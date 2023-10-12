Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создать, - В.Скачко

09:21 13.10.2023 Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создать



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



На шестой день противостояния между движением ХАМАС и Израилем самой выигрышной кажется позиция России и тех, кто солидарен с нею. Заключается она в том, что в поисках причин войны и ее прекращения нужно вернуться к истокам конфликта

То есть ко временам 1947 и 1967 года, когда было в ООН принято решение на территории Палестины создать два государства - еврейское (Израиль) и арабское (собственно Палестину). Это не сделано до сих пор.



Разделенная на две части Палестинская автономия в составе Израиля - это не просто симулякр, а вечная кровоточащая рана. Сейчас вот взорвался сектор Газа.

Но позицию России, как всегда, легче заявить, чем воплотить в жизнь. Потому что никто никому и ничего не хочет уступать. И из положительного отмечается лишь то, что стороны пока остались на своих позициях, если не считать периодические обстрелы Израилем территории Ливана.



Следовательно, воронка кровавого противостояния еще не начала втягивать в себя третьих игроков, но они вокруг нее уже сгрудились фактически в полной готовности. И их так много, что заговорили о возможной Третьей мировой войне.

В последние несколько дней мир потрясли и дела, и слова жестоко противоборствующих на Ближнем Востоке сторон. Сначала руководящее сектором Газа движение ХАМАС, ворвавшись на территорию соседнего Израиля, потрясло жесткостью в отношении мирных жителей.

Подобная жестокость палестинцев запрограммирована. Она исходит из базовых идеологических установок ХАМАСа, которое отрицает само существование Израиля и хочет сбросить его в море.



В ответ сразу высшие руководителя Израиля ответили страшной взаимностью. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху: "Мы раздавим и уничтожим ХАМАС".

Министр обороны Иоав Галант: "Мы сотрем ХАМАС с лица земли".

Главнокомандующий Армии обороны Израиля Бени Ганц: "В секторе Газа чувствуется мощь Израиля. Если понадобится, это почувствуют и в Ливане, и мир это увидит".

В последнем заявлении страшно не то, что цель операции названа максимально откровенно и готовность Израиля не обращать внимание на мнение соседних стран и остального мира, вольно или невольно втягивая их в конфликт.

Страшнее всего складывающая безысходность ситуации: с одной стороны, ХАМАС, начав войну, не может победить в ней самостоятельно, без союзников в арабском и во всем мусульманском мире планеты.



С другой стороны, Израиль, потерпев страшный удар по репутации неготовностью противостоять террористам в первые часы их вторжения и сделав такой грозный замах отмщения, не может не победить.

Репутация страны с самой сильной и непобедимой армией в регионе, готовой на все, - это для Израиля смысл и главное условие его существования на Ближнем Востоке в окружении врагов, которые только в последние годы стали превращаться в оппонентов, с которыми можно нормализовать отношения.



Сегодня Израиль из 100-милионного арабского мира признали только шесть арабских государств: Египет, Иордания, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Марокко и Судан.

Но остались, скажем мягко, в оппонентах Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Ливан, Сирия, Йемен, остальные монархии Персидского залива. А есть же еще остальные страны Магриба, Турция, чьим владением когда-то была территория Палестины, есть остальной полуторамиллиардный мусульманский мир, который может поддержать ХАМАС в секторе Газа, забыв про религиозное деление на суннитов и шиитов, раз речь идет о нападении "шайтанов" на братьев по исламу.



И сегодня кажется, что никакие гарантии безопасности, данные Израилю на самом высоком уровне и самыми сильными геополитическими игроками планеты, не дадут ему спокойствия и мирного существования без войны.



Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации

Израиль и движение ХАМАС официально объявили войну друг другу, озвучили свои цели и обагрили заявления кровью боевиков, солдат и мирных жителей по обе стороны противостояния

При этом и в Израиле никто не собирается сворачивать. Тот же министр обороны Галант уже публично завил по поводу войны в секторе Газа: "Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет".

Все сразу сравнили его слова с тем, что говорил фюрер немецкого народа Адольф Гитлер: "Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью. С вашей армией вы можете штурмовать небеса".

И вспомнили, что миру понадобилось шесть лет Второй мировой войны и свыше 71 миллиона жизней, чтобы унять фюрера немецкого народа.

Потому исследователь и специалист по разведке, некто Георгий Рипер (красноречивая фамилия: "рипер" - один из вариантов перевода с английского "смерть") сайту "Правда.ру" сказал: "Поверьте, половить рыбку в мутной воде и не упустить свои выгоды при переделе мира хотят многие. ...Кризис в Израиле открыл врата ада на Ближнем Востоке и в Европе, запылает весь мир, польется кровь по меридианам".

