Палестинский гамбит. Кто играет ближневосточными королями, - Геворг Мирзаян

09:11 13.10.2023 ГЕВОРГ МИРЗАЯН

12 октября 2023



Планируемая Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) сухопутная операция в секторе Газа, которая должна начаться после идущего сейчас этапа ковровых бомбардировок, может в буквальном смысле изменить облик Ближнего Востока.



С этой точки зрения самым, пожалуй, обсуждаемым вопросом является степень участия Ирана в "потопе Аль-Аксы" (как ХАМАС обозначил свою операцию) - участия как в самом нападении палестинской группировки на Израиль, так и в дальнейшей эскалации конфликта.



Дискуссионной остается и тема того, какие именно дивиденды Исламская Республика получит от изменений на Ближнем Востоке - а то, что регион изменится после нынешней войны, более чем очевидно.



Мнения в экспертных кругах и в прессе можно разделить на три основных версии.

Первая - конфликт был устроен Ираном и палестинцы оказываются разменными пешками в гамбитной комбинации Тегерана.



Вторая - конфликт направлен против Ирана.



Третья версия - весь мир является свидетелем ситуации, когда пешка взяла в заложники даже не двух, а трех королей.



За конфликтом стоит Иран



Эта, первая, версия была, пожалуй, доминирующей в самом начале конфликта.



Главными аргументами были, во-первых, крайне высокий уровень военно-политического сотрудничества между Газой и Тегераном - настолько высокий, что Иран не мог не знать о готовящемся нападении.



"Мы с самого начала говорили: Иран в широком смысле все равно является соучастником этой атаки, поскольку он в значительной мере обеспечивал финансирование боевых отрядов ХАМАС, - заявил помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. - Иран обучал, Иран предоставлял возможности".



Более того, по мнению ряда экспертов, Иран не только дал возможности, но и спланировал это нападение. Именно этим, в частности, объясняют полный провал израильской разведки, не способной вскрыть подготовку к атаке. По оценкам американских СМИ, нападение планировалось много месяцев.



Утверждается, что Исмаил Каани (командующий спецподразделением "Кудс" в составе иранского Корпуса стражей исламской революции) раз в две недели проводил в Бейруте встречи с представителями ХАМАС, запрещенного в России "Исламского Джихада" и проиранской шиитской группировки "Хезболла".



В пользу этой версии говорят и те выгоды, которые получил Иран от нападения ХАМАС на Израиль.



Во-первых, иранцы (если, конечно, они реально принимали участие в нападении) публично спасли свое лицо.



Последние годы израильские спецслужбы убили очень много иранских офицеров, а также физиков-ядерщиков. Организовали ряд кибератак на иранские ядерные объекты. Бомбили иранские конвои и базы в Сирии.



Тегеран никак демонстративно не отвечал (поскольку запуски ракет из Газы или Ливана в сторону Израиля ответами считать нельзя). Соответственно, иранское руководство выглядело слабым - как в глазах своих граждан, так и с точки зрения соседних стран. Теперь же он ответил.



И - это во-вторых - Иран продемонстрировал уже слабость Израиля. Катастрофичный провал Моссада, множество убитых и пленных военнослужащих ЦАХАЛ, включая офицеров и генералов, угнанные в Газу мирные жители - все это показало врагам Израиля, что государство не так уж и сильно, не так уж непобедимо. А значит, против него можно бороться. Можно включаться в де-факто возглавляемую иранцами "Ось сопротивления".



В-третьих, Иран, по мнению ряда экспертов, разбил складывающийся против него альянс в лице Саудовской Аравии, Турции и Израиля. Спровоцировав войну в Газе, иранцы сделали невозможным то же саудовско-иранское сближение.



Все эти аргументы, конечно, весьма сильны - однако в последние дни позиция экспертов начала меняться.



Конфликт против Ирана



Все больше и больше аналитиков начинают говорить о том, что Иран может быть не при чем. И вот уже The New York Times публикует материал, где утверждается: "По предварительным данным разведки, действия ХАМАС стали сюрпризом для иранского руководства".



Конечно, эту позицию New York Times (и американского руководства, которое не спешит обвинять Иран в прямом участии - лишь в "соучастии в широком плане") объясняют нежеланием США вступать в прямую войну с Ираном. Однако в пользу версии о непричастности есть и другие аргументы.



Во-первых, Исламской Республике и не нужно было разрушать войной в Газе израильско-саудовско-турецкий альянс - ведь Тегеран уже это сделал без войны.



"Тегеран в последнее время добился успехов на дипломатическом поприще. При посредничестве Китая договорился с Саудовской Аравией. И даже с американцами, с которыми отношения плохие, произошли некоторые улучшения, например в плане размораживания части иранских активов в той же Южной Корее в обмен на поставки топлива", - перечислила в комментарии ИА Регнум политолог-международник, эксперт Российского совета по международным делам Елена Супонина.



Еще одним свидетельством контактов между Тегераном и Вашингтоном стала сделка по освобождению людей с американским гражданством, которые находились по обвинению в шпионаже в американских тюрьмах, отмечает эксперт.



