Великий раскол. Против кого ополчился коллективный Запад, - Николай Сорокин

09:13 13.10.2023 Великий раскол. Против кого ополчился коллективный Запад

Николай Сорокин



Прежде чем рассказать о нарождающихся, а по мнению некоторых, уже благополучно существующих антизападных коалициях, о которых пойдет речь, давайте определимся, а что, собственно, представляет из себя коллективный Запад, о котором нам тридцать с лишнем лет рассказывают из каждого утюга (в советское время это хозяйство называлось по-другому). Ведь коллективный Запад (КоЗа), во-первых, не всегда был таким, а во-вторых, вовсе не настолько един, как нам это желают продемонстрировать явно заточенные под этот заказ англосаксонские политики и СМИ. Во-первых, ядром КоЗа является группа стран - бывших колониальных метрополий, поставившая себя примерно начиная с середины XVIII века в особое исключительное положение на планете, безусловно доминировавшая в экономическом, политическом и военном отношении до Второй мировой войны и с конца 1980-х годов, а во многих аспектах технологического развития доминирующая по сей день. Это США, Великобритания и основные западноевропейские страны - основатели НАТО и ЕС. Германия находится в особом промежуточном режиме между основными странами ядра и второй группой - государств, находящихся под оккупацией заокеанского гегемона.



Во-вторых, к КоЗа примкнул ряд стран - бывших колоний и оккупированных территорий, нынче допущенных в ядро, хотя и занимающих внутри него подчиненное положение. Это и британские доминионы - Канада, Австралия и Новая Зеландия, и страны вовсе не западные, а географически расположенные на Дальнем Востоке, но связанные оккупацией или вынужденным военным сотрудничеством с США - Япония, Южная Корея и ситуационно примкнувший к ним Тайвань.



Третья группа - бывшие страны "восточного блока", перебежавшие после крушения социалистических идеалов и советской идентичности в западный лагерь. Мы их хорошо знаем - это Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Венгрия, Болгария, прибалтийские "вымираты".



К странам КоЗа близка Турция, но ее дрейф в сторону от гегемона хорошо заметен даже Анналене Бербок, а значит, и всему миру.



Некоторые историки и политологи уже более пятидесяти лет применяют специфический термин "золотой миллиард". Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "привилегированную" Европу садом, окруженным джунглями, которые способны вторгнуться в хорошо отлаженный европейский механизм. Об этом он заявил на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге. "Европа - это сад, мы создали этот сад (зоосад. - Н.С.). Все работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. Остальной мир - это не совсем сад. Большая часть остального мира - это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", - заявил склонный к поэтическим метафорам Жозеп.



Про Соединенные Штаты дипломат ничего не сказал, но и так всем понятно, что если Европа - сад, то США - град на холме, образец, протограф, в конечном счете парадиз, населенный высшими существами, которые не только подают пример подлинного общественного устройства, но и защищают нас от угроз из тех самых джунглей, и евросад, в сущности, лишь их клон - мы "под зонтиком" богов.



Но тот же самый Жозеп прославился и другой своей знаменитой сентенцией. "Наше процветание основано на дешевой энергии, поступающей из России. Российский газ - дешевый и якобы доступный, безопасный и стабильный. Доказано, что это не так", - сказал Боррель на ежегодной конференции послов ЕС.



Он добавил, что ЕС должен найти новые источники энергии внутри союза, чтобы "не менять одну зависимость на другую". "Лучшая энергия - та, которую вы производите дома", - отметил глава европейской дипломатии и добавил, что экономику ЕС ждет сильная реструктуризация.



В переводе со скрытого языка европолитиков, понятного лишь избранным, на русский сие означает следующее: "Господа, мы в полном дерьме, конкурентоспособность наших товаров снизилась практически вдвое, лучшие бизнес-проекты перебираются в Штаты, дешевой энергии нам взять просто-напросто неоткуда, кроме России. Но поскольку мы все с вами старые, и наша старость обеспечена, и на ее страже стоит все тот же заокеанский гегемон, а молодые все равно вообще не понимают, что происходит, по причине отсутствия хоть какого-то осмысленного образования, - то нас, в принципе, все устраивает…"



И вот отсюда мы уже можем перейти к России и заявленной теме. Принято считать, что антизападные коалиции - понятие более сложное, чем коллективный Запад. Россия, Белоруссия и незападная Украина - вовсе не восток, а совершенно особая европейская христианская цивилизация. Дело в том, что Петр Великий, а по сути, и его отец Алексей Михайлович, царь Тишайший, начали резкое сближение с Западом и провели модернизацию, а также культурную революцию по европейскому образцу. После чего мы якобы стали по культурному коду неотличимы от Запада, а на Китай, например, мы в принципе никак не похожи, мы никогда и не были схожи даже отдаленно (на самом деле, во-первых, очень похожи, но об этом в другой раз, во-вторых, культурный код Европы переняли лишь 3% населения, подозреваю причем, что и из них далеко не все). В подобной парадигме мыслят многие сегодняшние даже очень глубоко патриотически настроенные историки - поэтому стоит объединять те страны, которые хотят освободиться от ярма неоколониализма.



