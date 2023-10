НАТО совмещает стратегии ядерной и гибридной войны, - Александр Бартош

Зачем министры обороны Североатлантического альянса встречались в Брюсселе



Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.

Йенс Столтенберг вплотную приблизился к рекорду продолжительности работы на посту генсека НАТО.

Блок НАТО строит свою политику с учетом фактора наличия ядерного оружия, который объективно сужает горизонты стратегического планирования и одновременно наращивает масштабы применения гибридных стратегий.

ЗАСЕДАНИЕ В БРЮССЕЛЕ



В штаб-квартире в Брюсселе 12–13 октября состоялось заседание Совета НАТО на уровне министров обороны в рамках подготовки саммита в июле 2024 года в Вашингтоне, посвященного 75-летию блока. Важная задача – поддержка предвыборной кампании президента США Джозефа Байдена, сохраняющего надежды получить мандат на второй срок. На саммите предстоит также согласовать кандидатуру нового генерального секретаря НАТО. В числе фаворитов – премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.



По длительности пребывания на посту (с 2014 года по настоящее время) нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг вплотную приблизился к рекорду пребывания в этой должности голландца Йозефа Лунса (1971–1984). Именно на годы пребывания Столтенберга на высшей руководящей должности в альянсе приходится переход НАТО к решительному военно-силовому, военно-технологическому и гибридному противоборству с Россией, гибридизация НАТО с расширением связей в Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах, на Ближнем и Среднем Востоке, в Латинской Америке. На решающем этапе трансформации миропорядка Столтенберг устраивал американцев как человек, готовый дисциплинированно следовать получаемым из Вашингтона указаниям.



Повестка дня встречи министров включала:



– заседание Группы ядерного планирования (NPG), посвященное обеспечению безопасности и эффективности ядерного сдерживания России со стороны НАТО;



– согласование мер по укреплению сдерживания и обороны НАТО путем увеличения запасов боеприпасов, обеспечения промышленности долгосрочным спросом в рамках оборонного планирования НАТО;



– наращивание военной помощи Украине и поддержка надежд Киева на членство в НАТО;



– миссии и операции НАТО, начиная от Косово и заканчивая Ираком;



– расширение масштабов гибридной войны против России, к участию в которой привлекаются многие соседи нашей страны.



Не исключено, что на встрече министров состоится обмен мнениями о целесообразности проведения экстренного саммита НАТО в связи с конфликтом на Украине.



СТРАТЕГИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ



США и их союзники по НАТО наряду с обновлением стратегии стратегического ядерного сдерживания активно используют свои возможности для создания комплекса гибридных средств и методов противоборства, несущих экзистенциальную угрозу национальной безопасности России, ее союзников и партнеров. Наши противники учли в своих военных стратегиях трансформацию современных конфликтов, появление новых вызовов и угроз. В ряде четырехлетних американских обзоров по обороне 2010-х годов говорится о широком спектре стратегий противоборства, которые требуют создания вооруженных сил, приспособленных для противодействия традиционным, нетрадиционным, катастрофическим и разрушительным вызовам. На Западе фактически разработана концептуальная модель гибридной войны (ГВ), которая внедрена в военную доктрину США и их союзников по НАТО. Уже сегодня политики и военные используют ее на практике, против России и в других местах.



Анализ действий США после 2014 года свидетельствует, что Вашингтон за счет проведения целенаправленной информационно-психологической войны и организации цветной революции спровоцировал государственный переворот на Украине и прокси-войну против России.



