Западной гегемонии конец. Европа по своей же глупости движется к краху, - Зденек Коуделка

15:53 13.10.2023 Časopis argument

Чехия



Гибель и шанс европейской цивилизации



Западная цивилизация уступила позицию мирового гегемона, пишет ČA. Европа по своей же глупости превращает это отступление в крах. Однако у нее еще есть шанс все исправить. Автор статьи рассказывает, что нужно сделать для этого.



Золотой век западной цивилизации закончился. Западная цивилизация уступила позицию мирового гегемона. Тем не менее мы в Европе можем жить хорошо или по своей же глупости превратим отступление Европы в крах.



Европейская западная цивилизация, к которой мы относим и Северную Америку и Австралию с Новой Зеландией, уже не правит миром и должна это принять. Однако это не значит, что она обречена на гибель. Погибнуть она, конечно, может, но это не предрешено. Все зависит от самой европейской цивилизации, от того, как при столкновении и соседстве с другими цивилизациями, прежде всего азиатской, она распорядится своей судьбой.



Два основополагающих политологических труда второй половины ХХ века описали альтернативные пути Европы. Первый труд - книга Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории и последний человек" (1992 год), которая является примером эгоизма западных элит, считающих свою цивилизацию высшей. После нее якобы не будет уже ничего, даже истории. На книгу Фукуямы Сэмюэл Хантингтон ответил лекцией, а потом и книгой "Столкновение цивилизаций". Он видит западную цивилизацию одной из многих, с которыми она будет сталкиваться. Реальные события подтвердили правоту Хантингтона.



Мы не считаем европейскую цивилизацию единой, а различаем в широком понимании три европейские цивилизации: западную, преимущественно германскую, цивилизацию православную и латиноамериканскую. Эти три цивилизации по происхождению европейские, хотя для людей латиноамериканской цивилизации Европа уже не дом, но она колыбель их цивилизации. Точно так же и православие с центром в Греции и сильной русской ветвью европейское. Запад слишком заносчиво сам себя считает единственной европейской цивилизацией.



Эти три цивилизации не полностью самостоятельны. Они ближе друг к другу, чем к другим цивилизациям: китайской, индийской, африканской и исламской. Главное связующее звено - это христианство и европейские языки. Но различия таковы, что Хантингтон не включил их в одну цивилизацию. Именно сосуществование западной цивилизации, православной и латиноамериканской дает ответ на вопрос, как они поведут себя в соперничестве с другими мировыми цивилизациями, прежде всего индийской и китайской. Тут вспоминается мудрость о прутьях в венике. Если представители этих трех цивилизаций будут сотрудничать, то могут остановить, казалось бы, неизбежный процесс перехода власти к Азии. Но если они будут враждовать, то Азия превзойдет европейские цивилизации и в экономике, и в культуре, и в могуществе.



Экономический упадок Запада



В ХХ веке западная цивилизация была экономическим хозяином мира. Это лежало в основе ее ведущего положения. После краха коммунистических режимов в Европе Соединенные Штаты Америки после 1989 года превратились в экономического и военного хозяина мира. Но за каждым восхождением на вершину следует путь вниз. О США можно сказать, что они отступают, но Европа переживает спад по собственной вине. В экономике уже не доминирует ни Европа, ни весь Запад с США. Триумфатор Азия во главе с Китаем и Индией. В пересчете на паритет покупательной способности, по оценкам Международного валютного фонда на 2023 год, Европа, включая всю Россию, обеспечит всего 21% мирового ВВП, а Северная Америка - 19%. Напротив, Азия даст все 49%. Экономический упадок Европы будет продолжаться из-за глупой политики Зеленого курса, а в случае Соединенных Штатов Америки можно предположить, что они в экономическом плане удержатся наплаву, но не восстановят свое доминирование периода после Второй мировой войны.



Для Европы по сравнению с другими континентами был типичен средний класс. Но Европа сама искореняет его, уничтожая промышленность из-за псевдонаучной климатической паники. Правда, вся эта климатическая повестка так же научна, как марксизм-ленинизм.



Нападение некоторых государств НАТО на Югославию в 1999 и Ирак в 2003



Во время удара некоторых государств Североатлантического альянса по Югославии в 1999 году произошел принципиальный перелом в международном праве и политике. США присвоили себе право на вооруженное нападение, сделав его приемлемым инструментом своей властной политики. Они поступали так и раньше, но действия США воспринимались в рамках холодной войны и американо-советского соперничества. Потом Соединенные Штаты Америки напали на Югославию, значительно более слабую страну, чем они сами. Впервые после окончания холодной войны, не получив согласия Совета безопасности ООН, США дали ясно понять миру: мы способны и готовы применять военную силу, а международное право ООН нас не интересует. Решающий фактор для американских ударов - это американские политические интересы. Все это Соединенные Штаты Америки повторили во время удара по Ираку в 2003 году.