Кто бы спорил, конечно, стоит. Просто есть разные критерии и дистанции сближений, объединений и союзов, а также разные мотивации у стран, в них входящих. И сообразно этому нашему государству-цивилизации, а именно этот статус и провозглашен в последней внешнеполитической доктрине России, и необходимо выстраивать разные по союзничеству и доверительности отношения с разными странами, применяя принцип, который условно можно было бы назвать "матрешечным".



Поясню, что имею в виду. Россия никогда, даже во время монгольского нашествия, не была колонией, но и не являлась метрополией каких-либо территорий, и поэтому для нее естественно послужить стержнем для мировой антиколониальной системы, каковым и был Советский Союз, благодаря которому в мире появились десятки независимых государств. Итак, первый принцип построения объединений - неприятие любых, в том числе и латентных, форм неоколониализма. Под латентными формами понимается в первую очередь экономический неоколониализм, когда западные корпорации выкачивают из формально независимых государств львиную долю прибыли от предоставляемых ими за взятки местным чиновникам концессий.



Это примерно уровень пока достаточно декларативного и особенно ни к чему не обязывающего объединения по типу БРИКС - в него, помимо заявленных в названии Бразилии, России, Китая, Индии и ЮАР (соответственно, по показателю ВВП, - восьмой, пятой, первой, третьей и 32-й экономик мира), с 1 января будущего года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия, число членов увеличится до 11. Все эти страны, как хорошо понятно из их возможностей и ресурсов, являются не только весомыми частями мирового скелета антинеоколониализма, но и крупными полноценными хозяйственными акторами: именно вокруг них во многом формируются экономические объединения, которые в скором будущем сменят единого гегемона. Соединенные Штаты сегодня просто не в состоянии поддержать свое глобальное лидерство даже с помощью, казалась бы, безотказного печатного станка, это общепризнаваемый факт. Относительный ВВП США ежегодно снижается, и если после войны он, например, составлял почти 60% от мирового, то сегодня не дотягивает и до 18%, причем и эта цифра достигается с помощью весьма специфических статистических оценок.



Второй принцип союзов (вложенная "матрешка") - неприятие любых видов и схем идеологической экспансии. И вот для этих целей в свое время как раз и была создана ШОС. Изначально, конечно, Шанхайская организация сотрудничества рассматривалась коллективным Западом как некое объединение, ставящее своей целью решение территориальных вопросов и совместное обеспечение безопасности границ, например, в старом пограничном индийско-китайском конфликте, но сегодня, по мнению аналитиков ЦРУ, "ШОС претендует на то, чтобы стать крупным альтернативным блоком" - многие именно ее считают антизападной коалицией.



Агентство Sputnik отмечает: "Суммарный ВВП (государства-члены плюс Иран) - 23,5 трлн долл. (четверть от мирового ВВП). Кроме того, пока страны Запада бьются в истерике из-за растущего сырьевого дефицита, в ШОС входят страны - лидеры по наличию природно-сырьевых богатств, а значит, организация является самодостаточной и обладает огромным ресурсным потенциалом (и другие лидеры энергетических рынков вроде Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и т. п. стремятся вступить в ШОС)".



Нужно понимать, что такое "неприятие идеологической экспансии" и почему, например, далеко не все близкие и симпатизирующие нам страны БРИКС могут на это пойти. Для начала выделим основные принципы такого рода мероприятий.



Официальная позиция, в том числе отраженная в законодательстве, касается неприятия основных западных "постмодернистских" идеологических инноваций. Перечислим лишь некоторые из них: доллар как единственная резервная валюта, примат американских законов над международными и национальными, единая, контролируемая США, информационно-идеологическая повестка ("соросовские" СМИ), включая глобальные социальные сети ("Ютюб", "Фейсбук"*, "Инстаграм"* и пр.), принятые в странах КоЗа нормы полового (гендерного) поведения и их пропаганда. Очевидно, что Бразилия или ЮАР, глубоко вовлеченные в западный дискурс сообразно с внутренними представлениями о тех или иных явлениях, не смогут, во всяком случае на сегодняшний день, выйти на такое понимание, и не следует ждать от них подобных шагов. А Китай, Россия или, к примеру, Иран - уже смогли и вышли, умолчим уже про КНДР, которая не входит в "матрешечные" структуры, а примыкает особняком.



Официальная справка: "Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.