Но вот начинается конфликт Газы и Израиля - и министр финансов США Джанет Йеллен уже не исключает обратной заморозки 6 млрд долларов иранских активов - в том случае, если будет доказана причастность Тегерана к нападению ХАМАС. Иран очевидно оказывается не в выигрыше.



Во-вторых, конфликт в Газе может привести к включению Ирана в полномасштабные боевые действия против Израиля и против США - причем не из-за его якобы участия в планировании конфликта. Дело в том, что в противостояние на определенном этапе может вмешаться "Хезболла" - группировка, которая является, по сути, дочерней структурой Ирана.



"Ливанская организация "Хезболла" зачастую принимает решение самостоятельно. Однако в таком серьезном вопросе все будет решаться в координации с Тегераном - ведь отношения очень тесные. И сейчас консультации будут очень непростыми, полными споров", - предполагает Супонина.



Решение о том, насколько глубоко нужно втягиваться в этот конфликт, еще не принято. Многое будет зависеть от того, до какой степени обострится ситуация в секторе Газа. Если в результате ракетно-бомбовых ударов и наземной операции будет много жертв, то "Хезболла" просто не может не вмешаться - в ином случае ее лидеров ждет политическая смерть, полагает Супонина.



У "Хезболлы" под ружьем до сотни тысяч бойцов, множество современных ракет - и для парирования этой угрозы в конфликт придется уже вмешаться американцам. И от этого конфликта Иран (в силу патронажа над "Хезболлой") в стороне не останется.



А вот кто выигрывает от такого сценария, так это Израиль.



Именно действующий премьер Биньямин Нетаньяху долгое время пытался втянуть США в войну против Ирана. "Для Нетаньяху произошедшее стало шансом продавить его давнюю идею о том, что нужно раскачать Иран. Обескровить его в прямом смысле, лишить разработок в области ядерного оружия", - указывает Супонина.



Как пишет бывший помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер, нападение ХАМАС показало ошибочность израильской политики по сдерживанию Ирана.



Все последнее время израильтяне считали самой большой угрозой, исходящей от аятолл, именно ядерное оружие, и при этом недооценивали степень опасности ХАМАС и "Хезболлы". Однако дело было не в недооценке, а в неготовности израильского общества к полномасштабной войне против ХАМАС, а также в нежелании американцев вступать в войну против Ирана.



Сейчас же, после кровавого нападения боевиков ХАМАС, израильтяне готовы воевать, а американцам воевать, возможно, придется. Это уже породило ряд теорий заговора, объясняющих странный провал Моссад. Мол, Нетаньяху и его единомышленники знали о готовящемся нападении и специально ничего не сделали.



Пешечная партия



Однако есть и другая версия произошедшего. За нападением ХАМАС стоит… ХАМАС.



"Степень контроля Ирана над ХАМАС сильно преувеличена. ХАМАС зачастую действует самостоятельно - в силу географических и многих других причин", - указывает Супонина. И нынешним, казалось бы, самоубийственным нападением лидеры палестинского движения решали целый ряд своих проблем.



Дело в том, что у группировки дела в Газе шли не очень хорошо. Проведенные летом опросы общественного мнения показывали, что блокада со стороны Израиля, неспособность ХАМАС управлять территорией Газы и отсутствие всяких перспектив приводили к тому, что жители сектора начинали постепенно склоняться к сотрудничеству с Тель-Авивом.



62% жителей выступали против войны ХАМАС с Израилем. Половина опрошенных жителей Газы и других городов сектора считала: группировка должна отказаться от тезиса "Израиль должен быть уничтожен" и включиться в переговорный процесс на основе принципа создания двух государств для двух народов.



Более половины вообще полагали, что ХАМАС должен отдать управление сектором лидеру палестинской автономии Махмуду Аббасу (де-юре руководителю всех палестинских территорий, который де-факто "правит" лишь на западном берегу Иордана).



При этом, согласно опросу, проведенному в июле 2022 года, 34% жителей Газы позитивно восприняли процесс нормализации отношений Израиля с арабскими странами (и лишь 39% относились к нему негативно). В тех же арабских странах репутация ХАМАС падала - на фоне нормализации отношений с Израилем группировку считали слишком радикальной.



И вот сейчас радикальное исламистское движение сделало ход, который все изменил.



Во-первых, боевики ХАМАС превратились в героев. Не поддержать группировку арабские правители теперь (на фоне массовых бомбежек) уже не могут. В ином случае они рискуют вступить в конфликт с арабской улицей.



Во-вторых, ковровые бомбардировки Газы резко ожесточили местных жителей - от пацифистских настроений, скорее всего, не осталось и следа. В-третьих, ХАМАС может спровоцировать большую войну с участием Ирана, США и Израиля - а значит, реализовать свою мечту об уничтожении израильского государства.



Таким образом, пешка и может сыграть тремя королями, и изменить весь Ближний Восток. Источник - regnum.ru

