциалов имеет все-таки существенное значение. ХАМАС же заведомо будет вести против Израиля полностью асимметричную мятежевойну. Здесь гораздо более явно напрашивается аналогия с войной США и их союзников против афганских талибов. Антиталибская коалиция также имела абсолютное военно-техническое превосходство над противником, вела войну 20 лет – и в итоге ее проиграла.



Сравнивать людские потенциалы Израиля и ХАМАС крайне сложно. Благодаря существующей в Израиле мобилизационной системе ЦАХАЛ в первый же день призвал более 300 тыс. резервистов (в дополнение к 130 тыс. человек личного состава сухопутных войск), но у них сразу возникли проблемы с материальным обеспечением. ХАМАС не имеет регулярной армии и призывной системы, но численность населения сектора Газа уже сейчас сравнима с численностью населения Израиля – следовательно, сравним и мобилизационный потенциал. Вербовка боевиков ХАМАС (сейчас их количество оценивается примерно в 40 тыс.) ведется за счет активной религиозно-политической пропаганды.



Израиль своими действиями очень сильно способствует успеху этой пропаганды. Плотность населения в Газе – практически самая высокая в мире, поэтому авиационные и артиллерийские удары со стороны ЦАХАЛ, какими бы высокоточными они ни провозглашались, ведут к большим потерям среди мирного населения. Это автоматически обеспечивает ХАМАС пополнение своих рядов, компенсирующее практически любые потери. Недостаточный уровень боевой подготовки пополнения компенсируется фанатизмом, а в условиях мятежевойны он бывает важнее технического оснащения ("Мятежевойна в изменчивом мире", "НВО" от 02.06.23).



Как показали последние события, уровень подготовки израильских военнослужащих оказался гораздо ниже, чем ранее предполагалось. В первый же день боев потери израильских Сил специальных операций оказались очень высокими. Очевидно, спецназы всех видов ВС Израиля были использованы в качестве "пожарной команды", поскольку остальные подразделения ЦАХАЛ имеют слишком низкую боеспособность.



Потери ЦАХАЛ в технике в первый день войны составили как минимум три танка "Меркава" Мк4 и один БТР "Намер". Кроме того, боевики ХАМАС захватили еще четыре "Меркавы", 12 тяжелых БТР на шасси танков (два "Намер", девять "Ахзарит", один "Нагмахон"), четыре БТР М113, пять бронеавтомобилей "Давид". Сомнительно, что ХАМАС сумеет использовать машины по назначению. Теоретически ЦАХАЛ может вернуть их обратно, но более вероятно, что боевики сами их уничтожат.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТОРОН КОНФЛИКТА



Цель ХАМАС в начатой им войне в целом достаточно понятна – максимальная дестабилизация обстановки в Израиле и нанесение этой стране максимального ущерба во всех сферах. Гораздо сложнее понять, какие цели будет преследовать сейчас военно-политическое руководство Израиля.



Как с политической, так и с военной точки зрения ответ Израиля на действия ХАМАС неизбежно должен быть максимально жестким – полное военное уничтожение группировки в совокупности с полной экономической блокадой сектора Газа (именно о таком варианте действий израильское руководство уже заявило официально). Однако, как было сказано выше, чем жестче будут действия ЦАХАЛ и чем больше будет жертв среди мирного населения Газы, тем больше новых боевиков получит ХАМАС.



Кроме того, если израильская армия втянется в серьезные бои в условиях плотной городской застройки при полностью враждебном многочисленном окружении, ее потери в людях и технике могут оказаться очень значительными. Что будет чрезвычайно болезненно воспринято израильским обществом, давно отвыкшим от серьезных военных потерь. К тому же уже сейчас в руках ХАМАС находится более сотни израильских пленных, и этот ресурс группировка использует в своих интересах в максимальной степени.



Огромный поток беженцев из Газы, который станет результатом израильской операции, может очень сильно дестабилизировать Египет, а за ним и значительную часть Ближнего Востока и Северной Африки.



Весьма интересна внешняя реакция на ближневосточные события. В очень сложном положении оказываются арабские страны, стремящиеся в последнее время к полному примирению с Израилем. Это же касается и большинства европейских стран, которые давно уже занимают позицию в большей степени проарабскую из-за растущей доли в этих странах арабского и вообще мусульманского населения.



Сейчас арабские и европейские страны в основном осуждают ХАМАС, но довольно вяло, призывая в первую очередь к немедленному прекращению огня и к мирному диалогу. Россия, Китай и подавляющее большинство азиатских, африканских и латиноамериканских стран вообще никого не осуждают и просто призывают к немедленному миру. Чем жестче будут действия израильтян, тем слабее будут позиции Израиля в мире. Впрочем, ни одна страна Евразии, Африки и Латинской Америки вмешиваться в конфликт напрямую заведомо не будет. Единственное исключение может составить Иран.



Он имеет очень опосредованное отношение к ХАМАС (еще несколько лет назад их можно было считать врагами), но позиционирует себя как основного противника Израиля. Под практически полным контролем Ирана находится "Хезболла", гораздо более мощная и опытная в военном отношении, чем ХАМАС. Если "Хезболла" примет активное полномасштабное участие в боевых действиях на стороне ХАМАС, это значительно усложнит положение Израиля, тем более что воевать придется на два фронта ("Хезболла" базируется в Ливане).



Иранский КСИР (Корпус стражей Исламской революции) и тем более армия Ирана напрямую в конфликт почти наверняка не вмешаются – как они не вмешиваются в йеменский конфликт, хотя Тегеран активно поддерживает хуситов. Поскольку события в Израиле с высокой вероятностью приведут к прекращению или как минимум к замораживанию процесса примирения этой страны с арабскими монархиями, Иран уже только по этой причине оказывается в геополитическом выигрыше от происходящего.



Соединенные Штаты попадают в очень сложное положение. Правящая Демократическая партия уже давно, подобно европейцам, склоняется скорее в пользу арабов, но пока еще прямо поддержать их не может из-за наличия в стране мощного еврейского лобби. Республиканцы же полностью на стороне Израиля. Раскол между двумя партиями в США сейчас силен как никогда, что уже привело к серьезному внутриполитическому кризису. В этих условиях начавшаяся на Ближнем Востоке война может еще больше углубить американский межпартийный раскол.



Ситуация для Вашингтона значительно усугубляется тем, что теперь ему необходимо оказывать Израилю серьезную экономическую и военную поддержку. Хотя одной из важнейших причин внутриполитического кризиса стала слишком большая военная и экономическая поддержка Украины. Не исключено, что Израиль может целенаправленно подставить США под войну с Ираном, нанеся по этой стране первый (и, возможно, единственный) авиационно-ракетный удар. После чего защищать Израиль от иранского ответа неизбежно вынуждены будут Вооруженные силы США. Сейчас они уже в значительной степени истратили запасы оружия и боеприпасов сухопутных войск на поддержку Украины. В случае войны с Ираном, даже если она будет идти максимально благоприятно для США, окажутся в значительной степени истрачены оружие и боеприпасы их ВВС и ВМС. Поэтому как самому Израилю, так и США сейчас необходима максимально быстрая победа. Свои и чужие потери при этом практически не будут иметь значения. Чем сильнее затянется война, тем хуже будет становиться экономическое и геополитическое положение обеих этих стран. Источник - НВО

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