Афганистан



США напали на Афганистан в 2001 году, легитимно и законно. Его руководство предоставило убежище "Аль-Каиде"*, которая нанесла удар по США 11 сентября 2011 года. Американская армия быстро победила в войне. Но потом американцы понесли политическое поражение и ушли из Афганистана в 2021 году. За все время оккупации они не управляли Афганистаном эффективно. Сельские районы они не контролировали вообще, а города контролировали только там, где стояли их гарнизоны.



Если оккупант хочет эффективно управлять захваченной землей, то должен, например, прямо присоединить ее к своему государству и создать условия для переезда своего лояльного населения. Однако из-за географической удаленности в случае Афганистана это не сработало. Другой вариант: нужно привести к власти правительство, пусть марионеточное, которое, однако, сможет заручиться хотя бы частичной поддержкой населения. Но и это американцам в Афганистане не удалось. Если сравнивать окончание американской оккупации Афганистана (2001 - 2021 годы) с советским присутствием (1979 - 1989 годы), то можно сказать, что закончились они одинаково - бесславным уходом войск. Однако проамериканское правительство в Кабуле продержалось после ухода американцев всего месяц, а постсоветское правительство Мохаммада Наджибуллы оставалось у власти еще три года (с 1989 по 1992).



Ядерное оружие как защита от американского нападения



В ответ на американское доминирование в мире некоторые государства попытались заполучить себе ядерное оружие. Как выяснилось, США никогда не нападают на государства, располагающие ядерным оружием. Это подтверждает выживание странного и очень антиамериканского режима с ядерным оружием в Северной Корее, с одной стороны, и американские нападения на Ирак и Сирию, с другой.



Реформа Совета безопасности ООН



Иногда заходит речь о реформе Совета безопасности ООН, прежде всего, о расширении общего состава (сейчас в нем 15 членов) и о смене постоянных членов с правом вето (США, Великобритания, Франция, Россия и Китай). Состав постоянных членов - наследие Второй мировой войны. Тогда эти страны вышли победительницами. Мир уже изменился, и реформа рано или поздно будет. Однако любое изменение в составе Совета ослабит западную цивилизацию. Сейчас большинством там располагают западные державы. Если посмотреть на состав Совета с точки зрения европейских цивилизаций в широком понимании, то там их 80%, а единственный представитель неевропейской цивилизации - Китай.



Изменения будут всегда в ущерб Западу. Нет никаких причин, чтобы Франция или Великобритания располагали статусом постоянных членов с правом вето. Даже если бы Россия утратила постоянный статус, то реформа ослабила бы и Соединенные Штаты Америки, поскольку новые державы уже не признавали бы американское мировое доминирование. Мнение о том, что реформа ООН ограничится исключением России из состава Совета, утопично и отражает западную недальновидность в понимании мировых событий. Больше всего за свое членство стоит бояться Франции и Великобритании. А поскольку при голосовании в Совете они всегда выступают в роли союзников Соединенных Штатов Америки, то и США реформа не принесет ничего хорошего. Конечно, США и Китай, несомненно, отстояли бы свой статус постоянных членов Совета безопасности, но в новом составе они нередко будут оставаться "одни как перст".



НАТО для защиты, а не для нападения



Организация Североатлантического договора появилась как оборонный союз Запада против угрозы, исходящей от Советского Союза. Но после завершения холодной войны НАТО оторвалась от своих корней в обороне и превратилась в инструмент американских нападений. Их поддерживали не все члены Североатлантического альянса. Например, Греция отказалась участвовать в нападении на Югославию в 1999 году, а Франция - в нападении на Ирак в 2003. Тем не менее Франция очень активно участвовала в ударе по Ливии в 2011 году. Государства НАТО должны уяснить для себя, какой военный альянс они хотят. Хотят ли они первоначальный оборонный альянс или хотят наступательный. Второй вариант угрожает нашей безопасности, поскольку может привести нас к войне, которая не соответствует нашим интересам. Малые государства никогда не имели слова в военных альянсах, но часто превращались в "рабочих лошадок", действовали в интересах держав, а потом сами же расплачивались. Как говорится, когда паны дерутся, у холопов чубы трещат.



Американские вооруженные нападения и державы



В 90-е годы ХХ века доминирование Соединенных Штатов Америки в мире было неоспоримо. Но постепенно росло влияние новых держав, а единственный мировой гегемон постепенно теряет свои позиции. Так формируется новая международно-политическая реальность. Международные отношения основаны на взаимности. Если у американцев есть возможность наносить удары, то такая же возможность есть и у остальных держав. Для малых государств тут кроется опасность. Если мы не хотим, чтобы державы использовали вооруженные нападения как инструмент своей политики, то прибегать к ним не должна ни одна держава, даже США. От американского удара по Югославии через американский удар по Ираку вел путь к российскому удару по Украине. Если нам не нравится российский удар, то давайте считать и американские удары недопустимыми.