Существенный вклад в развитие событий на Украине внесла принятая на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года "Стратегия гибридной войны", которая носит закрытый характер. Стратегия призвана ускорить процесс принятия решений по противодействию ГВ, которая якобы ведется Россией против членов блока. Стратегия включает меры, которые альянс должен предпринять, чтобы оказать помощь партнерам, оказавшимся под давлением недружественной страны. В числе этих мер – направление компьютерных экспертов для борьбы с хакерами, направление пиар-специалистов для борьбы с пропагандой, а также размещение Сил быстрого реагирования в серых зонах. Важное место отводится координации сотрудничества по борьбе с гибридными угрозами в рамках Центров передового опыта НАТО-ЕС. Результаты отражаются в ежегодных отчетных докладах генерального секретаря НАТО. Формально Стратегия якобы является всенаправленной и чисто оборонительной, однако реальные действия говорят об агрессивной антироссийской направленности всех концепций и стратегий НАТО. Важное место в стратегии ГВ Запада против России отводится информационно-психологической кампании по обвинению Москвы в ведении гибридной войны против Украины и стран Балтии, формированию полного контроля над сознанием населения. ("Гибридная война становится новой формой межгосударственного противоборства", "НВО" от 07.04.17).



ЦЕНТРЫ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ



Важное место в антироссийской стратегии Вашингтона и Брюсселя отводится использованию системы Центров передового опыта (ЦПО) НАТО и ЕС как инструментов геостратегического окружения России объектами инфраструктуры, предназначенными для анализа, прогнозирования военно-политической обстановки, разработки и практического использования стратегий ГВ – прежде всего в сфере информационно-психологической войны и киберопераций. В качестве ключевых инфраструктурных элементов выступают ЦПО, созданные в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Румынии. Активно используется национальная инфраструктура информационной и киберсферы Украины. Создаются инфраструктурные элементы, призванные обеспечить взаимодействие с ЦПО альянса в Армении, Грузии, Молдавии, Центральной Азии. Показательно, что ЦПО как из "рога изобилия" создавались после 2014 года, когда США и НАТО перешли к реализации стратегий ГВ против России.



С 2014 года в Риге функционирует ЦПО НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO Strategic Communications Centre of Excellence, NATO STRATCOM COE), выполняющий роль своеобразного узла, который связывает между собой различные элементы или системы ЦПО. Рижский ЦПО ориентирован на разработку новых технологий информационных операций в сфере дипломатии и связей с общественностью в современных конфликтах, на координацию информационной деятельности НАТО с целью создания желаемого воздействия на волю, понимание и возможности противников и других сторон, на поддержку операций, миссий и целей альянса, на разработку способов информационно-психологического воздействия в контексте парадигмы стратегических коммуникаций.



С 2017 года в Хельсинки работает Европейский ЦПО по противодействию "гибридным" угрозам (European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid COE). Центр ориентирован на повышение потенциала государств-участников по предотвращению и противодействию гибридным угрозам. Он специализируется на мониторинге и анализе "дезинформации и операций по оказанию влияния, исходящим из России". Ряд специализированных задач решают также основанный в 2008 году Таллинский ЦПО коллективной киберобороны НАТО (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, NATO CCD COE) и входящий в его структуру "киберполигон" комплексов NATO Cyber Range CR14 и Estonian Cyber Range CR14. С Таллинским ЦПО взаимодействует Региональный центр кибернетической безопасности НАТО в Каунасе (Regional Cyber Defence Centre, RCDC). В структуре ЦПО планируется создание совместно с Украиной и Грузией группы по анализу киберугроз, а также создание в Грузии международного Центра кибернетической безопасности НАТО (Cyber Security Center) при поддержке НАТО и ЕС (в координации с США).



В 2020 году в Бухаресте создан Европейский центр компетенций кибербезопасности в области промышленности, технологий и исследований (European Cybersecurity Competence Centre, ECCC). Он ориентирован на развитие потенциала в области кибербезопасности и инновационных технологий с формированием европейской экосистемы кибербезопасности во взаимодействии с Британией, Эстонией и Литвой. НАТО не раз заявляла, что кибератаки на инфраструктуру стран альянса могут стать причиной активизации 5-й статьи Договора о коллективной обороне.



