Не надо создавать свою Газу. Израиль никогда не будет прежним, - Ростислав Ищенко

09:19 13.10.2023 Израиль никогда не будет прежним. Российские уроки

Не надо создавать свою Газу

Ростислав Ищенко

11.10.23



Вторая часть заголовка умышленно сформулирована мною так, чтобы ее можно было понять двояко. Потому что ее необходимо понять двояко.



Речь идет о невыученных ЦАХАЛ уроках российских операций в Сирии (в которой Израиль принимал непосредственное участие, нанося авиаудары по союзникам России) и на Украине (в которой Израиль принимал участие опосредовано, поставляя оружие и технику врагам России).



А также об уроках, которые ВС РФ, политическому руководству России, а также политическим и военным руководителям всех стран, желающих соответствовать методам и принципам современной войны, необходимо вынести из катастрофического провала израильских политических, военных и разведывательных структур, поставившего под вопрос само дальнейшее существование еврейского государства – но в первую очередь организацию его обороны на прежних принципах.



Я специально не стал писать эту статью в первый день кризиса, несмотря на то, что все его параметры были понятны уже к исходу дня 7-го октября.



Мне было интересно, сколько все же понадобится времени ЦАХАЛ, чтобы перейти от обороны к наступлению. Результат меня впечатлил, такого провала я не ожидал.



Я полагал, что армия обороны Израиля уже к концу первых суток сможет остановить распространение кризиса, а за ночь и первую половину второго дня полностью зачистить от ХАМАС территорию за пределами Сектора Газа.



Но весь день 8 октября шли бои с переменным успехом. Каким-то группам боевиков удалось даже прорваться на Западный берег реки Иордан (в часть Палестинской автономии, контролируемую ФНОП) и завязать бои в Восточном Иерусалиме.



Только к исходу второго дня боев ситуацию удалось взять под относительный контроль, а к сtредине третьего дня (9 октября) ЦАХАЛ отрапортовал о зачистке всех занятых территорий за пределами Сектора Газа и о начале полной (включая энергетическую, водную и продуктовую) блокады подконтрольных ХАМАС территорий Палестинской автономии.



Только к исходу второго дня боев ситуацию удалось взять под относительный контроль, а к сtредине третьего дня (9 октября) ЦАХАЛ отрапортовал о зачистке всех занятых территорий за пределами Сектора Газа и о начале полной (включая энергетическую, водную и продуктовую) блокады подконтрольных ХАМАС территорий Палестинской автономии.



Потери, даже по предварительным прикидкам, впечатляют. Каждая из сторон потеряла около тысячи человек убитыми и свыше 2 тысяч ранеными и пропавшими без вести. И ведь еще ничего не кончилось.



Израиль также уже признал двух генералов и свыше десятка старших офицеров убитыми, одного генерала раненым и одного попавшим в плен (количество раненных и пленных старших офицеров пока неизвестно).



Потери среди старшего и высшего командного состава (их количество и соотношение с общим количеством потерь) свидетельствуют, что страна и армия были застигнуты врасплох.



Об этом же говорит тот факт, что всего тысяча боевиков, прорвавшихся через границу Сектора Газа, смогли дестабилизировать весь Израиль и обрушить власть Тель-Авива на половине территорий израильского юга.



Тысяча – это официальные данные ХАМАС, но Израиль их не опровергал, да и понятно, что боевики действовали малыми группами (от 5-10, до 30-50 человек), рассредоточенными на большой площади. Более крупные формирования ВВС Израиля легко бы обнаружили и уничтожили с воздуха.



В качестве вишенки на торте провалилась израильская система "Железный купол". Вначале она не смогла отразить массированный ракетный удар, а затем возник дефицит противоракет, в результате чего, полный боекомплект имели только батареи, защищающие Тель-Авив и Иерусалим.



Остальные уже ко второй половине дня 8 октября просто не реагировали на пуски по жилым кварталам, сохраняя оставшийся боезапас для защиты стратегических объектов.



