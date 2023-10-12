Армагеддон? Войны XXI века позволяют выбирать себе правду на свой вкус, - Илья Титов

09:26 13.10.2023 Армагеддон?

Войны XXI века позволяют выбирать себе правду на свой вкус

Илья Титов

12.10.23



Разговор о самом громком событии недели жестко ограничивается скудным набором фактов. Утром 7 октября ХАМАС начал операцию "Буря Аль-Аксы": бойцы вышли из сектора Газа, заняли обширную территорию и убили много людей. В ответ на это Израиль начал операцию "Железные мечи": солдаты ЦАХАЛ вступили в столкновения, принялись отбивать территорию и тоже убили много людей. ДРГ всплывали то там, то тут, в плен попадали как гражданские, так и офицеры израильской армии, а в рядах ее командования довольно долго царили хаос и дезориентация. Дальнейшие рассуждения ставят нас перед необходимостью называть точные цифры, что в свою очередь зависит от симпатий. Произраильская пресса писала про тысячи головорезов, что поперли из всех щелей стены вокруг Газы вместе с десятками тысяч ракет. Исламский мир, напротив, через свои источники распространял точки зрения о немногочисленности доблестных бойцов, а также о вине Израиля конкретно в том, что произошло 7 октября.



Войны XXI века позволяют выбирать себе правду на свой вкус, так что даже твиттер*-шизофреники, убежденные в хитром плане В.В. Путина отвлечь всеобщее внимание от Украины с помощью обострения на Ближнем Востоке, имеют своих последователей. Нам же важно не это, а то, что происходящее на нескольких направлениях вокруг Газы (а город Сдерот, в котором столкновения шли все первые дни обострения, являлся лишь одним, пусть и самым приоритетным, из путей атаки из Газы) стало примером первого более-менее крупного военного конфликта, где обе стороны используют наработанный российской армией в ходе СВО теоретический опыт. Палестинцы заимствуют лучшие методы работы нашей армии. Мы помним, как в первые месяцы боев в Малороссии, в условиях жесточайшей нехватки атакующих дронов (про ненужность дронов в современной войне нам рассказывали десятки телеэкспертов все 2010-е годы), российская армия превратила квадрокоптер в страшное оружие. Да, движения в эту сторону предпринимали еще сирийские бармалеи и йеменские повстанцы, но смекалка русского солдата, помноженная на готовность к выдумке, сделала индикатор нижней подсветки одним из главных мемов войны в Малороссии. Дело в том, что с помощью нехитрого приспособления на коптер закрепляется граната, а схемы управления этим приспособлением замыкаются на то место в конструкции аппарата, где должен висеть фонарь. Вот уже много месяцев все интересующиеся люди сотнями и тысячами смотрят видео, где нижняя подсветка включается над украинскими танками, броневиками и системами залпового огня, а теперь такие же видео идут и из Палестины. Уничтожение грозной боевой машины "Меркава" за 8 млн долларов копеечным дроном и одной гранатой уже стало одним из наиболее вирусных видео этой войны. Другие же разошедшиеся широким тиражом видео цитировать и пересказывать куда менее приятно: тщательно запечатленные убийства гражданских и военное безумие на улицах израильских городов многие поспешили списать на дикарскую природу палестинских вояк, на их бешеный нрав и на нецивилизованность, но здесь, кажется, дело в другом. Здесь играет важнейшую роль та самая десакрализация - демонстрация всему миру, и израильским гражданам в том числе, того факта, что Израиль, потративший столько времени на превращение из кибуца и военной базы в обычное и пригодное для жизни любого государство, возвращается на осадное положение. То, что впервые за полвека в череде подобных войн глобальная инициатива оказалась на стороне арабов, отмечали многие обозреватели, как и тот факт, что приуроченная к ровно полувековой годовщине войны Судного дня атака несла в себе религиозный посыл.



