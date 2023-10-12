Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги, - Вадим Авва

15:46 13.10.2023

Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги



Вадим Авва



Израильские силовики под Ашкелоном в Израиле нашли в кузове пикапа палестинцев гранаты к РПГ-7, на которых стояли метки украинского подразделения из Мукачево, Закарпатье



Затем в руках бойцов ХАМАСа были замечены американские М-16. И не кем-нибудь, а Трампом-младшим. Даже Кремль не обвинить.



Стало ясно, что часть оружия, завозимого Западным альянсом на территорию Украины, расползается по свету.



Понять, сколько Запад отправил Киеву и потратил на войну с Россией, сегодня невозможно. Цифры называются совершенно разные. Зафиксируем из последнего - $ 111 млрд, озвученные представителем Белого дома, и € 80 млрд, признанные Еврокомиссией.



Часть огромной суммы материализуется в оружии, снарядах, патронах, советских РПГ-7, доставленных со складов стран бывшего Варшавского договора, и прочем.



Железный, правда, редко приходящий в сознание, старик Байден намерен продавить через конгресс транш на очередные $ 100 млрд Украине.



Но еще 24 марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе официального брифинга заявила:



"...Пусть наши западные "партнеры" не удивляются впоследствии, когда предоставленное ими Киеву оружие "всплывет" в самых неожиданных местах, как это всегда было. Своими действиями они сформировали террористическую угрозу не только для Европы, но и для всего мира..."



Спустя пять месяцев, 22 октября 2022-го, комиссар уголовной полиции Финляндии сообщил:



"У нас много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в поставках оружия из Украины. Уже существуют маршруты по доставке вооружений в Европу.



В Финляндии действуют три крупнейшие в мире банды мотоциклистов, которые являются международной преступной организацией.



Одной из них является "Бандидос". Они имеют отделение в каждом крупном городе Украины. Из-за огромного количества оружия на Украине Европа будет иметь с этим дело еще многие десятилетия.



Преступные организации уже создали тайники с оружием в приграничных районах Украины для его переброски в Европу".



На следующий день спикер МИДа территории Украина Олег Николенко отреагировал у себя в социальной сети Фейсбук, запрещенной в России:



"Вчера в финских СМИ появилась информация о якобы попадании оружия с Украины в руки криминалитета Финляндии... По поручению МИД Украины украинское посольство в Хельсинки немедленно обратилось к финской полиции для получения деталей.



В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины".



Дело замяли. Оружия из Киева как бы нигде нет, кроме того, что оно, как видим, есть. Впрочем, глупо и неверно смотреть на черный рынок оружия исключительно через киевские линзы. Те же М-16 бойцов ХАМАСа, скорее всего, часть "афганских запасов", брошенных во время бегства Америки в 2021 году.



Соединенные Штаты контролируют 40% мирового рынка оружия. Продажи военной техники за рубеж выросли на 49% в 2022-м, составив 205,6 млрд. Через правительство продали вооружений на 51,9 млрд долларов; напрямую через компании типа Lockheed Martin и их дилеров, зачастую офшорных и криминальных фирм-однодневок, - на 153,7.



Осенью 2022-го представитель Пентагона Майк МакКорд констатировал, что Минобороны провалило пятый раз подряд аудит, не сумев отчитаться относительно 61% своих активов.



В системе американской власти оргвыводов из случившегося не последовало никаких.



Киев, по оценкам самого Пентагона, недополучил каждый десятый доллар из оружия и военного имущества на $ 6,1 млрд, адресованного ВСУ. Но если не получил Киев, значит получил кто-то другой.



Безвозмездно? С точки зрения Федерального бюджета - да. С точки зрения людей, обеспечивших усушку и утруску в ходе поставок - нет. Неубиваемая схема советской овощной базы: свежая клубника становится гнилой, списывается и отдается нужным людям на реализацию. Атлантическая проекция.



Процитируем CNN от 18 ноября 2022-го:



"Неспособность персонала Минобороны посетить места, где использовалось или хранилось оборудование, предоставленное Украине, значительно осложнила мониторинг. Украинцам были предоставлены системы слежения, в том числе сканеры и программное обеспечение.



Тем не менее преступным организациям удалось похитить часть оружия и техники, предоставленных США и союзниками. Отчетов от правительства Украины о расходах, потерях и повреждениях оборудования к концу расследования так и не было получено".



"Преступным организациям удалось похитить часть оружия и техники, предоставленных США и союзниками". Главное в ходе следствия не выйти на самих себя.



Относительно видимой части пентагоновского айсберга, стоит упомянуть и так называемую "программу 127e (127-echo)".



В 2020-м четырнадцать подобных проектов действовали на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а всего по миру их двадцать три. Джозеф Вотел, отставной четырехзвездочный американский генерал, подтвердил существование ранее нераскрытых операций под литерой "127е" в Египте, Ливане, Сирии, Йемене.



Речь и об операциях подразделений американских коммандос, и о подготавливаемых ими на местах местных отрядах для решения специфических и секретных задач дяди Сэма.



Если убрать флер секретности и государственных интересов, везде речь идет об элементарном бандитизме: крышевании контрабандной торговли нефтью, наркотиками, алмазами и т. д. Сверхдержава зарабатывает как может.



Люди, встроенные в каркас сверхдержавы, тоже. Они никому не подотчетны, их фамилии неизвестны. Для широкой публики существует институт прокси-стрелочников, одинаковый для стран и народов.



Отнесите к этому увольнение Зеленским главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Украины Полищука, а до этого командующего Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины Танцюры. Ни на что не влияющие решения.



А большие мальчики делают свои дела.



В 2016-м году вдруг выяснилось, что за 15 лет оккупации Афганистана различные правительственные агентства США, большей частью связанные с Минообороны, понастроили в горах фальшивых инфраструктурных объектов на $ 2,4 млрд. Не понастроили. Списали, освоив средства.



Бюджет Пентагона текущего года, без учета "украинской истории", составляет рекордные $ 860 млрд. Любая война в любом месте для их элиты - возможность воровать больше. И ложка глубже, и суп гуще.



А потому украинские воровство и коррупция, в том числе семьи Зеленских, это мелочь, не более чем прикрытие воровства и коррупции семейств и людей гегемона.



Ведь если не держать вассалов под постоянной угрозой компроматом, если они вдруг честные, кого, случись что, выставить под обстрел на фронтире? Не себя же. Так работает система обогащения на крови.



Пока, к сожалению, не американской, чужой, но бог милосерд. "Прощай, оружие! Здравствуйте, деньги!" - вечный двигатель глобальной мясорубки.