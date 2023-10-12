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УкрФронт. Тяжелые бои за Авдеевский Коксохим
13:33 13.10.2023

"Коксохим" - новая "Азовсталь". Что предстоит взять в Авдеевке
Российские войска стремятся окружить авдеевскую группировку ВСУ

СЕРГЕЙ АДАМОВ
12 октября 2023

Российские войска продолжают развивать наступление на авдеевском направлении. Намереваясь освободить Авдеевку (город, с территории которого украинские войска на протяжении долгих лет обстреливают Донецк), наступающие силы 1-го Донецкого армейского корпуса стремятся окружить группировку противника.

На некоторых участках фронта российским войскам удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев. С его слов, боевые действия ведутся в районе населенных пунктов Марьинка, Водяное, Спорное и Тоненькое.

Официальные лица в командовании ВСУ признают активизацию боевых действий на донецком направлении, но продолжают успокаивать аудиторию сообщениями о том, что "все атаки отбиты".

По информации ИА Регнум, план по окружению группировки противника в Авдеевке предусматривает одновременный охват с севера и юга. На севере российские войска двигаются по направлению со стороны Красногоровки на Степовое, стремясь закрепиться в районе железнодорожный путей, ведущих из Авдеевки на Очеретино.

Одновременно развивается наступление из района Водяного в сторону села Северное. На этом участке наступающим силам удалось продвинуться вперед и закрепиться.

"Многие писали про взятие под контроль села Водяное, но сразу скажу, что оно в общем-то и было за нами. Нужно сказать, что села как такового уже нет, только руины. Но сейчас они не на переднем крае у нас, а уже, скорее, в оперативном тылу, учитывая последние успехи. Точной привязки по продвижению не дам, но движение есть", - сообщил источник ИА Регнум.

Севернее Авдеевки также есть определенное продвижение российских войск, которое также косвенно признает и противник. Ряд аналитиков, фиксирующих изменения фронтовой обстановки по данным из открытых источников, были вынуждены признать факт отхода ВСУ с позиций южнее и севернее Авдеевки.

Добиться успеха удалось за счет того, что ВСУ отвели часть сил с донецкого направления на запорожский участок фронта, а также севернее - в районы Артемовска и Купянска. Особо тяжко украинская сторона переживает из-за нехватки артиллерии, которую "раздергали по другим фронтам".

Однако все это не означает, что противник намерен сдаваться без боя, а российские войска ждет немедленный и непременный успех.

Кто, где и с какими силами закрепился в Авдеевке

По информации с мест, Авдеевку и близлежащие населенные пункты удерживают подразделения 1-й бригады специального назначения, 110-й механизированной бригады ВСУ (одно из формирований, созданных на Украине после начала СВО), а также 3-й батальон 129-й бригады территориальной обороны (возможно, другие батальоны) и отряды иностранных наемников.

Общая численность контингента варьируется от 10 до 15 тысяч человек, в зависимости от того, какие районы включать в Авдеевский укрепрайон.

"Противник использует FPV-дроны, противотанковые комплексы, в том числе иностранного производства", - рассказал источник ИА Регнум. По его оценке, украинские войска на некоторых участках окопались очень крепко. "Там очень хорошо понимают стратегическую важность укрепрайона, поэтому драться будут до тех пор, пока у них есть возможность", - отмечает собеседник.

Главный узел обороны противника - Авдеевский коксохимический завод, превращенный за годы военных действий в сплошной укрепрайон.

В цехах и подземных сооружениях "Коксохима" противник создал склады боеприпасов и топлива, которые регулярно становятся целью ударов российской артиллерии. Даже в после успешного завершения операции по окружению Авдеевки отдельные формирования противника смогут держать оборону длительное время, по аналогии с комбинатом "Азовсталь" в Мариуполе.

Что требуется для взятия города в кольцо

Контроль над населенными пунктами Северное и Тоненькое западнее Авдеевки позволит взять под огневой контроль основные маршруты снабжения противника в Авдеевке.

Со взятием под контроль сел Степовое и Бердычи Авдеевка окажется отрезана от снабжения с севера, после чего можно будет утверждать о первом серьезном успехе авдеевской операции.

Окончательно кольцо окружения будет замкнуто после того, как наступающие с севера и юга силы российской армии встретятся в районе населенного пункта Орловка.

"Не уверен, что войска противника начнут отступление даже после того, как кольцо начнет потихоньку прорисовываться все четче и четче", - комментирует источник ИА Регнум. Он поясняет: в Киеве сдачу Авдеевки не примут, потому что это имиджевая потеря, да еще на фоне "потрясающих успехов" запорожского наступа.

"Так что приказ на отход может прийти слишком поздно, когда окружение будет завершено", - полагает источник.

При этом российские войска, скорее всего, не будут штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ в самом городе и на заводе "Коксохим", обстреливая позиции противника и вынуждая его сдаться.

Купянское направление держат уставшие "аэромогильники"

В то же время российские войска не сосредотачиваются на одном конкретном направлении и развивают наступательные действия на других фронтах.

Так, севернее, в районе Купянска ВСУ были вынуждены оставить ряд позиций в районе населенных пунктов на рубеже Синьковка - Петропавловка и отступить. Об этом 12 октября сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его информации, действующие на купянском направлении подразделения ВСУ частично утратили боеспособность, поскольку из-за понесенных ранее потерь их доукомплектовывают мобилизованные, не имеющие реальной боевой подготовки.

Отдельные формирования противника на купянском направлении действительно ослабли, комментирует источник ИА Регнум, действующий на данном направлении.

Наиболее боеспособные подразделения ВСУ, имеющие на вооружении бронетехнику западного производства, были задействованы в бесплодных попытках продвинуться на запорожском направлении. Отдельные формирования были переброшены в район Артемовска, поэтому в районе Купянска ВСУ снабжаются "по остаточному принципу".

"Из всех частей, подготовленных по стандартам НАТО, у нас светились только "шведы" из 21-й бригады, уже не по разу битые ранее. Каких-то значимых ротаций тоже не было, есть харьковская тероборона, еще "аэромогильники" (прозвище аэромобильных - десантных войск ВСУ. - Прим. ИА Регнум), по-моему, из 92-й бригады. Все здесь тусуются давно, явно подустали. Так что боевой дух у них и правда не на уровне", - рассказал собеседник.

Ранее командование ВСУ несколько раз обещало подразделениям, действующим на купянском направлении, провести полноценную ротацию. Однако этому неоднократно мешали операции, проводимые ВСУ на других участках фронта, которые "съели" имевшиеся резервы.

Части, принимавшие наиболее активное участие в летних боях, находятся на ротации и не могут быть оперативно переброшены ни на один участок фронта.

Таким образом, командование российской армии "растягивает" силы противника, не давая им возможности сформировать новый кулак для контрудара. Поэтому даже в случае, если на одном из участков наступления в краткосрочной перспективе не удастся добиться решающих успехов, прорыв обороны противника может случиться в другом районе.

Как констатируют эксперты, после летних поражений ВСУ утратили инициативу и теперь вынуждены повсеместно переходить к обороне.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697193180


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