Но интересный момент, который упоминается на удивление редко: в своих попытках оспорить саму концепцию Израиля как государства (то есть организации, способной обеспечивать своим гражданам нормальную жизнь и защищать их) палестинцы ударили по идее современного государства вообще. Во множестве аспектов характерной именно для нашего времени деятельности еврейское государство подавало многим пример. Высокие технологии в разведке, развитая армия, милитаризация общества и продвинутое оружие как от лучших поставщиков западных стран, так и от собственного, накачанного деньгами и кадрами ВПК - все это на время оказалось бессильным против атакующей волны из осажденного города на границе Египта. Да, лишь на время - но в эти дни весь мир увидел израильскую слабость и растерянность. Помните, я сказал, что методы работы нашей армии заимствуют обе стороны? Так вот, по отдельным кадрам видно, что где-то Израиль позаимствовал у российской армии беззаботные методы ведения войны, которая стоила нам нескольких чувствительных уколов в первые месяцы СВО, до того, как способы управления и нюансы доктрины не подстроились под реалии серьезного и длительного конфликта. В частности, сеть облетели фотографии выставленных у границы с Ливаном самоходных гаубиц. Да, понятно, что предполагалась расстановка их в чистом поле, в плотном построении и с аккуратно выложенными рядом боеприпасами скорее для пропагандистского эффекта - смотрите, мол, ливанцы из "Хезболлы", чем мы вас встречать будем, если сунетесь. Но посыл получился ровно иной: пары арабов с FPV-дронами было бы достаточно, чтобы сжечь дотла весь этот музей под открытым небом, а военачальников, привыкших руководить маневрами лишь на учениях, - опозорить на весь мир. К счастью для них, до северной границы Израиля палестинские дроны не долетают.



Среди всех действий, обязательных в периоды арабо-израильских обострений, наряду с шутками про атаку в Шаббат (а сейчас, что интересно, все началось не просто в Шаббат, но сразу после окончания праздника Суккот) и анализами каких-то давно забытых взаимных оскорблений, особенно выделяется тщательное препарирование международной реакции. На протяжении долгих лет именно палестинский вопрос был главным мероприятием ярмарки тщеславия политических амбиций в исламском мире. Помните, несколько лет назад Турция громкими речами пыталась разрулить ситуацию, выставив себя главным защитником прав палестинцев? До этого, еще при Обаме, такую роль пытались взять на себя США, также претендовавшие на лидерство в этом неформальном объединении стран. Про мелкие выражения этих амбиций вроде более скромных и давних заявлений катарцев, саудитов да прочих иорданцев и говорить не стоит. Важно то, что сегодня все изменилось. Палестинский вопрос, на котором пытались набить себе политических очков претенденты на определяющую роль в Pax Islamica, к 2023 году слишком запутался. Израиль стал ключевым элементом в осуществлении главного внешнего устремления Турции - прорубания окна в Среднюю Азию. Военные успехи Азербайджана были связаны не столько с хвалеными "Байрактарами", сколько с накачкой страны израильской техникой и массой другой помощи от еврейского государства. У Тель-Авива в этом был свой интерес - раскачка ситуации в северо-западном Иране, где этнические азербайджанцы составляют большинство населения. Важной вехой этого интереса стала прошлая осень, но тогда в беспорядках и митингах, охвативших весь Иран, азербайджанцы приняли далеко не такое активное участие, как на то рассчитывали внешние силы. Про интерес Ирана мы поговорим чуть позже: важно понимать, что рамки государственных мотивов и административных полномочий, о которых неизбежно заходит речь в случае разговоров про обычные страны, здесь неприменимы - персы действуют во многом экстерриториально за счет шиитского суперпроекта. Об этом говорил на прошлой неделе Андрей Школьников в эфире "День-ТВ" - ищите запись на "Дзене" и в ВК, так как "Ютюб" снес канал. Что же касается остального арабского мира, его бездействие - если, разумеется, не считать за действия выражение решительного осуждения Израиля и пламенные приветы народу Палестины - обусловлено еще и шаткостью положения крупных игроков. Да, Саудовская Аравия - которая, кстати, в отличие от других, сделала для реальной поддержки палестинцев довольно много - пытается занять место в китайском континентальном контуре, но любых радикальных шагов, включая резкий разрыв с недавними сеньорами в Вашингтоне, принц Мухаммед бен Салман пытается избегать. Это показали как весенний визит в Эр-Рияд Билла Бернса, так и недавняя поездка туда же Бретта Макгерка и Барбары Лиф, стоящих во главе ближневосточных направлений аппаратов Белого дома и Госдепа соответственно. Да, Эмираты пытаются выполнять роль всеобщего посредника и перекрестка мира, но собственных ресурсов для претворения в жизнь серьезных амбиций явно не хватает. Да, Катар ведет свою большую игру (хотя то, насколько эта игра своя, а насколько - продиктованная Лондоном, является большим вопросом), но нужды Дохи предполагают желание создать Израилю проблемы лишь в одном аспекте - в торговле газом. Еврейское государство ныне торгует со своими соседями Египтом и Иорданией газом, добытым в разработанных недавно месторождениях Кариш и Левиафан, а также в функционирующем уже давно месторождении Тамир. Всерьез говорить об интересах Катара помешать этому можно было бы в одном случае - если бы планам этой маленькой, но амбициозной страны уничтожить Сирию ради строительства газового пути на северо-запад удалось сбыться, тогда потенциальная опасность от такой конкуренции вынудила бы Доху всерьез вкладываться в палестинские военные формирования.



