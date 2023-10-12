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Зачем США и Европа играют в театр абсурда на Ближнем Востоке? - Александр Маслов
09:24 13.10.2023

в условиях острого кризиса
Александр Маслов

После 7 октября 2023 года у США и их союзников по "альянсу демократий" к необходимости поддерживать киевский режим в украинском конфликте добавилась необходимость поддержать Израиль в конфликте ближневосточном.

Как на грех, случилось это в условиях острого кризиса. Во-первых, бюджетного, в результате чего бюджет на 2024 финансовый год был "подвешен" до 17 ноября. Во-вторых, внутриполитического, при котором произошла первая в истории США отставка спикера палаты представителей, без наличия которого Конгресс не имеет права принимать никаких решений, в том числе по бюджету, а переизбрание сменщика Кевина Маккарти может затянуться на недели.

И очень похоже на то, что подобный "скачок напряжения" вызвал своего рода "короткое замыкание" в администрации Джо Байдена. Во всяком случае, инициатива Белого дома объединить в одном законопроекте помощь Израилю и помощь Украине, о чем сообщили американский телеканал NBC и газета Washington Post, напоминает пьесу для театра абсурда - особенно с учетом того факта, что в руках боевиков движения ХАМАС оказалось не только оружие украинского происхождения, но и часть американского оружия, предоставленного Украине после начала СВО. Поэтому голосовать за такой законопроект не только республиканцы, но и демократы, смогут лишь при полной гарантии того, что отправленное киевскому режиму оружие не будет продано "налево" и использовано против Израиля. А таких гарантий сейчас не может дать ни президент Джо Байден, ни координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби, незадолго до начала "Шторма Аль-Акса" заявивший о стабильности ситуации на Ближнем Востоке, ни даже назначенная "смотрящей" за официальным Киевом экс-министр торговли США Пенни Прицкер. Более того, нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - политик, близкий скорее к американским республиканцам, чем к демократам. Он резко отрицательно охарактеризовал действия Белого дома в отношениях с Ираном, в частности, только что состоявшуюся разморозку 6 млрд долл. иранских активов, во многом благодаря чему, по мнению многих источников, Тегеран в нынешнем конфликте решился официально поддержать ХАМАС. А уж дергания Евросоюза, в том числе по предоставлению помощи Палестине, которую со стороны ЕС то отменяют, то продолжают, то временно задерживают, вносят в этот западный театр абсурда совсем уж гротескные черты.Поэтому мнение CNN о том, что "выходные, полные террора в Израиле, обострили и без того серьезные вопросы о способности политически раздробленных США выработать единый и последовательный ответ на мировые события, выходящие из-​под их контроля", - выглядит вполне обоснованным.

Поневоле создается впечатление, что еще один, даже не самый сильный удар по "альянсу демократий" во главе с Соединенными Штатами может сделать "короткое замыкание" в тамошних центрах принятия решения непригодным для ремонта, а театр абсурда в их исполнении - непрерывно длящимся. Насколько это в действительности так, покажет только дальнейшее развитие событий, но даже нынешняя их компоновка, вероятность которой до начала СВО представлялась исчезающее малой, ничего хорошего коллективному Западу не сулит.

Источник - antifashist.com
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