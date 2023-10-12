Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС, - В.Логинов

13:41 13.10.2023 Есть ли друг: могут ли остальные страны вмешаться в войну Израиля и ХАМАС

И почему еврейское государство тянет с наземной операцией против сектора Газа



Валентин Логинов



США будут готовы вступить в войну ХАМАС и Израиля, если в конфликт вмешаются третьи страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время визита в Тель-Авив 12 октября. Израиль при этом не видит для себя иного развития ситуации, кроме физического уничтожения ХАМАС, это пока снимает с повестки вопрос о возможных переговорах. Американский журналист Сеймур Херш и вовсе утверждает, что Израиль не планирует наземную операцию, рассчитывая использовать подход, примененный во время блокады Ленинграда. Что происходит в регионе и есть ли риск масштабирования войны - в материале "Известий".



США защитят Израиль



12 октября в Тель-Авив прибыл американский госсекретарь Энтони Блинкен, чтобы "подтвердить солидарность США с правительством и народом Израиля". Фактически американский дипломат во время встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху ответил на вопрос о готовности Вашингтона вступить в прямое участие в войне, которая началась 7 октября после атаки боевиков радикального движения ХАМАС на израильские населенные пункты и мирных жителей страны.



"Здесь в Израиле и где бы то ни было мы повторим кристально ясное предупреждение, с которым президент [США Джо] Байден выступил вчера [11 октября]. Оно обращено к любому противнику: будь то государство или внегосударственное образование, задумывающееся о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль. Не стоит! США поддержат Израиль", - заявил он.



Фактически Блинкен подтвердил, что в случае атаки на Израиль со стороны третьих сторон США окажут прямую поддержку израильскому правительству.



Ранее Штаты уже направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford из-за обострения ситуации в регионе. При этом американская The Wall Street Journal писала, что Вашингтон рассматривает возможности отправки к берегам Израиля еще одного авианосца - Dwight D. Eisenhower.



Решение Соединенных Штатов направить USS Gerald R. Ford ожидаемо вызвало озабоченность со стороны Турции, которая находится в двояком положении: с одной стороны, она один из ключевых партнеров НАТО и, соответственно, США в регионе, с другой - Анкара традиционно выступает адвокатом интересов палестинского народа в его противостоянии с Израилем.



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"США отправляют свой авианосец в Израиль. Что они здесь делают? Что они собираются делать? Они сделают шаг к серьезной резне, ударив приближающимся авианосцем по Газе", - говорил на неделе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.



По итогам встречи с Блинкеном израильский премьер Нетаньяху в очередной раз повторил ключевую мысль, которая транслируется официальными властями через все каналы: главной задачей ЦАХАЛ на сегодня остается уничтожение ХАМАС как военно-политического движения.



"ХАМАС - это ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. - "Известия"). […] И относиться к ХАМАС необходимо ровно так же, как относились к ИГИЛ. Они должны быть изгнаны из сообщества наций. Ни один лидер не должен встречаться с ними, ни одна страна не должна давать им приют, и те, кто делает это, должны подвергнуться санкциям", - сказал Нетаньяху.



Таким образом, премьер-министр подчеркнул позицию еврейского государства на сегодняшний день, направленную на военное истребление движения, ни о каких переговорах речи не идет. Вместе с тем боевики ХАМАС удерживают заложников-израильтян, среди которых присутствуют люди с двойным гражданством, в том числе российским и китайским. Москва и, например, Анкара поддерживают контакты с ХАМАС как раз по вопросу их содержания и освобождения.



Посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви сказал, что в Израиле дают однозначную оценку действиям ХАМАС: кадры, облетевшие весь мир, свидетельствуют, что боевики действуют так же, как в свое время действовало ИГИЛ. Поэтому, продолжил дипломат, главная цель для Израиля сейчас - "уничтожить эту организацию как террористическую".



Возможно ли уничтожить ХАМАС



Конкретизирующих заявлений о возможной будущей наземной операции ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа снова не прозвучало. При этом депутат кнессета (парламент) Израиля Владимир Белиак в разговоре с "Известиями" обозначил, что в публичном пространстве о принятии соответствующего решения ничего не известно.



- Будет ли наземная операция - на сегодняшний день это сложно сказать. Это будет зависеть от решения армии, от решения политического руководства. Мы сделаем все необходимое. На сегодняшний день все карты открыты, и […] я не вижу другого выхода, кроме как уничтожить этот бесчеловечный нацистский режим, - подчеркнул Белиак.



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Другой вопрос, что Израиль подразумевает под формулировкой "уничтожить ХАМАС", говорят эксперты.



- "Уничтожить ХАМАС" на сегодня - это фигура речи. Под ХАМАС сейчас подразумеваются абсолютно все палестинские группировки, которых сейчас на самом деле насчитывается пара десятков, и это только в секторе Газа. Это движение невозможно уничтожить, потому что ХАМАС - это просто вросшая в структуру палестинского общества и сектора Газа организация. Это не просто структура, которая паразитирует на нуждах и бедствиях палестинского народа. Это просто часть палестинского народа, это работа и защита для палестинцев, - говорит "Известиям" декан школы политических исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.