Как только стало понятно, что происходящее серьезно выходит за рамки традиционного перебрасывания ракетами, многомудрые мужи из важных аналитических изданий принялись, почесывая высокие лбы, рассуждать о том, что все это - конец карьеры израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Может, и так. Но любой кризис подобного рода помимо огромного напряжения для государственной власти несет в себе окно возможностей для укрепления этой самой власти.



Вернемся к упомянутой в начале текста параллели с 11 сентября: в ноябре 2000-го неубедительная победа Джорджа Буша - младшего казалась поводом считать его нелегитимным президентом - таким же потом сидящие на зарплате Хиллари Клинтон журналисты назначили Дональда Трампа, у которого никакие самолеты в башни не влетали. Но всеобщая катастрофа и жесткая реакция на нее в виде поджигания всего Ближнего Востока обеспечили Бушу такой запас всенародного признания, что под шумок удалось даже узаконить массу замечательных вещей, начиная от всеобщей слежки через Патриотический акт и заканчивая нормализацией проведения непопулярных указов мимо Конгресса через президентские чрезвычайные указы.



Нетаньяху - скользкий уж, и если кто и способен протиснуться в это окошко возможностей укрепить свою власть, то это он. В сценарии, где Нетаньяху не просто остается премьером Израиля, но и навсегда снимает вопросы о своем праве занимать этот пост, Газу будут уничтожать. Не просто как политическое образование или правовой парадокс, а как город с его жителями, как географическую единицу. Хватит ли воли и сил на такое у современного Израиля (особенно с учетом того, что мы видели в первые дни атаки) - большой вопрос. Но для Нетаньяху это является вопросом выживания. Еще весной, на волне протестов против судебной реформы, которую пытался провернуть Биби, широко разошлось описание развилки путей из премьерского офиса для него - либо в тюрьму, либо вперед ногами. Загнанный в угол и неустанно травимый израильской прессой Нетаньяху весной и летом понял, что традиционный способ поднять себе рейтинги, а именно - объявить себя лидером нации в момент очередной атаки со стороны арабов, не работает. Но тогда и атаки были не те, что ныне. Словом, хоронить Биби пока что рано - его судьба, ежели он решится пойти на радикальное решение вопроса Газы, должна определиться в будущем году, когда Белый дом, находящийся в остром поиске внешнеполитических перемог, полезет ворошить Ближний Восток.