Разумные державы не лезут в зону влияния



Во время холодной войны от прямого вооруженного конфликта державы удерживал здравый смысл и самоограничение. Они знали, что в зону влияния соперника лезть не надо. Это понимание сформировалось в 1962 году, когда президент Соединенных Штатов Америки Кеннеди болезненно отреагировал на то, что Куба согласилась разместить у себя советские ракеты. США считали Карибское море своей зоной влияния, которую Кеннеди отстаивал даже под угрозой ядерной войны. Наконец стороны пришли к компромиссу. СССР вывел ракеты с Кубы, а США обещали, что не нападут и уберут ракеты из Турции. Формальное равенство государств неразрывно связано с неравенством реальной власти. Просто между США и Лихтенштейном есть разница, и все. Однако мир дорого стоит. И для сохранения мира, в том числе, нужно соблюдать правило о том, что в чужую зону влияния лезть нельзя.



Концерт держав XIX века хоть и критиковали, но он обеспечил продолжительный мир в Европе с 1871 по 1914 год. Мир стал возможен потому, что державы уважали друг друга. Однако когда обострились противоречия, уважение испарилось, и все закончилось в огне Первой мировой войны.



Столкновение цивилизаций и прутья Сватоплука



Легенда о прутьях Сватоплука гласит, что когда близкие грызут друг другу глотку, внешний враг их убивает. Если же они сотрудничают, то могут защититься. В этой связи негативный пример внутрицивилизационной войны представляет собой американо-российское соперничество. Вместо того чтобы сотрудничать, эти державы перешли в режим холодной войны, которая на Украине переросла в горячую.



США по-прежнему могут оставаться хозяином Запада, но кроме того, что они уже не могут претендовать на мировое господство, они также не контролируют и Латинскую Америку и православную Россию. В широком понимании европейских цивилизаций Соединенные Штаты Америки могли бы быть первыми среди других держав, но тогда им пришлось бы признать чужие интересы и с уважением к ним относиться. США на это не способны. Из-за политики Демократической партии США угодили в ловушку на нескольких фронтах, как это случилось с Германией в обеих мировых войнах. К сожалению, история - учитель человечества, но когда кто-то не хочет учиться, приходится расплачиваться.



Республиканец Дональд Трамп был прозорливым политиком, который понял, что главный соперник США - Китай. Трамп выстроил свою внешнюю политику в соответствии с этим. Демократ Джозеф Байден, помимо Китая, соперничает еще и с Россией. Но это укрепляет Азию. Западные санкции привели к уходу западных компаний из России, которым пришлось с большими убытками бросить свои российские филиалы. Они перешли в руки россиян, а также китайцев за копейки. Россия также перенаправила поставки нефти и газа в Азию. Россия, государство европейское и азиатское одновременно, всегда в культурном отношении тяготела к Европе, но быстро соединилась с Азией в экономическом плане. Для нее это выгодно, поскольку Россия отвязалась от экономически хиреющей Европы и примкнула к растущей Азии. Конечно, по сравнению с Индией или Китаем Россия - слабый игрок, но благодаря китайско-индийской неприязни Россия может сыграть важную роль в азиатской политике.



Китай не допустит военного поражения России Западу и будет ее поддерживать. Пекин не хочет, чтобы Североатлантический альянс расширялся на восток. На Украине НАТО не остановилась бы и пошла бы дальше. Китай не хотел бы, чтобы у его восточного побережья стоял американский тихоокеанский флот, а на западной границе были базы под флагом Североатлантического альянса. Для Китая это неприемлемо, и он этого не допустит.



Что делать?



Европа в невыгодном положении. Тем не менее мы можем остановить европейский упадок и обеспечить себе и следующим поколениям нормальную жизнь. Для этого нужно следующее.



Не поддерживать мечты об американском или западном превосходстве и попытаться объединить европейские цивилизации для совместной обороны трех европейских цивилизаций: западной, латиноамериканской и православной. Главное, чтобы США держали себя, как с равными, с Мексикой, Бразилией, Аргентиной и Россией и признавали их интересы.



Нужно создавать НАТО как оборонное сообщество североатлантических стран, которое откажется от нападений как инструмента политики, и нам следует забыть о дальнейшей территориальной экспансии Североатлантического альянса.



* Запрещенная в РФ террористическая организация, прим. ред.



Автор: Зденек Коуделка (Zdeněk Koudelka) Источник - ИноСМИ

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