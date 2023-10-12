Иран открывает для России "зерновую сделку-2", - СП

15:50 13.10.2023

Иран открывает для России "зерновую сделку-2"

Предложение Тегерана по созданию транспортного коридора для России нервирует Запад, и бесит Зеленского



Павел Еськов

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Максим Чирков



Тегеран предложил Москве использовать иранскую территорию в качестве безопасного коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Об этом заявил заместитель министра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани.



"Иран может не только импортировать зерно из России для удовлетворения собственных нужд, но и предоставить свою территорию в качестве коридора для экспорта российского зерна в третьи страны. Российская сторона может рассчитывать на Иран как на надежного и долгосрочного партнера", - сказал чиновник, отметив, что эту возможность Москва пока не использовала.



Как пояснил "Свободной Прессе" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков, выгода Ирана от этого предложения очевидна - это очень большие доходы.



- Мы видим, как страны, которые обеспечивают российскую торговлю и параллельный импорт очень неплохо зарабатывают. Та же Турция, та же Армения, та же Грузия. То есть, это достаточно доходный бизнес, учитывая ограничения, которые есть у России со странами Запада.



Напомню, что Иран участвует в серьезных инфраструктурных транспортных проектах с нашей страной, поэтому, думаю, зерном дело не ограничится, просто зерно - яркая история. На мой взгляд, речь идет о более широком круге продукции. По большому счету, Иран хочет стать для России воротами на юг и юго-восток. И он может это реально сделать.



Взять, к примеру, транспортный коридор "Север - Юг", о котором много говорилось. Он как раз идет через Иран и является конкурентом инициированным Западом транспортным коридорам. "Север - Юг" развивается достаточно динамично, а Иран - один из ключевых игроков.



Сотрудничество России и Ирана сейчас гораздо шире, нежели только по зерну. Там и строительство железных дорог идет - максимально расширяется это направление, потому что дальше эта дорога идет в Индию, где есть к выход к морю. А это расширяет возможности для покупателей российской продукции.



"СП": А России такие коридоры выгодны?



- Безусловно! Сейчас конкурентоспособность российской экономикм серьезно выросла. Кроме того, необходимо противодействовать санкциям, а при помощи такого коридора есть возможность избегать влияния рестрикций.



Логистика через новые маршруты растет, ее надо и дальше расширять. Кстати, это происходит в ущерб многим европейским странам. В последнее время трафик с Европой у нас падает, а ведь многие страны на транспортных возможностях с Россией зарабатывали, и зарабатывали неплохо. В частности, это прибалтийские страны - их порты сейчас, мягко говоря, не очень востребованы.



А страны, которые хотят сотрудничать, которые хотят оставаться в мировой повестке участниками больших экономических процессов, всегда будут в выигрыше.



"СП": Из-за того, что возможности Запада сокращаются - не стоит ли ожидать Ирану и России каких-то новых санкционных ударов?



- На мой взгляд, основные санкционые элементы уже исчерпаны, поэтому ожидать каких-то новых рестрикций уже не нужно. Последние пакеты, по сути, дублируют друг друга, разве что добавляя все новых фигурантов - новых юридических лиц, или хозяйствующих субъектов.



Эта санкционная война, в принципе, уже окончательно завела в тупик страны Запада. Стало ясно, что на российскую экономику все эти ограничения не влияют не очень - по темпам развития мы сейчас в четыре раза обгоняем Евросоюз, и в 1,4 раза - Соединенные Штаты. Мне кажется, бессмысленность дальнейших ограничений уже очевидна и для Запада, в том числе.



А предложения Ирана очень хороши для экономики - очень сократится транспортное плечо. Транспортные возможности Ирана сокращают время поставок в Индию: чтобы не огибать Европу морским транспортом, можно напрямую, через Иран.



А ведь там еще и Китай, и Восточная Азия. А это огромные рынки с очень большим населением, где российская продукция очень востребована.