Итак, что имеем в сухом остатке. Хорошо подготовив операцию вторжения, ХАМАС малыми силами легко вооруженных диверсионных групп, а также при помощи массированного использования допотопных ракет, поставил Израиль в критическую ситуацию, заставив правительство объявить состояние войны и мобилизацию резервистов.



ХАМАС сумел заручиться поддержкой бригад Аль-Аксы, бригад Аль Кудс и Хезболлы, то есть по сути всех активных военизированных палестинских и проиранских формирований, на какое-то время ХАМАС стал лидером, объединяющим все антиизраильские структуры Ближнего Востока.



Кроме того, была резко развернута общая политическая ситуация на Ближнем Востоке. Нет никакого сомнения, что имеющий огромное численное, техническое и качественное преимущество ЦАХАЛ, относительно быстро ликвидирует остатки прорвавшихся боевиков, закроет границу Газы и, как обещало военно-политическое руководство Израиля, постарается стереть анклав с лица земли.



Думаю, что именно такая реакция и прогнозировалась организаторами операции. Израиль семьдесят пять лет действует по одному и тому же силовому шаблону, так что предсказать его реакцию на вторжение несложно.



Зверская жестокость, проявленная прорвавшимися боевиками по отношению к гражданскому населению Израиля, имела две цели: показать, что ни ЦАХАЛ, ни полиция не могут гарантированно защитить мирное население от палестинского террора и вызвать жесткую реакцию израильского правительства, которая сделает практически невозможным быстрое достижение мира, а значит, сорвет и мирный процесс между Израилем и окружающими его арабскими странами, которые просто не смогут бросить палестинцев на произвол судьбы, после оглушительного успеха ХАМАС, почти трое суток, гонявшего весь Израиль в хвост и в гриву всего тысячей легко вооруженных боевиков.



Теперь весь арабский мир будет задаваться вопросом: а что было бы с Израилем, если скоординированная атака, помимо Газы, началась бы с правого берега Иордана, из Ливана и из Сирии, а когда ЦАХАЛ был бы полностью дезориентирован и связан борьбой с мелкими группами боевиков (что вынудило бы и армию раздробить свои соединения на мелкие группы), в бой вступили бы регулярные армии двух-трех арабских стран.



Удержалось ли бы еврейское государство в узкой прибрежной полосе или было бы сброшено в море, а также каких усилий и жертв стоила бы такая борьба?



ЦАХАЛ потерял ореол непобедимости. Система безопасности Израиля больше не вызывает доверия у местного населения. Отношения Израиля с окружающими арабскими странами теперь резко осложнятся.



Особенно в связи с жертвами среди мирного населения и гуманитарной катастрофой, которые будут вызваны спровоцированной боевиками блокадой и обстрелами Газы.



Руководство ХАМАС вряд ли сильно пострадает, а потери среди боевиков будут с лихвой восполнены за счет бывших мирных жителей, которые сейчас потеряют семью, дом, и саму возможность выживать вне пределов структур ХАМАС.



В результате предпринятых Израилем мер, ХАМАС окажется единственной структурой в Газе, у которой будет электричество, еда и вода. Но у нее также будет оружие и связанная с этим оружием неплохо оплачиваемая работа.



Информационно-политический ущерб, нанесенный еврейскому государству, воистину огромен. Исправлять ситуацию придется годами, и вопрос – есть ли у Израиля в запасе эти годы?



Пока что можем констатировать, что ни ЦАХАЛ, ни политическое руководство Израиля не осмыслили вовремя тактику, примененную в Сирии ИГИЛ (организация запрещена в РФ), и ВСУ во время их прошлогоднего наступления в Харьковской области, когда боевые порядки регулярной армии, в условиях отсутствия сплошного фронта в достаточной степени насыщенного войсками, просто обходились мобильными группами, отрезались от тылов и вынуждались к отступлению.



Очевидно, в Израиле считали, что граница с Сектором Газа – не такой уж большой протяженности, хорошо укреплена и прикрыта достаточным количеством войск, и грубо в этом ошиблись.



