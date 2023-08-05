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|В Навои заброшен "зеленый проект" стоимостью около 3,3 млн долларов
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В Навои заброшен "зеленый проект" стоимостью около 3,3 млн долларов
05.08.2023
7 лет назад окрестности свободной экономической зоны "Навои" были озеленены на средства гранта в размере 2,5 млн долларов от Агентства международного сотрудничества Республики Корея (KOICA). Тогда на создание ирригационной системы района было потрачено 725 тысяч долларов из бюджета.
Деревья вокруг свободной экономической зоны "Навои", расположенной в Карманинском районе, заброшены и засыхают. В 2015 году в этом районе был создан Сад дружбы Узбекистана и Южной Кореи.
В 2013-2016 годах реализован проект озеленения на 140 га вокруг СЭЗ "Навои" за счет грантовых средств Агентства международного сотрудничества Республики Корея (KOICA) в размере 2,5 млн долларов. В то время из государственного бюджета было выделено около 725 000 долларов на создание ирригационной системы в этой местности.
На сегодняшний день этот парк и зеленая зона пришли в запустение из-за безответственности чиновников.
Большинство деревьев в парке дружбы вот-вот погибнут из-за нехватки воды. А ирригационная система стоимостью 725 000 долларов почему-то не работает.
"Конкретного хозяина участка похоже нет: года 2-3 назад за ним ухаживали, поливали водой деревья у дороги. А сейчас в запущенном состоянии: за деревьями не ухаживают ни администрация, ни дирекция экономической зоны.
Это правда, что в районе есть проблема с водой, и уровень грунтовых вод снижается. Пустынные здесь земли. Тем не менее, зная об этом, администрация района 3 года назад построила здесь сад "Келажак (Будущее)". Теперь уже нет и его", - сказал источник Kun.uz.
В 2020 году администрация Карманинского района организовала в этом районе "Сад будущего". По данным информационной службы хокимията, в "Келажак боги", созданных на 10 гектарах степи, высажено 1500 саженцев деревьев.
На сегодняшний день "Келажак Боги" исчез, а потраченные на него деньги превратились в ничто. Скорее всего, саженцы деревьев здесь не взойдут.
Ранее Генеральная прокуратура сообщила, что к ответственности будут привлечены 29 руководителей, которые безответственно подошли к нацпроекту "Яшил макон". Выявлено, что чиновники безответственно относятся к озеленению и поставленным в связи с ним задачам, допускают очковтирательство в отчетности и завышают показатели.