"Испытываю кровожадное злорадство": как палестино-израильский конфликт разделил знаменитостей

15:40 13.10.2023 ВАДИМ ЕГОРОВ



Расхожий штамп о том, что "пришло время выбирать сторону", кого-то в мире застал врасплох: с одной стороны, в упор расстреливают женщин и детей, с другой – заживо хоронят тех же детей и женщин, стирая в труху многоэтажки. И только армия релокантов-россиян верна себе: евреи имеют право на патриотизм, русские – нет!



Из "правильных русских" голубей в еврейские ястребы



Эталонному "замирцу" Юрию Шевчуку, можно сказать, "повезло". С началом Русской весны тот охарактеризовал нашу реконкисту не иначе, как "ФСО в кустах". И начал плотно тусоваться с рукопожатной общественностью, "хорошими русскими" с экзотическими фамилиями. А когда процесс логично эволюционировал до СВО, ополчился на букву Z и сравнил Россию с сумасшедшей наркоманкой.



Понятное дело, что с таким отношением к своей стране, ее народу и его освободительной борьбе ангажементов в русских пределах у маэстро не стало. Выручила "прогрессивная" релокантская общественность, что расползлась по ближнему и дальнему зарубежью, куда и стал регулярно наведываться опальный артист, потешая публику исполнением своих хитов на туземных языках. Впереди был концерт в Израиле, где "правдолюбца" ждала вся мишпуха во главе с Вайсманом, Невзоровым* и Галкиным*.



Но случилась война. А у Шевчука – инфаркт миокарда. Малоприятное, конечно, приобретение, но, с другой стороны, избавившее "нетвойниста" от необходимости становиться на израильскую сторону, что могло серьезно ударить по его имиджу вечного пацифиста.



В отличие от него, сбежавшая от нас честь и совесть не рефлексирует.



Смотрю на кадры удара Израиля по сектору Газа и испытываю кровожадное злорадство: давай, Цахал (Армия обороны Израиля. – Ред.), врежь еще этим ублюдкам,



– написала в своем телеграм-канале еще совсем недавно заслуженный учитель России, десятилетиями промывавшая русским детям мозги своим этническим видением чужой истории Тамара Эйдельман*. И добавила, что она, конечно, за мир, но это не означает, что "Донецк, Луганск, Крым и другие оккупированные земли, значит, пусть остаются Путину". А потому "сначала надо выгнать террористов и захватчиков, разгромить их".



Максим Леонидов опубликовал у себя видео с названием "Израиль. Очередь на сдачу крови. Нас не победят".



А Андрей Макаревич пожелал удачи "нашим бойцам" и признался, что считает часы до "нашей победы". При этом под "нашими" исполнитель приблюзованных шансоньеток имел в виду совсем не русских солдат и Россию. Правда, после этого признания он укатил на гастроли в Германию, планируя после этого заехать в гости к арабам – в ОАЭ.



Зато Максим Галкин*, которого ранее заметили в аэропорту, на самом деле никуда не уехал и даже записал по этому поводу видеообращение:



И сегодня в эти трудные, горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. ...Мы с Аллой, наши дети, хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую, трудную минуту… И, конечно, мы гордимся, что теперь имеем отношение к такой сплоченной нации, к государству, где патриотизм – понятие не дутое, не искусственное, не навязанное сверху. Оно идет из глубины сердец миллионов израильтян.



С таким подтекстом, что в России оно, надо понимать "дутое, искусственное, навязанное сверху".



Галкина* почти сразу же в комментариях поддержала еще одна симпатизантка евреев и большая "любительница" всего русского Ксения Собчак:



Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь каждую секунду пребывания, подтверждаю. И не обращай внимания на го….дов.



Под этими самыми на букву г в понимании Ксении, видимо, как раз-таки подразумеваются русские. Которым, в отличие от евреев, не полагается иметь никакого патриотизма. И воевать за свой народ они не должны. А только восхищаться героизмом израильтян. И мудрыми речами "хороших русских", то есть тоже израильтян.



В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас,



– а это уже бесстрашный критик российской действительности Семен Слепаков*. Который почему-то израильскую действительность критиковать не хочет: ни то, как местный министр обороны назвал палестинцев полуживотными, ни то, как израильские ракеты сносят жилые многоэтажки, ни то, как его соплеменники тысячами ставят в соцсетях радостные и аплодирующие лайки под фотографиями убитых палестинских детей.



Ну а осуждавшая возвращение Крыма, извинявшаяся перед Украиной, с началом СВО записавшая антивоенный боевик "Не молчи" Диана Арбенина "внезапно" поддержала одну из сторон конфликта на Ближнем Востоке. Конечно же, Израиль. В новой песне "Бар-Мицва" (по-еврейски "духовное совершеннолетие"). Упомянув, что "сын надевает военный костюм". И все вышеупомянутое смотрится, конечно же, предельно цинично и мерзко. Но предсказуемо.



