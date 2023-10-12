Израиль – только начало: пять точек новой войны, которые изменят мир, - И.Головнев

13:45 13.10.2023

ИЛЬЯ ГОЛОВНЕВ

12 ОКТЯБРЯ 2023 08:00



Война на Ближнем Востоке накаляется с каждой минутой. Армия обороны Израиля и радикальная группировка "ХАМАС" продолжают убивать друг друга, не щадя при этом женщин и детей. Регион захлебывается в крови, а сектор Газа лежит в руинах. В исламском мире звучат призывы убивать евреев. В этот конфликт в любой момент может вмешаться Иран или другие игроки. На этом фоне обнажаются и другие разногласия. Кто еще готов силой решать старые вопросы? Подробности читайте в материале Царьграда.



Перед вторжением ХАМАС Израиль находился в политическом кризисе. В стране периодически возникали протесты против правительства Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы. Последняя позволяет правительству намеренно ограничить полномочия Верховного суда и получить контроль за отбором судей.



В этой ситуации правительству Нетаньяху надо было как-то сплотить нацию. И вторжение ХАМАС здесь оказалось очень кстати. Заодно израильтяне решили окончательно закрыть вопрос с сектором Газа. Правда, методы их ужасают.



Кто следующий будет решать возникшие вопросы военным путем? Есть несколько очевидных точек.



Тайвань



Конфликт между Пекином и Тайбэем сильно обострился еще в августе 2022 года, когда остров с официальным визитом посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. При этом в Вашингтоне практически в открытую заявляют, что не отдадут китайцам Тайвань из-за своего расположения. Он находится в "критически важном узле в первой цепочке островов". На этом фоне Япония уже создает морские спецподразделения для противодействия армии КНР. Очевидно, что участников конфликта будет много.



Армения и Азербайджан



Ереван уже обвинил Баку в подготовке вторжения в течение ближайших нескольких недель. Вероятно, Азербайджан силовыми методами будет решать проблему Нахичевани и Загензурского коридора.



Индия и Пакистан



Нью-Дели и Исламабад имеют территориальный конфликт с момента получения ими независимости в 1947 году. Главный предмет спора – принадлежность Кашмира.



Корейский полуостров



КНДР активно вооружается, создает ядерное оружие. На этом фоне Соединенные Штаты наращивают в регионе свое военное присутствие. В южнокорейских водах впервые с 1981 года появилась американская подлодка "Кентукки" с баллистическими ракетами в ядерном оснащении. Вспыхнуть может в любой момент.



Африка



Непростая сейчас обстановка и на Черном континенте. Главной ареной здесь может стать Нигер. И пусть Франция сейчас оттуда выводит войска, Париж в любой момент может переиграть решение. Еще совсем недавно в Елисейском дворце звучали заявления о возможном решении вопроса силовым путем. И главной марионеткой, чьей армией французы могут воспользоваться, здесь выступает Нигерия. В свою очередь, Буркина-Фасо и Мали уже предупредили всех, что рассмотрят любую интервенцию в Нигер как объявление войны им самим.



Устаревший миропорядок



Мировое политическое устройство устарело еще в нулевые годы. Это было понятно по Мюнхенской речи президента России Владимира Путина. Однако США, которые контролируют мировой порядок, на тот момент были слишком сильны. Тогда еще на пике своего могущества они смогли купировать претензии России на самом начальном уровне. Потом была Арабская весна. Дальше Сирия, где возможности США и коллективного Запада уже были существенно ниже. А вот с Украиной у них уже ничего не получилось.



Политолог Владимир Киреев в беседе с корреспондентом Царьграда заметил, что несмотря на то, что США и их союзники навалились на Россию всей своей экономической мощью, оружием и консультантами, по большому счету сделать уже ничего не могут. Все это видят и делают выводы для себя. Созданный ранее мировой порядок не устраивает очень многих, большое количество стран и глобальных игроков.



Иран хочет быть как минимум региональным гегемоном. Индия имеет старые претензии к самому существованию Пакистана. Латинская Америка мечтает избавиться от гегемонии США. Эфиопия и Египет делят региональное лидерство. Турция выходит на траекторию глобальной державы, имеющей многие претензии почти ко всем соседям,

– пояснил Владимир Киреев.



Мир пришел в военное движение



Военкор, политолог Алексей Живов в беседе с корреспондентом Царьграда назвал неизбежным тот факт, что мир придет в военное движение. Это был вопрос времени. Противоречий накопилось слишком много после Второй мировой войны. С поля ушел главный игрок – СССР, который имел самый сильный в мире атомный флот, мощнейшую ракетную систему и ядерную триаду. Но самое главное – СССР был гарантом политической стабильности многих регионов мира. После распада многие противоречия пришли в движение. Было неизбежно, что новый расклад экономических сил и национальных интересов приведут в соответствие с политическими картами.



Арабо-израильский конфликт длится уже долго и, видимо, не закончится, пока одна из сторон не покинет эту землю. В то же время вялотекущий конфликт России и Украины длится уже долго и, видимо, не закончится, пока одна из идентичностей – русской или украинской – не победит. Но мы, безусловно, рассчитываем на то, что именно русская идентичность и наше государство одержат верх.

– добавил Алексей Живов.



Есть еще не только международные конфликты, которые могут вспыхнуть, но и внутренние. Это в первую очередь противоречия молодого исламского мира, переехавшего в старую Европу, которая пытается делать вид, что у нее все в порядке. В то же время во многих странах Центральной, Северной, Южной Европы верх уже взяли политические и криминальные силы стран Азии и Африки.



Есть еще США, где в рамках так называемого разнообразия позитивная дискриминация традиционного населения достигла уже каких-то невиданных масштабов. США все больше погружаются в глубину противоречий между консервативной идеологией американских реднеков (жаргонное название белых фермеров и жителей сельской глубинки) и тоталитарной ЛГБТ-демократии, которую проводит Демпартия, опираясь на национальные и сексуальные меньшинства. Все это может привести к неконтролируемому всплеску насилия и гражданской войне, последствия которой трудно вообразить.



Что в итоге?



В Европе сегодня раздаются голоса о стратегической независимости от Соединенных Штатов. США показали слабость. Скоро большинство мировых игроков кинутся решать свои личные вопросы и интересы, включая транснациональные компании и международные преступные консорциумы.



Кто разжигает конфликт между Палестиной и Израилем, не столь важно. Все участвуют в этом "танце", угадывая мотивы друг друга. Они действуют на опережение, подыгрывают и повышают ставки.



США, понимая, что вся выстроенная конструкция с ними в центре летит в тартарары, делают ход первыми. И чтобы лидировать в этом переустройстве мира, сами провоцируют мировой пожар.

– считает Владимир Киреев.



В этой ситуации вероятность полноценной мировой войны на горизонте видна уже невооруженным глазом. И в данном случае в формулировке "мировая война" будет гораздо больше смысла, чем в предыдущих. В новой мировой войне будут участвовать все главные силы планеты.