Таким образом, в НАТО создана система аналитических центров, играющих важную роль при анализе и прогнозировании развития военно-политических ситуаций, принятии решений, разработке стратегий и тактик военных конфликтов XXI века. Важное внимание отводится вопросам противоборства в киберсфере. Сказанное определяет приоритетное внимание к вопросам развития аналитики в сфере государственного и коалиционного управления, в определении направлений военно-технического оснащения ВС сил, в обеспечении национальной безопасности страны.



НАТО НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ ЗАПАДНЫХ БАЛКАН



Министры обсудили ситуацию на Западных Балканах. Нестабильная ситуация в непризнанном Косово порождает непрерывную череду проблем и кризисных ситуаций. Проблемы возникают регулярно и возвращаются с "завидной" периодичностью. Все это наглядно демонстрирует способность НАТО создавать кризисы и проблемы при неумении их решать. На прошедшей неделе ситуация в Косово и Метохии была на грани трансформации в боестолкновения, в которые могли быть втянуты силы КФОР (международные силы в Косово под руководством НАТО). Президент Сербии Александр Вучич выступил с резким осуждением политики Запада, нарушившего резолюцию ООН 1244 о признании Косово частью Сербии. "Сербия никогда не признает чудовищное творение, которое вы создали с помощью бомбардировок Сербии и лжи. Мы всегда готовы к диалогу, но забудьте о признании Косово", – жестко заявил сербский лидер и добавил: "Мы никогда не признаем независимое Косово, делайте что хотите – хоть поубивайте нас всех". Это слова лидера страны, которую страны Запада пытаются загнать в угол за счет системного наращивания на нее давления. Перед лицом непреклонной сербской решимости отстоять "Косово – сердце Сербии" политики и военные НАТО разрабатывают планы расширения ГВ против Белграда, усиления информационно-психологической войны и подготовки прокси-войны руками непризнанного режима Приштины. Белград потребовал увеличить численность КФОР в северных районах Косово, где продолжаются нападения на сербов. Напомним, что подразделения Сербской армии уже неоднократно приводились в состояние боевой готовности и выдвигались к границам Косово. На фоне событий в Косово и Метохии следует обратить внимание на появление крайне решительных нот в выступлениях Александра Вучича и на всестороннее развитие обороноспособности Сербской армии. В частности, анонсирована крупная сделка Сербии с Азербайджаном в области оборонной промышленности на сумму 300 млн евро.



С анализом других вопросов, рассмотренных на сессии Совета министров обороны НАТО, читатели "НВО" смогут ознакомиться в следующем номере газеты.



ВЫВОДЫ ДЛЯ РОССИИ



Угрожающая актуальность, которую приобрели гибридные технологии в планах и практических действиях США и НАТО, требует решительных ответных действий со стороны России. Следует учитывать, что стратегия США И НАТО представляет собой своеобразный интегратор военных и невоенных форм, средств, методов и технологий. Острие стратегии направлено против России, Китая, Ирана, некоторых других государств. С учетом особого места, которое занимают вопросы информационной войны в Стратегии США и НАТО, для России становится приоритетом организация партнерства государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении информационной безопасности. Многие связанные с такой работой идеи изложены в трудах ученых РАН, Академии военных наук, Военной академии Генерального штаба и некоторых других организаций. Но еще сохраняется разноголосица в оценках и подходах, в трактовке понятий теории и практики ГВ ("Так мы Вавилонскую башню не построим", "НВО" от 16.09.23). Не вызывает сомнений необходимость проведения фундаментального исследования силами Совета безопасности РФ, РАН и других указанных организаций с целью систематизации понятийного аппарата информационной войны. А в более широком масштабе – с целью выработки предложений по созданию межведомственной организации для анализа и прогнозов по возможным способам действий, связанных с проблемами вызовов, рисков, опасностей и угроз современности, трансформацией военных конфликтов XXI века. Важным шагом должно стать дальнейшее развитие в России системы аналитических центров как инструментов поддержки при принятии военно-политических решений. Источник - НГ

