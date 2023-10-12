Империи как цивилизации. Вперед к Империи! - Александр Дугин

09:14 13.10.2023 многополярный мир - сосуществование нескольких Империй, полностью суверенных прежде всего относительно США

Александр Дугин



Вперед к Империи!



Тема Империи неизбежно будет выходить на первый план. Термин "Государство-Цивилизация", введенный в научный оборот нашим другом китайским мыслителем Жанг Вэйэвеем[1], по сути и означает "Империю".



На последнем заседании Валдайского клуба, и ранее в своих программных речах, Путин напрямую назвал Россию "Государством-Цивилизацией". По сути это и есть объявление курса на Империю. Только не исторически, а как бы технически.



Империя - форма наднациональной политической организации с единым стратегическим центром принятия решений (Император) и широким многообразием локальных субъектов (от общин до этнархий и полноценных политий), объединяющая "Большое пространство" и обладающая ярко выраженной цивилизационной (религиозной, культурной, идеологической) спецификой.



К Империи можно присоединиться мирно, но можно и немирно. Если складывается гармония с лимитрофами, они могут сохранять частичный суверенитет, и в случае Империи как раз не так важно, являются ли пограничные государства, тесно связанные с Империей, самостоятельными или ее частью. Они точно часть "Большого пространства" и это самое главное. Пока они ведут себя корректно, они могут считать себя национальными государствами. Если они начинают бунтовать против Империи и работать на другую Империю, их судьба незавидна. Это касается не только Украины и других государств постсоветского пространства, но и Тайваня и много кого еще.



Одна единственная Империя



Однополярный мир мыслится как единственная Империя (по сути США и их сателлиты, объединенные в НАТО и иные блоки). Современный американский политолог Нил Фергюсон, работающий на гранты банкирской семьи Ротшильдов[2], показал, как имперская идея постепенно проникала и в современный американский политический дискурс[3]. Если раньше США мыслили себя Республикой, а Империя, прежде всего Британская[4], была чем-то негативным, тем, с чем свободолюбивые американцы боролись в ходе Войны за независимость и позднее, то мало-по малу идея Мировой Империи стала захватывать американские элиты, пока неоконсерваторы не произнесли громогласно это заветное слово. Америка фактически объявила себя "Империей", управляющей человечеством. Либеральные глобалистские элиты во всем мире согласились с ними.



Но это вызвало отторжение другой части элит. Эта другая часть стала постепенно столь влиятельной, что доросла до прямого отвержения американской гегемонии и провозглашения самих себя "Империями", то есть "Государствами-Цивилизациями". Это и есть многополярность.



Критический обзор Империи Запада находим у левых авторов Негри и Хардта[5] , знаменитого социолога Эммануэля Тодда[6] или у глубокого и не поддающегося привычной политической классификации Алена Сораля[7].



7 Империй: многополярный проект



Многополярный мир - сосуществование нескольких Империй, полностью суверенных прежде всего относительно США, вопреки их претензии на единственность и универсальность, но и относительно друг друга.



Сегодня в мире постепенно проявляются черты многополярной Гептархии, то есть складывается модель 7 Империй.



1. Западная Империя (США + ЕС + вассалы и вассальчики).



2. Евразийская Империя (Россия + постсоветское пространство, не мытьем, так катаньем). Это и есть наше отстраивающееся заново Государство-Цивилизация, о котором говорил Путин на Валдае.



3. Китайская Империя (континентальный Китай + Тайвань и ряд тянущихся к Китаю государств из орбиты "Один Путь- Один Пояс").



4. Индийская Империя (Бхарат + Непал + Бангладеш + тяготеющие к Индии политии Юго-Восточной Азии).



5. Исламская Империя (потенциальный блок исламских государств, крупнейшими полюсами которого являются Саудовская Аравия + арабские суннитские страны, шиитский Иран, Пакистан, Турция, Индонезия, страны Магриба и все остальные).



6. Латино-Американская Империя (на основе союза Бразилии и Аргентины с примыканием остальных стран - вплоть до государств Карибского бассейна и Мексики).



7. Африканская Империя (Империя плато Манден вокруг Мали + центральная и южная эйкумена банту + Эфиопия и кушитский мир).



Первая Империя, все еще претендующая на единственность, сложилась после распада СССР и, хотя и агонизирует, все же стремится сохранить свою гегемонию. Но при всех кризисах она пока еще довольно сильна - сильнее любой другой, но взятой в отдельности. А вот альянсу других незападных Империй она уже по целому ряду ключевых показателей - экономических, демографических, ресурсных и даже идеологических) уступает.