Симпатизанты противоположной стороны в России также оказались предсказуемы. Ими в первую очередь стали российские мусульмане. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в свойственной для него манере:



Мы поддерживаем Палестину…. Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе испытала попытки неприкрытой провокации… В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям.



Также солидарность с единоверцами проявили многие представители "силового блока" от спорта: рукопашники, борцы, бойцы без правил. Правда, были они не столь красноречивы, как чеченский лидер. И, к счастью, не так эмоциональны, как в случае с протестами русских москвичей против строительства мечети у Святого озера, когда на протестующих щедро сыпались угрозы, проклятья и оскорбления, в том числе и от адептов разнообразных единоборств.



Так, небезызвестный Хабиб Нурмагомедов написал "Ниспошли для них помощь с неба", добавив к этой записи в соцсети видео с выдержками из Корана и эмодзи в виде палестинского флага, сердечка и сложенных в молитвенном жесте рук. Его брат Усман Нурмагомедов был менее дипломатичен:



О Аллах, прокляни иудеев и их пособников из числа христиан!



Нечто похожее вывесил у себя и боец ММА Забит Магомедшарипов:



Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры.



Пишут, а потом стирают



На просвещенном Западе также публичная поддержка Израиля теперь – своего рода пропуск в клуб рукопожатных. И о ней уже заявили Натали Портман, Эми Шумер, певичка и "каббалистка" Луиза Чикконе, выступающая под богохульным псевдонимом "Мадонна", Крис Дженнер. Но, как принято сейчас писать в соцсетях, есть нюансы. Так, например, у последней в подписчиках оказалось достаточно много представителей мусульманского мира, и после ее произраильского сторис от мамаши Ким Кардашьян отписались аж миллион пользователей. После чего та эту произраильскую запись оперативненько удалила.



То же сделала и актриса Джейми Ли Кертис, но по другой причине: она опубликовала фото детей, с ужасом смотрящих на летящие ракеты, подписав его "Террор с небес". Но пользователи указали ей, что это на самом деле палестинские дети, наблюдающие за летящими на Газу ракетами Израиля.



В целом же высказываться за Палестину на Западе теперь себе дороже. Вот этого и не делают даже те, кто ранее рьяно поддерживал палестинцев. Например, как в рот воды набрали экс-лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, который за это и за критику действий Запада на Украине уже столкнулся с отменой концерта в Германии. И сестры-модели палестинского происхождения Белла и Джиджа Хадид, за которых пока отдувается только их отец – бизнесмен Мохамед Хадид. Он написал в своем блоге, что точка кипения наступила после того, как Израиль отправил новых еврейских поселенцев сжигать города и сносить дома, убивать мирных жителей и плевать на церкви и мечети под защитой ЦАХАЛ.



А вот порнозвезда ливанского происхождения Мия Халифа за публичную поддержку Палестины уже пострадала – Playboy и порносайт Onlyfans разорвали с ней контракты и заблокировали весь ее горячий видеоконтент.



Русским станет легче



Царьград поинтересовался у помощника командира казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" Алексея Селиванова, чью сторону следует выбирать в междусемитском конфликте доброму русскому человеку.



Мне одинаково претят и расправы бойцов ХАМАС с мирными евреями, и бомбардировки израильтянами жителей Газы, без различия пола и возраста. Но я русский. И поэтому в период жестоких испытаний меня в первую очередь интересует то, что происходит вокруг моего Отечества,

– ответил Селиванов.



По словам собеседника Царьграда, в странах Запада, и прежде всего в США, сильны позиции еврейского лобби. Что означает, что там "из всех евреев предпочтут Израиль, а не Зеленского".



И это хорошо: в моих боевых братьев и в меня полетит намного меньше западных снарядов. И тем быстрее мы победим украинский режим… За последние десятилетия западные страны развели у себя в странах множество мигрантов с Ближнего Востока, разнообразные левые движениям занимают пропалестинскую позицию. А это значит, что ведущие страны НАТО будут иметь фактор дестабилизации в своей внутренней жизни, что тоже упростит нам решение домашнего спора славян между собою.



Также, по мнению бойца СВО, отрадно, что иноагенты показали свое истинное лицо, проявив себя ненавистниками России и патриотами других государств:



А ведь эти люди пытались строить из себя моральных лидеров нашей страны и учили нас жить, причем во всех смыслах – от школы до эстрады и телевидения. А мы увидели, какой может быть настоящая жестокость и как слаб обычный человек. Что укрепит нас в нашем нравственном чувстве и мотивирует вести войну, соблюдая требования морали и законы войны.



Что с того?



На фоне заварившегося на Ближнем Востоке кровавого безумия становится очевидно, что ведущая на Украине СВО Россия – последний образец рыцарства и достойного воинского поведения. И все западноукраинские провокации наподобие Бучи смотрятся деланно и искусственно – южане показали, как выглядит настоящий геноцид. Потому нашим воинам можно смело продолжать свое дело: в скатывающемся в преисподнюю мире должна быть сила, пытающаяся удержать его на стороне света.



* внесены Минюстом России в единый реестр иноагентов Источник - Царьград

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