9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены ШОС Ирана, которое состоялось 16 сентября 2022 года. В тот же день было объявлено о начале процедуры по предоставлению полноправного членства Белоруссии, которая при этом остается все еще в статусе наблюдателя в организации.



Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн кв. км, то есть 65% территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно равна 3,5 млрд человек (2022 год), половина населения планеты".



Государства, которые изъявляют желание вступить в ШОС, видят в ней закономерное развитие системы межгосударственных отношений. Деградация действующей системы надгосударственных структур и вообще мировых отношений очевидна для всех мыслящих политиков (мы не включаем в их круг Анналену Бербок и Джастина Трюдо). Сегодня абсолютно все международные институты "подмял под себя" коллективный Запад и эксплуатирует их в соответствии со своей идеологической повесткой.



Примеров полного идеологического контроля над международными структурами, призванными быть объективными и выступать исключительно на стороне справедливости, великое множество: это и заключение Международного суда ООН о том, что провозглашение независимости Косово не противоречит нормам международного права, и отсутствие какой-либо адекватной реакции на бомбардировки Югославии без соответствующей санкции ООН, и демонстративное закрытие глаз на притеснение русскоязычного населения в странах Балтии и на Украине, исключение для рассмотрения Гаагским трибуналом преступлений, инкриминирующихся военнослужащим США, игнорирование ЕСПЧ исков и жалоб жителей Крыма и Донбасса в отношении Киева и масса других подобных решений.



Поэтому, после того как современные, подчеркиваю, суверенные государства, народы которых находятся вне "золотого миллиарда", были искусственно "оттерты" от принятия важнейших решений, потому что они не вписываются в диктуемую Вашингтоном идеологию и архитектуру миропорядка, - их прагматичное желание стать частью альтернативного объединения, построенного на взаимоуважении и добрососедстве, полностью понятно и единственно верно. Как раз поэтому формат ШОС, демонстрирующий всеобщее осуждение "односторонней нелегитимной санкционной политики Запада и его неоколониальных замашек", вызывает большие надежды у стран, имеющих принципиально отличный культурный код.



Теперь что касается Китая. Все привыкли к его подчеркнутому нейтралитету - такой политики, кстати, КНР придерживается и в отношении Специальной военной операции на Украине, и в вопросах принадлежности Крыма, международно-правового статуса Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР и в некоторых других. Не надо забывать и про то, что львиная часть китайской экономики носит экспортный характер и самым плотным образом завязана на торговлю с Соединенными Штатами и странами Евросоюза, - Китай вовсе не свободен от постоянно вводимых странами КоЗа санкций и ограничений, в том числе из-за сотрудничества с Россией, и наносящих ему многомиллиардные убытки.



Но не так давно озвученные тезисы председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время его пребывания в России, то есть, говоря "по-английски", спикера китайского парламента, говорят о серьезном повороте в воззрениях китайского руководства на внешнюю политику и основы миропорядка: "По вопросам, представляющим жизненно важные интересы России, также всегда оказываем нашу поддержку и наше понимание. Например, по вопросу Украины. Мы видим, как США и их союзники по НАТО наращивают свое присутствие по периметру России, серьезно угрожают национальной безопасности и безопасности жизни россиян. Мы с полным пониманием относимся ко всем мерам, принимаемым Россией для защиты таких ключевых интересов, оказываем наше содействие.



…Я думаю, что суть украинского кризиса - это достойный отпор России в отношении американской провокации. США хотят удерживать свое господство в мире, и из-за этого они всеми правдами и неправдами организуют давление и двойное сдерживание против нас (РФ и КНР. - Н.С.).



…Наша борьба с ними будет затяжной, будет сложной, долгосрочной. США не будут с легкостью прекращать свои провокации. Мы с этим тоже не примиримся, мы не поддадимся на их провокации.



…В условиях американских санкций против вас и против нас некоторые наши совместные сферы сотрудничества действительно постепенно становятся более чувствительными, но считаю, что мы не должны прекратить сотрудничество только потому, что боимся санкций. Это неправильно. Мы (РФ и КНР. - Н.С.) должны применять новый формат сотрудничества".



Есть еще третья стадия сближения стран, которые будут работать вместе, в одной упряжке даже в самых пиковых ситуациях. По форме это третья "матрешка", вложенная во вторую - ШОС, а по сути - аналог юридически неоформленного военно-политического блока. Вот это образование мы и называем антизападной коалицией второго формирования, имея в виду, что первыми подобными объединениями были Варшавский договор и СЭВ. Главный принцип данного объединения заключается в том, что, помимо полного неприятия неоколониализма и любых форм идеологической экспансии, государства-участники готовы активно противодействовать такого рода попыткам вплоть до оказания вооруженного отпора странам КоЗа и полномасштабных военных операций. Таких стран пока немного, в рамках ШОС - это только Россия, КНР, Иран и Белоруссия (в качестве наблюдателя). А еще у нас появился старый-новый союзник, истинный и яркий участник коллективного Востока второго созыва, не входящий ни в какие другие блоки, - Корейская Народно-Демократическая Республика, руководство которой присягало на верность еще Сталину и ни разу не отступило от своих клятв.