Три следующих Империи - кстати, имеющие очень долгое многовековую и даже тысячелетнюю историю - Русская, Китайская и Индийская - находятся в стадии активного оформления. По сути, они уже представляют собой самостоятельные суверенные полюса и будут укреплять и расширять свое влияние, достраиваться.



Исламская Империя, центром которой логично было сделать Багдад (тогда это будет своего рода новым Аббасидским халифатом), объединена мощной религией и основанной на ней идеологией, но политически разрознена.



Африканская и Латино-Американская Империи пока проекты, но ряд конкретных шагов в этом отношении предпринимается.



Все 6 Империй, кроме западной, то есть актуальных или потенциальных Государств-Цивилизаций, объединены сегодня в расширенной после Йоханнесбурга структуре БРИКС. В следующем году в БРИКС председательствует Россия, вот самое время продвинуть многополярность и максимально укрепить ее идеологически, экономически, энергетически, финансово, военно-политически и стратегически. Чтобы была многополярность, всем вместе надо сокрушить претензию западной Империи на единственность. Не саму Империю, а ее претензию. Народы мира призваны сломать западную глобалистскую гордыню. Собственно этим Россия сегодня и занимается на Украине.



СВО - это первый горячий конфликт столкновения однополярности и многополярности.



Три чисто потенциальных полюса



Ради справедливости можно предположить чисто теоретически еще три "Больших пространства". Если Запад расколется на Америку и Европу, то ЕС, конечно, предварительно сбросив атлантистские глобалистские элиты и приведя к власти континенталистов деголлевского типа, смог бы стать отдельным полюсом. Но это пока на повестке дня не стоит.



Столь же умозрительно можно представить себе буддистскую цивилизацию под началом Японии. Но Япония полностью зависима от Запада и самостоятельной политики не проводит.



И совсем призрачной величиной является "Большое пространство" Океании, которое постепенно превращается в зону военно-стратегического противостояния Китайский Империи и Американской Империи. А могло бы быть иначе. Но едва ли можно ожидать, что бравые меланизийцы, папуасы, австралийские аборигены и воинственные маори способны поднять антиколониальное восстание против англосаксов. Если им, конечно, в этом не помочь. Африке же помогли, и все получилось. Тут все сложнее, но попробовать – другим полюсам – стоит.



Ну, здравствуй, моя Империя!



Если Империи возвращаются, то самое время осмыслить их исторические корни, разобраться в их происхождении и соответствующей идеологии. Это в высшей степени увлекательная тема, которая поможет многое понять и в отношении того, кто мы сами, русские. А мы народ Империи. Были, есть и будем, как бы мы ни назывались, и чтобы о себе ни думали. Приходит время и мы снова осознаем это. В конце концов, и СССР был своего рода "Империей" в техническом, как мы подчеркнули, смысле. И уж точно "Государством-Цивилизацией". Нам остается просто осознать то, что это наша судьба.



Для углубленного знакомства с этой темой как нельзя полезны будут трехтомник Константина Малофеева "Империя"[8] и мой философский обобщающий труд "Бытие и Империя"[9]. Ну а дальше, следуя за детальной и исчерпывающей библиографией, каждый может двигаться в этом направлении, свободно выбирая маршруты - по Западу и Востоку, по прошлому и будущему.



Примечания:



[1] Zhang Weiwei. The China Wave: Rise of a Civilizational State. Beijing: World Century Publishing Corporation, 2012.



[2] Фергюсон Н. Дом Ротшильдов. Пророки денег. 1798-1848. М.: Центрполиграф, 2019.



[3] Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. NY.: Penguin Press, 2004.



[4] Фергюсон Н. Империя: чем современный мир обязан Британии.М.: Астрель, Corpus, 2013.



[5] Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004.



[6] Todd E. Après l’empire - Essai sur la décomposition du système américain est un essai. P.: Gallimard, 2002.



[7] Сораль А. Понять Империю. Завтра: глобальное управление или восстание народов? М.: Академический проект, 2017.



[8] Малофеев К.В. Империя. В 3 т. М.: АСТ, 2020-2021.



[9] Дугин А.Г. Бытие и Империя. М.: АСТ, 2022.



Публикация: Источник - katehon.com

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