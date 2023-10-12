Украина не смогла развалить Евросоюз, а Израиль - вполне, - Д.Родионов

13:27 13.10.2023 Украина не смогла развалить Евросоюз, а Израиль - вполне

Как конфликт на Ближнем Востоке может сыграть на руку России в отношениях с Западом



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Блинов

Всеволод Шимов

Дмитрий Ежов



Очередное обострение палестино-израильского конфликта уже обозначило первые трещины в единстве Европейского Союза, пишет Politico.



При этом, автор считает, что ситуация может усугубиться на экстренной встрече глав МИД стран ЕС. По его словам, конфликт Израиля и Палестины - одна из самых противоречивых проблем для ЕС.



"Внутриевропейские разногласия по этой теме почти так же стары, как сам конфликт", - рассказал изданию пожелавший сохранить анонимность европейский дипломат.



Издание отмечает, что среди стран ЕС есть раскол относительно европейской помощи региону. Так, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи заявил, что Еврокомиссия заморозит выделение 691 миллиона евро помощи палестинской автономии. В то же время еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич отметил, что гуманитарная помощь ЕС нуждающимся палестинцам будет поставляться столь долго, сколько потребуется.



Впрочем, позже ЕК сделала официальное обращение: будет пересмотр проектов помощи палестинской автономии. По мнению Politico, это заявление не добавило ясности, какая часть помощи ЕС будет остановлена, а какая сохранена.



Отметим, что, по информации Foreign Policy, в Европе опасаются, что у них не осталось боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.



Издание ранее сообщило, что европейские страны должны были 9 октября обсудить возможность предоставления военной помощи Израилю. Однако многие чиновники опасаются, что из-за поддержки Украины у них практически ничего не осталось.



"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - заявил изданию некий чиновник из Германии.



Насколько может быть серьезен этот раскол? Вот Украина никак не могла расколоть, а Израиль возьмет и расколет?



- Да, на сегодняшний день ряд европейских государств уже высказали поддержку Израилю, невзирая на позицию общественности, где действия еврейского государства осуждаются, но это не может быть поводом для раскола внутри Европы, - убежден доцент Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



- Это не та история, по поводу которой страны региона могут ссориться - делить им здесь нечего. Германия, Англия и Франция последовательно идут в фарватере США, поддерживая большинство их начинаний на международной арене, а кто-то видит для себя возможность не занимать однозначную позицию в вопросе, находящемся в отдалении от европейских дел. Ключевые противоречия обнаруживаются между общественностью и правительствами стран, но не между государствами.



Общественность европейских стран давно в ужасе от международного беззакония Израиля и низведения палестинского населения до бесправного положения, но и в самих США многих политика еврейского государства приводит в оторопь. Временами руководство стран озвучивают эти опасения, но до серьезного подыгрывания палестинцам не доходит никто.



Между прочим, американские евреи в большинстве своем давно уже стоят на космополитических позициях, и поддерживаемая ими демократическая партия не раз выступала против израильской политики. В частности, Барак Обама позволил пройти постановлению ООН об осуждении строительства еврейских поселений на палестинских землях и не раз вступал в конфронтацию с Биньямином Нетаньяху. Но в вопросах жизни и смерти еврейского государства США будет поддерживать своего союзника, а их европейские сателлиты будут следовать за ними.



Война в Израиле вряд ли дойдет до противостояния фронтов, что мы наблюдаем сейчас на Украине, а поэтому каких-то серьезных поставок вооружения, кроме снарядов для "Железного купола", ожидать не приходится.



- Единство Евросоюза - понятие, в целом, эфемерное, и раскол в перспективе неизбежен, - не сомневается доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.



- Из-за Украины, или из-за конфликта между Израилем и Палестиной - не столь важно, но основания для него очевидны, и лежат они в необходимости лавирования между национальными интересами европейских государств и пресловутыми общеевропейскими подходами.



Попытка ЕС принимать участие в решении конфликтов похвальна, но вряд ли посильна для стран, финансовый и военный потенциал которых заметно снизился вследствие событий на Украине и санкций. На помощь у государств ЕС нет достаточных ресурсов, равно как и на дальнейшую поддержку Украины в случае выхода из игры США - по причине их концентрации на израильском направлении. Плюс ко всему остается под вопросом разрешение содержательной составляющей в вопросе гуманитарной помощи. В настоящее время наиболее оптимальным для ЕС вариантом представляется концентрация на внутренних проблемах.



- С точки зрения европейской идеологической повестки, там действительно все неоднозначно, - отмечает советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов.



- С одной стороны, присутствует многолетний культ вины перед евреями за Холокост, что должно подталкивать к произраильской позиции. С другой - левый либерализм с его культом угнетенных меньшинств, а палестинские арабы как раз укладываются в представления о таком меньшинстве. Вот и разрываются в ЕС между израильской Сциллой и палестинской Харибдой. Еще один момент - Израиль в Европе все-таки воспринимается как "свой", т.е. как часть западного "цивилизованного" мира. И это делает вопрос особенно щекотливым.



"СП": Может ли это привести к расколу? Раньше все предрекали раскол по Украине, но ведь не случилось?



- Раскол уже есть, и давно. Леволиберальное крыло европейских элит всегда склонялось к поддержке Палестины, правые и евроскептики - Израиля. Кроме того, стоит учитывать фактор определенной конкуренции между ЕС и США, а Израиль - это в первую очередь американский союзник. С другой стороны, террористические методы борьбы, которые использует ХАМАС, конечно, отшатнут европейцев от поддержки Палестины, именно поэтому там уже заявили о сворачивании программ помощи.



"СП": В чем реальные интересы стран Европы на Ближнем Востоке и насколько они разнятся?



- У Франции и Италии давние интересы в странах Ближнего Востока и Магриба, еще с колониальных времен. Это, кстати, тоже подталкивает их к весьма сдержанной позиции в отношении Израиля. С другой стороны, Израиль остается важным плацдармом всего коллективного Запада на Ближнем Востоке, без которого работать с Арабским миром будет намного сложнее.



"СП": FP пишет, что в Европе опасаются, что из-за Украины у них нет ресурсов для помощи Израилю. Так ли это?



- Израиль обладает собственным развитым ВПК, к тому же основной его военный союзник - США. Так что со стороны ЕС столь масштабной военной помощи и не потребуется.



"СП": В Европе проживает значительная арабская диаспора. Как это повлияет на желание европейцев помогать одной из сторон?



- Да, это тоже важный фактор, побуждающий европейские страны к сдержанности и балансированию в этом конфликте.



"СП": Нам это выгодно? Перессорятся и отвлекутся от Украины - или нет?



- Думаю, да. Для Запада Израиль - очень существенная болевая точка, причем гораздо более близкая и понятная, чем Украина.



"СП": А можем мы как-то повлиять? Помочь им "втянуться"? Или остается только наблюдать?



- Думаю, нам вмешиваться не стоит ни в каком качестве. Поддерживать Израиль смысла нет - благодарности все равно не дождемся. Помогать исламским радикалам из Палестины - тем более. Это не наша война, и использовать ее следует для укрепления собственных позиций на Украине и в других постсоветских странах, пока Запад отвлечен на разборки израильтян и арабов. Источник - СвободнаяПресса

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