Камол Мухтаров - новый посол Узбекистана при ЮНЕСКО

13:30 13.10.2023

Новым послом Узбекистана в ЮНЕСКО назначен Камол Мухтаров



Камол Мухтаров назначен послом Узбекистана в ЮНЕСКО. На этом посту он сменил Умида Шодиева, возглавлявшего миссию в 2018-2023 годах.