На данном примере так же, как и на сирийском, мы могли убедиться, что даже численное и техническое преимущество обороняющейся регулярной армии (а ЦАХАЛ к исходу первого дня сосредоточил против прорвавшихся групп ХАМАС свыше тридцати одного батальона, что должно было в 15-20 раз превышать численность прорвавшихся), не может остановить действующие в оперативном тылу мобильные группировки, по сути дела ДРГ, противника.



Рисунок современной войны критически изменился. Тяжелых линейных сил, без которых не может обойтись ни одна серьезная военная держава, недостаточно для ведения полноценных успешных наступательных операций.



Чтобы бронированные колонны вышли на оперативный простор, мало иметь подавляющее преимущество в воздухе – одну из главных ролей в первичном прорыве и глубокой дестабилизации позиционной обороны противника играет маневренная легкая пехота, поддержанная с воздуха "карманной" микроавиацией, в виде многочисленных беспилотников различного предназначения.



Сейчас, как раз при помощи именно таких средств, ВС РФ успешно расшатывают украинскую оборону.



Израиль – в сложном положении. Хватит ли ему времени и сил на полную стабилизацию внутренней и внешней ситуации – неизвестно, зато точно известно, что его положение на Ближнем Востоке никогда уже не будет прежним.



Государства и регулярные армии – достаточно инертные консервативные структуры. Изменения в шаблонах, на основании которых они действуют, происходят очень медленно и под давлением обстоятельств непреодолимой силы (если бы не это, мы бы до сих пор воевали каменными топорами).



Мы уже сейчас видим, что Израиль пытается восстановить свой пошатнувшийся военный авторитет при помощи традиционного силового ответа, который, как я писал выше, просчитывался изначально и который, в последние годы (после войны Судного дня) не приносил Израилю однозначного успеха (с каждой новой силовой операцией с начала 80-х политические издержки становились все выше, а успех все эфемернее).



Изменения же в военной и политической доктрине Израиля будут дополнительно тормозиться реакцией общественности, которая будет требовать мести арабам и наказания военных и политиков, виновных в оглушительном провале израильской обороны.



Теперь об уроках, которые стоит вынести из этой истории нам, вернее, нашим обер-патриотам, которые постоянно требуют все более жесткой реакции России на все, что им (обер-патриотам) в этом мире не нравится.



Во-первых, надеюсь, теперь понятно, почему иногда бои с украинскими ДРГ, пытающимися прорваться на нашу территорию, ведутся по несколько часов и иногда им прорыв (хоть и неглубокий) удается.



ЦАХАЛ – одна из лучших армий мира и, безусловно, лучшая на Ближнем Востоке. Она постоянно, десятилетиями, так или иначе ведет боевые действия против одного и того же, хорошо изученного ею противника.



Ей надо было охранять небольшой участок хорошо оборудованной границы с враждебным микрорегионом, который, в свою очередь находился под полным военным и политическим контролем Израиля (автономия – территория Израиля, с некоторым ограничениями израильские военные, полиция и спецслужбы там у себя дома, военная помощь ХАМАС из-за границы может оказываться только контрабандой, что исключает возможность поставок многих видов техники и вооружений, кроме простейших).



Российские войска, вынужденные охранять куда более протяженную линию границы, от куда более сильного, совершенно нам неподконтрольного и вооружавшегося всем НАТО (с окрестностями) противником ни разу не допустили ничего даже близко находящегося с израильским провалом.



Во-вторых, к вопросу о том, почему иногда ракеты и беспилотники добираются и до Крымского моста, и до штаба ЧФ, и до других объектов на территории РФ.



"Железный купол" по праву считается одной из лучших систем ПРО. Он постоянно в действии и постоянно модернизируется. Ему надо охранять территорию площадью всего в 20 тысяч кв. км (примерно площадь Московской области).



Такую территорию, в отличие от России (1/7 части земной суши с прилегающими морями-океанами), можно легко накрыть многослойным зонтиком ПРО. Но и эта система не выдержала перегрузки массированного ракетного залпа и дала сбой.



О недостатке боеприпасов на складах ЦАХАЛ, ПРО которой начала испытывать "ракетный голод" на третьи сутки войны с ХАМАС, я уже не говорю.



Еще раз подчеркну, что ЦАХАЛ по праву считается одной из лучших армий мира. Просто противник тоже всегда ищет слабости, а находя пользуется ими.