Американское восприятие израильских проблем десятки лет выходило за рамки обсуждений внешней политики. Клише "51-й штат", которое в разное время применялось по отношению к Британии, Тайваню, Панаме и прочим Украинам, относится к Израилю как ни к кому другому. Израильские политики влияют на решения, принимаемые внутри США, американские чиновники катаются в Израиль как к себе домой, фабрики кадров стабильно производят специалистов для обоих концов этой связи, а СМИ с обеих сторон активно заимствуют друг у друга нарративы. Так было очень долго, но последние годы стало меняться. Уже много раз, описывая столкновения на Святой земле, авторы рубрики "События" упоминали реакцию масс на Западе. Где-то - к примеру, в наполненном мусульманами Гетеборге - это были демонстрации в поддержку Палестины, где-то - как, скажем, в некоторых немецких городах - марши солидарности с Израилем. Самое же интересное в отношении американского взгляда состоит в том, что зачастую на одних и тех же площадях - так было 8 октября на Таймс-сквер в Нью-Йорке - собирались сторонники противоположных взглядов на палестинские перспективы. Следует понимать две вещи. Во-первых, Нью-Йорк, где живет евреев столько же, сколько в трети Израиля, - не показатель общеамериканской тенденции. А во-вторых, еврейское государство и святая обязанность Штатов его защищать (я почти не иронизирую, послушайте выступления неоконсерваторов конца нулевых) постепенно выветриваются из повестки дня с естественным ходом времени. Те самые неоконы, что ястребами вопили со своих вашингтонских жердей еще каких-то десять лет назад, уходят в прошлое не из-за потери их политикой соответствия действительности - когда американцев волновали такие мелочи? Дело в демографии. На митингах в поддержку Палестины наиболее активно ведет себя цветная молодежь, мероприятия же во имя Израиля собирают - нет, не престарелых евреев, как можно было бы подумать, а скучающих по временам имперского величия Града на холме бумеров (поколение рожденных в 1950-1960-х годах). Эти самые бумеры и составляют львиную долю электората Республиканской партии - готовые сражаться (а вернее, отправлять молодежь на гибель) за Израиль до последней капли крови, они стали главной социальной опорой для того режима, что заварил ближневосточную кашу в нулевых. Молодые и прогрессивные, напротив, считают Израиль государством победившего апартеида и призывают Белый дом вовсю платить и каяться за былую поддержку Тель-Авива (хотя сам Вашингтон считает израильской столицей Иерусалим). Третьи же плевать хотели на какие-то далекие пустыни, на священные обязанности США и на угнетенных апартеидом палестинцев - изоляционизм становится все более широким общественным запросом с каждым годом, но ответа на этот запрос никто сверху не дает. Даже Трамп, бывший самой большой надеждой на возвращение фокуса американской политики куда-то на территорию Штатов, запомнился своей искренней и зачастую безответной любовью к израильскому государству. Объявление Иерусалима столицей Израиля, взбесившее весь исламский мир, "Соглашения Авраама", призванные помирить еврейское государство с ключевыми странами этого самого исламского мира (то есть встроить их в африкано-азиатскую сеть вашингтонского политического влияния), выделение огромных денег и постоянные заверения в верности - таким отметился Трамп в годы своего президентства. Сейчас важно даже не то, что выражавший надпартийный вашингтонский консенсус тех самых бумеров Дональд еще может вернуться в Белый дом сам и вернуть эру облизывания Израиля Штатами, но то, что главным последователем Трампа на внешнем фронте оказался Джо Байден. Ожидания от бывшего вице-президента Обамы продолжения линии черного президента в отношении Израиля и Палестины не оправдались - словно отданная на волю автопилота американская ближневосточная политика продолжала вектор Трампа, пусть и с куда меньшей эффективностью.



Но было в отношении Ближнего Востока и одно направление, которое Байден позаимствовал у Обамы, - это направление многие связывают с атакой Газы на Израиль. Это направление - отношения с Ираном. В том, что Байден продолжил иранское дело Обамы, нет ничего удивительного: самые яркие чиновники администрации Джо - Билл Бернс и Джейк Салливан - вели иранскую ядерную сделку в период работы в Госдепартаменте во второй срок Барака. Недавно удалось договориться. Обмен заключенными, снятие ряда второстепенных санкций и фактическое закрытие американских глаз на кое-какую торговлю нефтью и поставку оружия персами - про эти результаты первых робких договоренностей Тегерана и Вашингтона принято забывать. Зато все помнят про то, что американцы разморозили 6 млрд долларов, принадлежащих Ирану и лежавших в южнокорейских банках. По мнению тех самых престарелых американских патриотов Израиля, голосом которых стал Трамп, атака на еврейское государство со стороны Газы была оплачена именно этими деньгами. Едва ли стоит всерьез воспринимать шизофрению громкоголосых стариков, еще недавно лечивших ковид лошадиным глистогонным ивермектином, - интерес это представляет лишь в контексте того, как тщательно американские ястребы взялись подыскивать casus belli для Ирана. Самым интересным из таких изысканий стала статья в The Wall Street Journal: там утверждается, что подлые персы спланировали атаку - страшно подумать - за несколько недель!



