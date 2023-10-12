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Израиль велел миллиону палестинцев переместиться на юг сектора Газа за сутки
07:07 13.10.2023

Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны переместиться на юг сектора Газа за сутки

Tекст: Антон Антонов

Сотрудники ООН были проинформированы Израилем о том, что около 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение 24 часов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик сообщил, что информация поступила "незадолго до полуночи". Как заявили "связные офицеры в израильских вооруженных силах" руководителям групп Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Департамента охраны и безопасности в Газе, "все население Газы к северу от Вади Газа должно перебраться на юг Газы", передает РИА "Новости".

Такие же указания касаются "всех сотрудников ООН" и лиц, находящихся в "учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники". ООН полагает, что подобное перемещение "невозможно без разрушительных гуманитарных последствий", и призывает "отменить такой приказ, если он будет подтвержден". В противном случае, сказал Дюжаррик, "то, что уже является трагедией" станет "катастрофической ситуацией".

Напомним, Тель-Авив подтвердил переход к "полноценному наступлению" на позиции ХАМАС в секторе Газа. Глава Минобороны страны Йоав Галант заявил, что снял все действовавшие ограничения.

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Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697170020


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