Опять, же все проколы российской ПВО/ПРО не идут ни в какое сравнение с неспособностью "Железного купола" уже на вторые сутки массированных обстрелов обеспечить защиту израильских городов.



В-третьих, Израиль является счастливым обладателем от 200 до 400 тактических ядерных боезарядов. Он их не использовал в критической ситуации и не использует для "наказания", "чтобы боялись".



Не использует по одной простой причине: тактический ядерный боезаряд – очень слабый военный аргумент, но несет за собой массу политических издержек.



Чтобы понять "эффективность" использования тактического ядерного оружия, достаточно вспомнить, что как советская, так и американская военные доктрины 70-х годов предполагали, что две дивизии (советская и американская) в ходе встречного боя обменяются 5-10 тактическими ядерными ударами, при этом обе сохранят боеспособность.



Тактическое ядерное оружие – анахронизм, выполнявшее те же задачи, что современное высокоточное. Американцы, а затем и мы потому и стали заменять тактические ядерные боезаряды высокоточным оружием, что при сохранении старой концепции порог начала ядерной войны опускался до общевойскового боя, в ходе которого решение о применении тактического ядерного боезаряда мог принять офицер в должности командира дивизии (в звании от полковника до генерал-майора).



Для Израиля тактические ядерные боезаряды – скорее средство давления на мировое сообщество (когда надо принудить арабов к миру), чем на самих арабов.



Чтобы нанести серьезный ущерб той же Газе, надо использовать до десятка тактических ядерных зарядов, на Сирию понадобится не менее 100, а на Иран и 200 будет мало. Зато такой удар может послужить началом всеобщей ядерной конфронтации, которая первым сотрет в пыль тот же Израиль, на который одной стратегической боеголовки хватит.



Поэтому и все крики наших обер-патриотов о "давайте ударим ТЯО хоть по кому-нибудь" – в пользу бедных. Такой удар возможен лишь в критической ситуации как предупреждение, что отступать нам некуда и следующим будет массированный стратегический удар.



Причем можно начинать сразу со стратегического, ибо тактический вряд ли кого-то испугает – просто подтолкнет ответить, чтобы проверить решимость.



Ответ, кстати, тоже может быть сразу стратегическим.



И последнее, но главное. Те, кто считает, что можно оставить на наших границах некую обрезанную, нищую, "наказанную" Украину, приняв в Россию только часть территорий и не позаботившись о том, чтобы не принятое к нам забрал хоть кто-то, могут сравнить свою концепцию "а что эти нищеброды нам сделают?" с последней выходкой ХАМАС.



Напомню, что Газа – территория Израиля (там всего лишь Палестинская автономия), что коротенькую границу Израиль укреплял десятилетиями, что охраняла ее целая "дивизия Газы". Печальный результат – налицо.



Именно нищета служила лучшим вербовщиком ХАМАС, а периодические обстрелы в ответ на провокации сеяли ненависть к евреям во все новых и новых поколениях арабов.



Кто-то думает, что в случае с "наказанной" Украиной будет по-другому? При том, что ее территория будет нам неподконтрольна, а внешняя поддержка будет куда мощнее, чем была у ХАМАС, финансировавшегося одним Ираном. И граница будет подлиннее. И время подготовить масштабную провокацию тоже будет.



На второй день прорыва боевики ХАМАС проникли на 40 километров вглубь территории Израиля. Для нас это все равно, как если бы украинские боевики начали безнаказанно куражиться на улицах Белгорода.



Где ни проведи новую границу с Украиной, какой-нибудь областной центр, а также пара-тройка крупных городов окажется в пределах такой же досягаемости.



При этом из араба уже невозможно сделать еврея (их пути слишком давно разошлись), а вот вернуть украинца в русскость, пусть и не в первом поколении, вполне возможно.



Так что если не хотим как Израиль, постоянно жить на вулкане, не надо создавать свою Газу. Тем более, что мы ни от чьей помощи не зависим – нас нельзя заставить остановиться в самый неподходящий момент. Источник - Украина.Ру

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