Очередной жапар-маневр. Бишкек уходит под зонтик Москвы? - В.Панфилова

00:42 13.10.2023 12.10.2023

Киргизии придется объяснить свое решение западным партнерам



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Владимир Путин и Садыр Жапаров подтвердили курс России и Киргизии на стратегическое партнерство.

Президент России Владимир Путин 12 октября прибыл с двухдневным визитом в Бишкек. Он провел переговоры с президентом Садыром Жапаровым и наградил его орденом Почета, а также принял участие в церемонии празднования 20-летия открытия базы "Кант" в Киргизии. По итогам были подписаны документы, направленные на укрепление стратегических отношений между двумя странами. Россия намерена инвестировать в экономику республики более 3 млрд долл. Эксперты считают, что визит российского президента указывает на важность центральноазиатского направления для России. Президент Киргизии ратифицировал в четверг соглашение о единой системе противовоздушной обороны (ПВО) с Россией.



Это первый зарубежный визит Владимира Путина в 2023 году, поэтому меры безопасности в Бишкеке приняты серьезные.



Накануне Первомайский районный суд продлил запрет на проведение мирных собраний и митингов в центре Бишкека, в частности возле зданий Жогорку Кенеша (парламента), посольства России, на площади Ала-Тоо, администрации президента и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизской Республики (КР), сообщили в столичной мэрии. Депутатам устроили выходной, а школьников перевели на дистанционное обучение, чтобы разгрузить движение в городе. Перекрыты трассы, ведущие к центру столицы, поскольку мероприятия прошли не только в Бишкеке, но и в городе-спутнике Кант, где расположена российская авиабаза. Накануне киргизские силовики зачистили криминальное поле республики, ликвидировав "вора в законе" Камчи Кольбаева, на фигуре которого замыкались все преступные кланы страны. Эксперты отмечают, что с Кольбаевым контактировал ряд киргизских политиков, в том числе депутаты Жогорку Кенеша. По словам экспертов, "криминальные структуры играли важную роль в Киргизии как в разрешении социальных конфликтов, так и в их провоцировании – в частности, служат ударной силой в ходе переворотов". Арестованы также и его так называемые партнеры. Нынешняя власть предприняла решительный шаг избавиться от связей с криминальным миром, поскольку инвесторы отказывались заходить в республику. Теперь же, как отметил глава кабинета министров Акылбек Жапаров, "Кыргызстан без криминала – райский уголок для инвесторов".



Церемония встречи президентов Владимира Путина и Садыра Жапарова состоялась в государственной резиденции Ала-Арча. После переговоров тет-а-тет, а затем и в расширенном составе двух делегаций был подписан пакет из семи документов, в том числе меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, отметили в пресс-службе.



В четверг президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией.



"Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией и способствует развитию дальнейшего взаимодействия в области обороны и безопасности между двумя странами", – сообщили в пресс-службе президента КР.



И подчеркнули, что создание региональной системы ПВО "позволит обеспечить более надежную защиту воздушного пространства обеих стран, это также повысит безопасность и защиту национальных интересов".



Путин заверил, что Россия настроена на конструктивное развитие отношений с Киргизией. Вручая орден Почета президенту Киргизии Садыру Жапарову, глава РФ отметил большое внимание киргизского коллеги к развитию взаимодействия Москвы и Бишкека. "Можете рассчитывать на такую же конструктивную и заинтересованную позицию, на такой же заинтересованный подход российской стороны", – пообещал Путин. Эксперты отметили, что Россия наконец-то признала нынешнюю киргизскую власть стабильной и показала, что готова вести с ней предметный диалог.



Намерения России развивать сотрудничество с республикой подкрепляются инвестициями – 3,4 млрд долл. намерена вложить российская сторона.



Накануне в Джалал-Абаде состоялась межрегиональная конференция, по итогам которой глава кабмина КР Акылбек Жапаров и замглавы правительства РФ Алексей Оверчук заложили капсулу под строительство Парка дружбы регионов двух стран и подвели итоги за прошлый год. Так, товарооборот достиг рекордных 3,4 млрд долл. Но, как сказал Акылбек Жапаров, у двух стран есть все возможности довести этот показатель до 5 млрд долл., "даже несмотря на сложные процессы в мировой экономике". Объем поступлений прямых российских инвестиций в экономику Киргизии за прошлый год составил 145,6 млн долл. За шесть месяцев текущего года – 87,2 млн долл.



В частности, были подписаны соглашения и меморандумы на сумму более 1,2 млрд долл. в сферах энергетики, сельского хозяйства, промышленности, медицины. Российская компания "АБ Энерго" обязалась построить в Джалал-Абадской области угольную тепловую электростанцию мощностью 660 мВт и стоимостью 2,3 млрд долл. Росатом планирует установить ветроэлектростанцию мощностью 100 мВт в Иссык-Кульской области стоимостью в 100 млн долл.



Исполнительный директор Центра стратегических решений "Аппликата", PhD in economics, EMBA, MPA Кубатбек Рахимов назвал визит российского президента Владимира Путина в Киргизию и его участие в саммите СНГ за пределами РФ "позитивным сигналом", поскольку в сегодняшнем мире Центрально-Азиатский регион приобретает все большее значение для мировой политики. "Это указывает на важность центральноазиатского направления для Кремля. Создание так называемого тройственного союза России, Казахстана и Узбекистана, а также начало поставок российского газа в Узбекистан являются ключевыми моментами в продвижении интересов России в этом регионе, который всегда считался зоной ее влияния, но которому не хватало полноценного внимания за последние десятилетия", – сказал "НГ" Кубатбек Рахимов.



По мнению эксперта, остается понять, насколько серьезны эти намерения и будут ли реализованы подписанные инвестиционные соглашения. "Дело в том, что, работая в правительстве, я был свидетелем подписания в 2019 году меморандумов на 6 млрд долл., большая часть из которых так и не заработала. Поэтому на этот раз хотелось бы видеть реальные проекты. Цифры, которые обозначают представители госорганов, на порядок скромнее заявленных по итогам переговоров двух стран, примерно около 2 млрд долл. Учитывая, что ВВП Кыргызстана всего около 10 млрд долл., эта цифра не такая уж и низкая", – отметил эксперт.



По мнению Рахимова, визит Путина поспособствует расширению дружественных отношений и укрепит позиции России как энергетического и, возможно, водно-энергетического гаранта в регионе. С практической точки зрения предстоящая зима в Киргизии пройдет в щадящем режиме. Обещанный энергетический коллапс откладывается, поскольку республика импортирует российскую электроэнергию, российский газ, и не исключено, что в ближайшем будущем будет поставляться и российская вода. Эксперт также обратил внимание, что треть всех первоклашек киргизских школ в 2023 году уже обучаются на русском языке. Это очень высокий показатель по меркам постсоветского пространства, с учетом того, что русский язык в Киргизии является, согласно Конституции, официальным. Но есть другая сторона международных отношений. "Думаю, будут ужесточены меры контроля за прохождением грузов. Поэтому если мы максимально подчеркиваем свою дружественность по отношению к Российской Федерации, то надо ожидать соответственно какого-то ответа Запада. Как вариант – введение вторичных санкций", – сказал "НГ" Рахимов.



Владимир Путин в рамках визита проведет еще ряд отдельных встреч с коллегами по СНГ. В четверг с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и находящихся там российских миротворцев, а также возможное возвращение карабахских армян в места их проживания. В пятницу президент РФ встретится с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президенты обсудят вопросы региональной безопасности и функционирования российской базы в республике. Источник - НГ

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