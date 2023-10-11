Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора

|22:48 Алишер Сулейменов сенсационно победил Магнуса Карлсена (обзор партии)
21:47 В ходе последнего удара укров по Белгороду тяжело ранен афганский журналист Хайбар Акифи, его 4-летняя дочь погибла
21:37 ОДКБ для Армении – уже не партнер, - Владимир Мухин
16:39 Бишкек. Задержан основатель стройкомпании "Elite House" Тимур Файзиев
16:38 Мировая экономика хромает, но держится, - Мартин Вулф
16:36 Просчеты США в ближневосточной стратегии с последствиями для Китая и Украины, - Юкихиро Сакагути
16:32 Заявление Путина и Жапарова по итогам переговоров в Бишкеке
15:59 Израиль-ХАМАС: Иран, Турция, Россия, США, КСА просчитывают шансы на большую войну, - СП
15:43 Простить себе все долги: Молдавия решила не платить "Газпрому"
15:00 "Невероятная несправедливость" – Путин потребовал создания палестинского государства
12:20 В Шымкенте задержан за коррупцию глава управления культуры Сакен Шакеев
08:11 Вице-премьер Эдиль Байсалов: Кыргызстан "в одностороннем порядке" вводит безвизовый режим с "некоторыми районами" Китая
08:09 Президент Жапаров предложил кыргызам придумать название новому "Белому дому"
07:25 Президент Шавкат Мирзиеев объявил сезон посадки
07:21 Путин прибыл в Киргизию. На саммит СНГ
07:12 Держать в повиновении иноземцев. Средневековый китайский роман о морских путешествиях к берегам Индии и Африки
02:01 В Андижанском университете выявлено хищение почти 40 млрд сумов
01:58 Хокимият Ташкента закупил 2000 китайских электробусов
01:57 Сакральные объекты: зачем сарматы строили геоглифы в Костанайской области
01:40 Израиль может попасть в западню в Газе, - Р.Харден
01:33 New York Times: Почему грозные израильские спецслужбы нелепо проморгали атаку ХАМАС
01:16 Вентиль Газы: как в мире видят урегулирование конфликта в Израиле
01:04 Сломать "Большую игру": атака ХАМАС на Израиль - элемент большой англо-американской борьбы, - Михаил Делягин
00:55 Трюдо сумел разозлить и индийцев, и китайцев, - Владимир Скосырев
00:54 Содружество независимых государств меняет границы, - НГ
00:51 Китайцы создают вечный двигатель, поймав "кота Шредингера"
00:48 ХАМАС: Арабский мир не взял автоматы в руки, и это нас удивляет, - СП
00:43 Израиль&ХАМАС. Жестокость или потеря лица, - Андрей Школьников
00:32 Кырпремьер Акылбек Жапаров: В Кыргызстане отныне не будет такого понятия как криминал
00:29 Иудео-христианской цивилизации не существует..., - Александр Дугин
00:22 Близкий к Путину митрополит РПЦ Тихон (Шевкунов) назначен главой Крымской митрополии
00:15 Израиль сжимает кулак для сухопутной операции в Газе, - Игорь Субботин
00:09 Евгений Крутиков: Пашинян продолжает сдавать Армению
00:01 Бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева осудили на 8 лет тюрьмы. Он объявил голодовку протеста
|Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
00:59 13.10.2023
Путин поручил изучить вопрос создания транспортного коридора через Монголию в Китай
Путин поручил рассмотреть создание Центрально-Евразийского коридора
Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края поручил рассмотреть создание транспортного коридора через Монголию и Западный Китай.
Как говорится в сообщении на сайте Кремля, Путин поручил рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского коридора и до 15 февраля предоставить доклад с предложениями о возможных мероприятиях по его созданию. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, президент поручил правительству России совместно с правительством Красноярского края заняться развитием международного аэропорта Красноярск им. Д.А. Хворостовского, в частности, поддержанием в нормативном состоянии взлетно-посадочной полосы и реконструкцией перрона, определив сроки реализации и источники финансирования.
В перечень поручений главы государства также вошли финансирование и реализация до 2026 года проекта по строительству линии скоростного подземно-наземного легкого рельсового транспорта в Красноярске и разработка программы развития туризма в Красноярском крае.
Ранее Путин заявил о росте перспектив развития транспортного коридора "Север – Юг"