Есть, однако, и версия, что Израиль вовсе может отказаться от наземной операции, избрав более жесткий подход, сообщил 12 октября американский журналист и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш.



"Что касается наземной операции, инсайдер сообщил мне, что рассматривается жестокая альтернатива, которую можно назвать ленинградским подходом, имея в виду знаменитую попытку Германии заморить голодом город (имеется в виду блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. - "Известия"). […] [Альтернатива] заключается в том, чтобы продолжать изоляцию города Газа с точки зрения подачи электроэнергии", - заявил Херш.



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Египет отказывается создавать гуманитарный коридор



В условиях продолжающейся уже несколько дней блокады сектора Газа со стороны Израиля (еврейское государство полностью прекратило подачу воды, электроэнергии и поставки продовольствия в анклав) участники мирового сообщества ищут способы организации маршрутов эвакуации палестинцев, оказавшихся буквально в плену театра военных действий.



CNN ранее сообщала, что в Израиле ведутся переговоры относительно возможности жителей сектора Газа выйти из анклава через КПП "Рафах" в Египет. Однако, по сообщениям Jerusalem Post, Каир отказал авторам идеи. Свое решение он обосновал желанием защитить "право палестинцев держаться за свое дело и свою землю".



С одной стороны, это можно трактовать как тот факт, что Египет опасается: после выхода основной части желающих покинуть сектор Газа палестинцев Израиль может начать жестокую операцию в анклаве, которая приведет к огромным разрушениям. Но не только это может лежать в основе решения египетских властей, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.



Египет может опасаться появления большого числа беженцев на своей территории, что потребует определенных средств и создания условий для их приема. Однако и это, как говорит Долгов, вторично.



- Первый вопрос - Египет, как известно, противостоит радикальным течениям движения "Братья-мусульмане" (организация запрещена в России. - "Известия"), с которыми египетская армия проводит боевые действия на территории Синайского полуострова, где и находится переход "Рафах". ХАМАС создавалось при поддержке "Братьев-мусульман", сторонники "Братьев-мусульман" в том числе находятся в движении ХАМАС. Появление таких элементов на своей территории не в интересах Египта, - говорит специалист "Известиям".



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Вовлечение третьих сторон



Обострение палестино-израильских противоречий в целом может спровоцировать расширение конфликта за счет вовлечения в него третьих сторон. На эти риски указывают как политологи, так и политики. В целом зона боевых действий уже сейчас не ограничивается сектором Газа и еврейским государством. Так, фиксировались обмены ударами между ЦАХАЛ и радикальной группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана. Кроме того, израильские военные заходили в палестинское поселение на Западном берегу реки Иордан. Присутствие американского оружия в регионе также создает определенный фактор неопределенности направления развития конфликта.



12 октября Вооруженные силы Израиля нанесли удары по международным аэропортам в Сирии - в Дамаске и Алеппо, сообщили сирийские СМИ. В результате были повреждены взлетно-посадочные полосы, воздушные гавани оказались выведены из строя. В СМИ также появилась информация, что министерство транспорта перенаправило все рейсы в аэропорт Латакии.



При этом некоторые сообщения, распространяемые на различных информационных площадках, официальным представителям Израиля приходилось опровергать. Так, еще вечером 11 октября посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви оспорил сообщения МИД Палестины о том, что ЦАХАЛ якобы применяет в секторе Газа фосфорные и кассетные боеприпасы. "Это неправда. Сегодня, вы знаете, все находится в соцсетях. У каждого свой сотовый телефон, это просто глупости", - заявил он.



Тем не менее такая напряженная обстановка пока что не предполагает высокого риска прямого участия третьих стран в конфликте, считает Борис Долгов, говоря, в частности, о США и Иране.



Вряд ли можно ожидать и подключения к войне шиитской группировки "Хезболла", считает ливанский эксперт Аля’а Хасан.



- Красная линия для "Хезболлы" - нанесение непоправимого удара по палестинскому сопротивлению, от которого оно не сможет оправиться много лет. […] Однако утверждения, что бойцы "Хезболлы" могут переместиться, например, в сектор Газа, разрушаются о невозможность преодолеть подобное расстояние. Израильтяне просто не позволят этого сделать, - резюмировал политолог в беседе с "Известиями".



Количество жертв конфликта продолжает расти. Со стороны палестинских образований насчитывается почти 1,5 тыс. жертв, количество раненых увеличилось до почти 6,9 тыс. В Израиле погибло более 1,3 тыс. человек, еще около 3,3 тыс. считаются пострадавшими. Среди погибших оказались и четверо россиян. Шесть граждан РФ числятся без вести пропавшими. По данным ООН, более 338 тыс. человек были вынуждены покинуть дома в Газе с начала обострения. Источник - Известия

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