Антизападные коалиции как противовес коллективному Западу складывались достаточно медленно еще и вот по какой причине. Если у КоЗа все ясно: там есть один явный гегемон и целый рой сателлитов, а то и просто откровенных прихлебателей по типу "вымиратов", - то в антизападной коалиции есть как минимум два государства-цивилизации - Россия и Китай, а на самом деле их три, потому что Иран - одна из древнейших на планете империй, а если к ней пристегнуть еще и вавилоно-аккадо-шумерскую историю, наследником которой Иран себя также открыто позиционирует, то самая древняя на Земле. Так вот, уверяю вас, Иран себя тоже считает государством-цивилизацией. Поэтому при формировании антизападной коалиции приходится учитывать интересы всех сторон, исходить исключительно из принципов согласия, добровольности и общих интересов. Здесь не имеется возможности давить, принуждать друг друга к тем или иным шагам, как это принято у наших американских "друзей", если это невыгодно или по каким-то причинам неудобно партнеру. Конечно, имеются два безусловных лидера: в экономическом аспекте - Китай, в военно-стратегическом - Россия, но это не меняет общей картины равноправия и солидарности. Да, пока еще не оформлен военный блок, во многом это связано с не до конца решенными вопросами на Украине и Тайване, но это постепенный многовекторный процесс, именно в силу тех причин, которые я описал выше.



Совместные военные операции антизападная коалиция пока не проводит, но если ситуация в мире будет продолжать деградировать такими темпами, как сейчас, - ей-богу, до них недалеко. Но военно-техническое сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей осуществляется в полной мере, несмотря ни на какие санкции.



Как сообщает The Wall Street Journal, после начала Специальной военной операции Китай увеличил поставки в Россию микросхем и других электронных компонентов, некоторые из которых имеют военное применение. Это препятствует усилиям США и западных союзников изолировать экономику России и ослабить ее армию.



По данным китайской таможни, поставки микросхем из Китая в Россию выросли более чем вдвое и составили около 50 млн долл. только за первые пять месяцев 2022 года, по сравнению с тем же периодом годом ранее. Экспорт других компонентов, таких как печатные платы, вырос на двузначные проценты. А, например, экспорт глинозема, который используется для производства металлического алюминия, важного материала для оружия и аэрокосмической отрасли, и который логистически неудобно перевозить из мест добычи в России, вырос в 400 раз по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что многие китайские продавцы оборудования продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на контроль США.



"По данным ЦРУ, Северная Корея начала передачу артиллерийских снарядов России", - рассказал американский чиновник CBS News. Пока неясно, является ли эта передача частью долгосрочной стратегии или разовой поставкой, так же неясно, что получит КНДР взамен.



В Белом доме уверены, что "эти поставки стали результатом встречи российского президента Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына в середине сентября. Один из высокопоставленных чиновников Южной Кореи предупредил CBS News до саммита, что Ким Чен Ын может стремиться получить от России технологии для создания ядерных подводных лодок, а также более совершенных ракет и спутников…"



Хорошо известно о поставленных Ираном тысячах "Шахедов" - беспилотников, которые сейчас Россия производит сама под названием "Герань-2". Они очень помогли нам в непростое время, когда у Запада именно в этом компоненте имелось серьезное преимущество. Разумеется, у нас все это есть, и гораздо лучшего качества, основанное на куда более продвинутых технологиях, но бывают ситуации, когда нужно сразу и много - в этом случае помощь союзников бесценна.



Антизападная коалиция находится лишь в начале своего становления, и мы будем еще не раз возвращаться к этой теме. Но его потенциал, как в плане экстенсивного роста за счет присоединения новых стран, так и в плане усиления влияния в мире, - огромен. Легко увидеть, посмотрев в любой сравнительный статистический справочник, что будущее - за Востоком.



* Запрещенная в РФ соцсеть Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697177580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2023 года №366

- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судей Верховного Суда РК

- Алихан Смаилов вручил награды победителям Digital Bridge Awards

- Кадровые перестановки

- Акимы Мангистау: Кто дольше всех работал и чем запомнился

- "Қарызсыз Қоғам": проектные офисы откроют во всех регионах

- Мажилис начал работу над законопроектом по защите прав ребенка

- Подозреваемый в руководстве финпирамиды экстрадирован из Украины

- Рабочий график главы государства

