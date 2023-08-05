В Навои заброшен "зеленый проект" стоимостью около 3,3 млн долларов

13:36 13.10.2023

В Навои заброшен "зеленый проект" стоимостью около 3,3 млн долларов

05.08.2023



7 лет назад окрестности свободной экономической зоны "Навои" были озеленены на средства гранта в размере 2,5 млн долларов от Агентства международного сотрудничества Республики Корея (KOICA). Тогда на создание ирригационной системы района было потрачено 725 тысяч долларов из бюджета.