И еще разведчик Рипер ехидно заметил:

"Вопрос гораздо шире. Это - часть нового, грандиозного передела мира, устоявшегося после Второй мировой. ...Израиль "зачистит" сектор Газа, вызвав миграционный кризис и взрыв агрессии исламского мира.

США введут авианосную группировку - кто мешает Ирану дать ХАМАСу или "Хезболле" противокорабельные ракеты, а Ливии - дать старые стратегические Ту-22? А утопленный авианосец - это не бульдозеры в Газе.



Может пойти речь о физическом существовании Израиля. И в ответ - об уничтожении стран арабского мира пресловутой "ядеркой". Так что спокойнее всего в этот период войн перед упорядочиванием мироустройства будет у пингвинов на полюсе, в Ватикане (что далеко не факт) и в далекой традиционно нейтральной Австралии..".

Это действительно тотальная война, и если полыхнет по всему миру, то, как банально это ни покажется, нигде не отсидеться. Потому что предтечей Третьей мировой может стать тотальная хаотизация всего Ближнего Востока, в которую потом втянутся и другие регионы земли по религиозному, идеологическому или национально-геополитическому признакам.



Посудите сами: про полтора миллиарда мусульман мира уже сказано. На самом Ближнем Востоке на сторону ХАМАСа в разной степени стали практически все окружающие арабские государства. И имеющие дипотношения с Израилем, и собравшиеся наладить с ним контакты.

Даже Турция, где власть сначала осторожничала, но как только все турецкие оппозиционеры заявили, что 15 октября сего года в Еникапы будут проводить совместный митинг с осуждением Израиля, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция за мир, но поддерживает ХАМАС.

Потому что Израиль поддерживают США и тем самым вмешиваются в дела региона.

Иран пока бездеятельно осуждает Израиль, но удерживает движение "Хезболла" на территории Ливана от активного вторжения в Израиль, чтобы заставить его воевать на два фронта. Это очень повредило бы израильской армии и всем планам еврейского государства.

Сдержанно ведут себя и монархии Персидского залива, но в любой момент ситуация может измениться, и они помогут палестинцам. Тем более что если Иран считают разработчиком нынешней операции ХАМАСа, "Наводнение Аль-Аксы", то Катар - признанный спонсор террористов, управляющих сектором Газа.

Нестабильность на Ближнем Востоке коснется и Афганистана, Пакистана и Индии, с выходом проблематики террора на границы с Китаем и Юго-Восточной Азией. Китай, как и Россия, пока официально призывает стороны решать свои проблемы за столом переговоров после немедленного прекращения огня и возвращения к первоистокам проблемы.



А вот США уже заявили, что они поддерживают Израиль, и даже послали в Восточное Средиземноморье новейший авианосец "Джеральд Форд" с крейсером и четырьмя эсминцами. А потом еще одну авианосную группу во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр".

Естественно, США "впишутся" за Израиль, как и весь так называемый коллективный Запад, а также англосаксы из Австралии и южнокорейцы с японцами.



Удар по Израилю



Утром, 7 октября 2023 года, палестинские боевики группировки ХАМАС с сектора Газа вторглись на территорию Израиля. За первые 20 минут операции по израильской территории было выпущено 5000 ракет, а сами боевики залетели туда на парапланах и пикапах, по суше, воздуху и морю.

Сегодня с подачи того же специалиста по разведке Рипера обсуждаются "умные прогнозы про "протокол "Самсон" (применение Израилем ядерного оружия - ЯО) или "Парковка" (зачистка Газы "под ноль"), переключившись с Украины на палестино-израильский кризис".

И тот и другой вариант действительно на слуху у экспертов и политиков, которые понимают, что это вызовет еще более оголтелую эскалацию конфликта, и он перехлестнет границы региона.

И если действительно конфликт спровоцирует новый миграционный кризис, то за Ближним Востоком действительно полыхнет Европа и все страны, куда потоки беженцев устремятся.

А это вполне возможно: если Израиль который сегодня имеет, по подсчетам спецов, 200 ядерных боеголовок, обладает полноценной ядерной триадой и является шестым по арсеналу в мире, превентивно или в ответ ударит ядерным оружием, то это начало мирового ядерного противостояния, а это и есть полноценная Третья мировая, к тому же ядерная.



То же самое будет и при более мягком варианте развития события под названием "Парковка": с началом наземной операции возмездия Израиля "Железные мечи" сектор Газа уничтожается ракетами, после чего тяжелые танки и спецназ зачищают регион, а бульдозеры разравнивают все до состояния площадки для парковки автомобилей.

И куда деваться людям, которые останутся в живых? А их там, по общим подсчетам, более 2,5 миллиона человек.