А Иран, разыгрывающий свою многомерную пьесу, включился в защиту Палестины. Дело не только в новом театре военных действий для испытания своего оружия и не только в утверждении себя как ключевого элемента контура исламского политического влияния. Нет, дело еще и в ударе, который события на юге Израиля наносят по американским планам. Помните, чуть выше упоминались Бретт и Барбара - ребята из Вашингтона, катавшиеся в Эр-Рияд? Так вот, катались они туда не просто так, а с целью помирить Израиль и Саудовскую Аравию. Попахивающий Трампом альтруизм ведения дел от чужого имени и во имя чужих интересов имел целью не только запуск процесса возвращения Аравии в сферу западного влияния, но и поиск победы на внешнем фронте в преддверии выборного года, обещающего быть тяжелым. Хорошую новость для Израиля можно доить в Америке очень долго, вызывая восторг и повышенное слюноотделение обожающего "51-й штат" электората республиканцев, заставляя их таким образом отвернуться от "партии слона". Позиция же Ирана выражается в ряде занятных материалов издания The Tehran Times - там, помимо дежурного пафоса про подлых сионистов, взявшихся разрушать мечеть Аль-Акса ради строительства своего храма, содержится утверждение о том, что происходящее - лишь начало и что импульс, запущенный бойцами ХАМАС в минувшую субботу, имеет целью близкую как никогда ликвидацию израильской государственности. Толстым подколом со стороны персов выглядит материал на вершине главной страницы их главного англоязычного издания - хронология конфликта озаглавлена там как "Шок и трепет продолжаются", что отсылает к названию американской доктрины вторжения в Ирак.



Для России, к счастью, это не имеет значения. Все горячие сторонники Израиля улетели из российского медиапространства как раз в жаркие пески Святой земли - на днях только ленивый не вспомнил изречение уезжающей из России в Израиль в 2022 году руководительницы "Яндекса" про нежелание жить в стране, которая воюет со своими соседями. Оставим же тараканье тараканам: профессиональные релоканты, не мыслящие ничего ценнее собственной жизни, побежали из Израиля с той же скоростью, с какой побежали в том году из России, - бог им судья. Некоторые из них, что характерно, все же принялись что-то лепетать, но этот лепет был тих и скромен в сравнении с громогласным осуждением, доносившимся с их стороны в прошлом году. Но свято место пусто не бывает - лить помои в уши аудитории принялись ушлые инфоцыгане, порочащие своей алчностью и информационной безответственностью некогда достойные профессии военного корреспондента и политического аналитика. Они начали будоражить аудиторию горячими подробностями убийств гражданских и разрушений жилых домов, делиться инсайдами и раскладками, увязывать все происходящее в шизофреничные схемы, выглядящие ненаучной фантастикой для любого, кто изучал вопрос дольше пяти минут.



Вместе с этим следует отдать должное русскоязычной аналитике, подметившей интересные контексты, реально связывающие (или способные связать в перспективе) события в Палестине с войной в Малороссии. Среди них часто отмечалось смещение фокуса Запада на несоизмеримо более ценный для него Израиль: последние писки военного мастерства в исполнении арабских бойцов или возможность продолжения многовекторной политики Израиля с отказом от прямых поставок оружия ВСУ в случае ухода Нетаньяху - почти вся вменяемая аналитика содержала в себе зерно прагматичного интереса РФ к событиям в ущерб часто употреблявшемуся ранее универсальному подходу, базирующемуся на общечеловеческих ценностях и записях из западной методички.



То же, однако, на что мало принято обращать внимание - это удар по самим перспективам еврейского государства. Та самая десакрализация, которую принесли на штыках своих автоматов бойцы ХАМАС, должна показать уязвимость Израиля перед внешними врагами. Нам следует это помнить, потому что Сирия имеет к Израилю важную территориальную претензию - Голан. Эта уязвимость уже вовсю зияет на самом виду - этого не скроют ни последующие жесткие действия правительства Нетаньяху, ни осуждения ХАМАС со стороны мирового сообщества, ни подсветка цветами израильского флага достопримечательностей западных столиц, ни посланный к берегам Газы авианосец "Джеральд Форд".



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