Запад бессилен перед нефтяным деспотизмом Саудовской Аравии и России, - Амин Сайкал

15:51 13.10.2023

The National Interest

США



Запад бессилен перед нефтяным деспотизмом Саудовской Аравии и России

National Interest: Запад бессилен перед влиянием Москвы и Эр-Рияда на нефть



Только две страны могут влиять на нефтяной рынок – Саудовская Аравия и Россия, пишет The National Interest. Это ставит США в трудное положение: их традиционный союзник поворачивается в сторону злейшего врага. Потребителей нефти тоже ждут плохие новости: цены на черное золото вряд ли снизятся в ближайшее время.



Два нефтедобывающих государства с разных концов политического спектра обладают возможностью влиять на цены на черное золото. Это Саудовская Аравия и Россия.



В наше время, когда мир пытается справиться с мощной инфляцией, ростом стоимости жизни, последствиями вооруженного конфликта на Украине, а теперь еще и с кризисом в Израиле из-за нападения ХАМАС, увеличение цены на нефть марки Brent на 30-40 процентов с июля влечет за собой серьезные экономические, социальные и политические последствия. Цена за баррель постепенно приближается к ста долларам. Это меньше 130 долларов за баррель, как было в апреле 2022 года, однако такой рост все равно может сорвать подъем мировой экономики или затянуть этот процесс. Каковы причины такого скачка цен и кто может его остановить?



Два нефтедобывающих государства с разных концов политического спектра обладают возможностью влиять на нефтяные цены. Это Саудовская Аравия и Россия. Первая вроде бы является союзницей США, а вторая – их злейшим врагом. Но в Организации стран - экспортеров нефти в ее расширенном составе (ОПЕК+) эти государства действуют заодно, сокращая добычу нефти ради стабилизации рынков. Саудовцы сократили объем добычи черного золота с пикового показателя 11 миллионов баррелей в день почти на два миллиона, а Россия за последние несколько месяцев снизила добычу примерно на полмиллиона баррелей в день, спровоцировав дефицит предложения на мировом рынке.



Нет сомнений, обе страны руководствуются желанием получить больше прибыли. Однако их действия также показывают, что у них есть претензии и обиды на Америку. Амбициозный наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в своих действиях исходит из внутри- и внешнеполитических соображений. Ему нужны дополнительные доходы на ускоренную модернизацию общества в Королевстве и на превращение его в экономический центр силы. Но он вне игры с США с тех пор, как к власти пришла администрация Джо Байдена.



Самое важное заключается в том, что Мухаммед ибн Салман недоволен критикой Байдена в свой адрес из-за нарушения прав человека и публикации выводов американской разведки, которая считает его причастным к жестокому убийству саудовского диссидента и обозревателя Washington Post Джамаля Хашогги в Стамбуле в октябре 2018 года. Он проигнорировал просьбу Байдена проявлять сдержанность в любых действиях, которые чреваты увеличением цен на нефть, а также его попытки вернуть саудовско-американские отношения в традиционное русло тесной дружбы.



Принц незаметно и тонко осуществляет процесс диверсификации внешней политики Саудовской Аравии. Он не хочет полностью разрушать особые отношения Королевства с Соединенными Штатами, ставшими для него главным гарантом безопасности, но стремится получить возможность противостоять давлению Вашингтона, когда это необходимо. Мухаммед ибн Салман пошел на укрепление отношений с Россией и Китаем. Так, он сотрудничает с Владимиром Путиным в рамках ОПЕК+ и воздерживается от открытого осуждения России за ее спецоперацию на Украине. У него были весьма дружественные встречи с российским лидером на саммитах "Большой двадцатки", пока Международный уголовный суд не выдал ордер на арест Путина за якобы совершение военных преступлений на Украине. Эр-Рияд также предлагает свое посредничество между Москвой и Киевом. Это наверняка приводит Вашингтон в замешательство, поскольку США стремятся ограничить доходы России, а также изолировать и наказать ее за военные действия на Украине.



При Мухаммеде ибн Салмане его страна укрепляет торгово-экономические связи с Китаем, который является самым крупным импортером саудовской нефти. Эр-Рияд пригласили вступить в объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африканская Республика). Он даже демонстрирует готовность стать партнером по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества, возглавляемой Китаем. А еще Эр-Рияд восстановил отношения со своим региональным соперником Тегераном после того, как Пекин выступил в качестве посредника на мирных переговорах между двумя странами. Королевство также стремится к нормализации отношений с Израилем, который является стратегическим партнером США и непримиримым противником Ирана. Правда, война между Израилем и ХАМАС наверняка заведет эти усилия в тупик.



Путин делает все возможное, чтобы вбить клин между США и их союзниками. Ему нужно как можно больше друзей и денег, чтобы финансировать военные действия на Украине и противостоять западным санкциям. Он ценит сотрудничество с Саудовской Аравией, видя в ней крупнейшую, а следовательно, самую влиятельную нефтедобывающую страну в составе ОПЕК+. Пока интересы саудовцев и русских совпадают, цены на нефть вряд ли опустятся, если не будет резкого снижения ее мирового потребления. На данном этапе такого не предвидится, несмотря на замедление темпов экономического развития в Китае. Потребителей нефти ждут трудные времена.



Автор: Амин Сайкал (Amin Saikal) – заслуженный профессор Австралийского национального университета, где он занимается ближневосточными исследованиями. Адъюнкт-профессор социологии Университета западной Австралии, автор подготовленной к изданию книги "Как проиграть войну. История американской интервенции в Афганистане" (How to lose a war: the story of America’s intervention in Afghanistan).