В условиях, когда никто не может ответить, почему конфликт между Израилем и ХАМАСом начался так, как начался, и Израиль к нему не был готов, даже опираясь на свою и американскую разведки, которые должны были отслеживать приготовления ХАМАСа, очень возрастает роль конспирологии и всевозможных иных теорий мирового заговора, между тем очень хорошо объясняющих происходящее.

Все сводится к двум выводам.



Во-первых, части элиты так называемого "золотого миллиарда" выгоден вселенский хаос, ими спровоцированный, хорошо спланированный и разумно управляемый. Так называемая хаотизация.

Во-вторых, определенные силы, согласовав позиции и перспективы, специально спровоцировали этот конфликт, итогом которого может стать уничтожение на только сектора Газа, но и самого Израиля.

Опыт Нагорного Карабаха, непризнанной республики, где армяне жили еще до нашей эры, говорит: при должном старании, подготовке и согласии соседей государство может исчезнуть за пару дней - и закончиться почти полным исходом его населения в эмиграцию навсегда.



Очень стремительно к аннигилированию собственной государственности идет Украина. Есть проблемы "румынизации" у Молдавии, которая тоже растворится. Мало кто, кроме самих армян, доволен на Кавказе существованием Армении в том виде, как сейчас.

Точно так же Израиль может уничтожить палестинский анклав сектор Газа, а потом все остальные отменят сам Израиль. С новым исходом евреев куда-нибудь, потому что дома их будет ждать ад кромешный в исполнении арабов. И тогда хаотизация Ближнего Востока будет обеспечена практически стопроцентно.

Это сейчас поддерживаемый Западом и США Израиль - противовес в регионе, который объединяет арабский мир неприятием или даже ненавистью к себе. Но когда он исчезнет, борьба за лидерство в арабском мире камня на камне не оставит от стабильности в регионе. А за ним подтянутся и все остальные.

Согласно выводам Рипера, "под шумок" могут случиться и другие крупные конфликты:

- Китай начнет военную операцию и заберет Тайвань;

- поляки придут забирать часть Украины, а к ним присоединятся венгры и румыны;

- Индия и Пакистан "переделят" Кашмир (что опасно, так как обе страны - ядерные державы);

- поддерживаемые США японцы и КНДР решат закрыть "цивилизационно-территориальные" вопросы;

- горячей точкой может стать Северный Кипр;

- сербы и албанцы сойдутся войной за Косово на фоне горящей Европы;

- о своей независимости и веках унижения от Британии вспомнит "вольная Ирландия";

- о "своих" Мальвинских островах может вспомнить Аргентина, если Британия будет отвлечена на Ирландию.

И сколько по миру таких конфликтов, которые начинались с войны за приграничные столбы, а превращались в многолетние войны?

Обстрел Израиль

8 октября, 15:38

Конец будет нежданным. Неонацисты Зеленского и ХАМАС - братья по оружию, перепроданному в зону конфликта

Ну вот, собственно, все и случилось: неонацистский режим президента Владимира Зеленского на Украине, похоже, вляпался в историю, которая может положить конец его существованию

Чем больше глубже и страшнее планетарная турбулентность, тем быстрее появится запрос на умиротворителя, если хотите, антикризисного менеджера, мирового полицейского, который придет и наведет порядок, став единственной руководящей и направляющей силой, спасителем, которому все будут благодарны.

Кто может претендовать на эту роль? Ясное дело, США, у которых самая крупная армия, больше всего денег, налаженные вертикальные и горизонтальные связи по всему миру и имеется самый большой опыт в подобных делах.

Одно плохо: так думают только в Вашингтоне. А вот в Пекине, Москве, Нью-Дели совсем другие соображения на этот счет. И о лидерах будущего мира (-ов).

Никакой особой конспирологии тут нет. Равно как не очень "пляшет" и термин "хаотизация", потому что создание хаоса - это обычные воплощение в жизнь старого как жизнь, главного правила завоевателя, а потом колонизатора: разделяй и властвуй.

Этот принцип колонизаторов и хаотизация - это геополитические синонимы сегодня. И зачастую по-прежнему действуют беспроигрышно и, к сожалению, надежнее всего при помощи спровоцированных и начатых войн.

Вот потому-то президент России Владимир Путин уже предложил тем же США никого не пугать в регионе, где есть люди, "которые уже ничего не боятся", а влиять на Израиль. И на всех остальных, кто втягивается в конфликт.

С одной целью - добиваться мира без войны, а за столом переговоров. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начинали: это легче сказать, чем сделать. Но делать-то надо, если жить хочется.



12.10.23 Источник - Украина.Ру

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