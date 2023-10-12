В атаке боевиков на Израиль виноват премьер-министр Нетаньяху, - Сеймур Херш

15:59 13.10.2023 Substack

США



"Нетаньяху конец"



В атаке боевиков на Израиль виноват премьер-министр Нетаньяху, пишет Сеймур Херш на платформе Substack. Именно убеждение Биби в том, что он удержит ХАМАС в узде, поставило под угрозу безопасность страны и привело к кровавой войне, утверждает журналист.



Сеймур Херш



Доктрина Биби с его убеждением, что он удержит ХАМАС в узде, не только поставила под угрозу безопасность Израиля, но и привела к кровавой войне.



Несколько десятилетий тому назад я потратил три года на книгу "Вариант Самсона" (1991), в которой разоблачал негласную политику американских президентов начиная с Дуайта Эйзенхауэра - все они смотрели сквозь пальцы, когда Израиль приступил к созданию атомной бомбы. Суть книги не в том, что правильно, а что нет для Израиля после Холокоста. Я старался донести ту мысль, что о подходе Америки было прекрасно известно всему Третьему миру, как его тогда называли, и наши двуличные опасения насчет распространения ядерного оружия стали еще одним красочным примером американского лицемерия. С тех пор другие страны предприняли исследования гораздо более глубокие, поскольку часть самых секретных документов Израиля и США стала достоянием общественности.



Я решил не ехать в Израиль для сбора информации, чтобы не нарушать тамошних законов о национальной безопасности. Но я отыскал израильтян за границей, работавших над секретным проектом. Они изъявили желание поговорить со мной, как только узнали, что у меня есть сведения из архивов американской разведки. Люди, работавшие над столь секретными материалами, остались верны Израилю, и с некоторыми мы подружились на всю жизнь. При этом они поддерживают тесные связи с бывшими коллегами, оставшимися в Израиле.



Далее следует взгляд на жуткие события прошлой недели от ветерана израильского аппарата национальной безопасности, хорошо осведомленного об их подоплеке.



Главный вывод, который надо сделать, сообщил мне израильский осведомленный источник, это что премьер-министру Биньямину Нетаньяху "пришел конец". "Он - живой труп. Он усидит на своем посту лишь до тех пор, пока не прекратится стрельба. Может, еще месяц или два", - сказал он. Нетаньяху занимал пост премьер-министра с 1996 по 1999 год, затем еще раз с 2009 по 2021 год, уже как лидер правой партии "Ликуд", а в конце 2022 года вернулся на третий срок. "Биби всегда был против соглашений Осло 1993 года", - сообщил источник. Они обеспечили Палестинской автономии формальный контроль как над Западным берегом, так и над сектором Газа. Вернувшись на пост премьера в 2009 году, сообщил мой собеседник, "Биби решил поддержать ХАМАС" как альтернативу Палестинской автономии, дал им денег и "усадил их в секторе Газа".



Была достигнута договоренность с Катаром, который с одобрения Израиля начал отправлять руководству ХАМАС сотни миллионов долларов. Источник рассказал мне, что Биби полагал, что на катарские деньги он сможет контролировать ХАМАС (позволяя им время от времени запускать ракеты по югу Израиля и предоставив некоторым работу в Израиле) жестче, чем Палестинскую автономию. Он сознательно пошел на этот риск.



"Случившееся на этой неделе, - сказал источник, - плод доктрины Биби, по которой можно создать Франкенштейна, и он будет тебя слушаться". Нападение ХАМАС стало прямым следствием решения Биби - вопреки протестам военных - разрешить группе поселенцев-ортодоксов отпраздновать Суккот на Западном Берегу. Суккот, или Праздник кущей, напоминает о скитаниях евреев по синайской пустыне. В ходе недельного празднества под открытым небом возводится временное жилище (сукка), где люди вкушают традиционную еду и интуитивно ощущают сезон сбора урожая.



Однако этот запрос пришелся на период крайней напряженности из-за недавнего инцидента на Западном Берегу, когда еврейские поселенцы, по данным Associated Press, 6 октября "ворвались в поселок, ставший эпицентром столкновений" и убили 19-летнего арабского мужчину. Смерть молодого человека, говорится в репортаже Associated Press, "ознаменовала собой последний всплеск насилия в израильско-палестинском конфликте, унесшем в прошлом году почти 200 палестинских жизней- это высочайший годовой показатель почти за два десятилетия".



Празднование Суккота близ палестинской деревни Хувара потребовало чрезвычайных мер предосторожности, учитывая общую напряженность на фоне недавнего кровопролития, и местные военные, с одобрения Нетаньяху, сняли два из трех батальонов, каждый порядка 800 солдат, с границы с сектором Газа, и перебросили на Западный Берег.



"В результате на всю 51-километровую границу между сектором Газа и югом Израиля осталось лишь 800 солдат, - сообщил мне источник. - Таким образом, жители юга остались без военного присутствия на 10-12 часов. Их бросили на произвол судьбы. И именно поэтому Биби - конец. Еще несколько месяцев он продержится, но ему все равно конец".



Мой собеседник назвал удар по югу Израиля "величайшим военным провалом в истории страны", напомнив, что в войне 1973 года "гибли только солдаты" (он имеет в виду войну Судного дня, внезапное нападение на праздник Йом Кипур, в ходе которого Израиль был на короткое время захвачен египетскими и сирийскими войсками). "В прошлую субботу целых 22 поселения на юге страны оказались на нескольких часов под контролем ХАМАС, и боевики ходили от дома к дому, расстреливая женщин и детей", - сказал он.



Грядет военный ответ, сообщил он, отметив, что уже призвано 360 тысяч резервистов. "Жаркие споры разгорелись насчет стратегии. Спецназ ВВС и ВМС Израиля готов к действию, но Биби и военное руководство всегда предпочитали высокотехнологичные службы. Регулярная армия использовалась в основном для охраны на Западном Берегу… Реальность такова, что сухопутные войска попросту не обучены ведению боевых действий. Не поймите превратно: в боевом духе сомневаться не приходится, но их успех в той особой ситуации, с которой столкнутся солдаты при сухопутной операции на руинах разбомбленной Газы, вызывает вопросы", - сказал источник.



Сейчас резервисты проходят ускоренную подготовку, и дальнейшее решение может быть принято к концу этой недели, сообщил собеседник. Между тем нынешние бомбардировки гражданских объектов (жилых домов, больниц и мечетей) не претендуют даже на символическую заботу о гражданских. По его словам, во время предыдущих ударов по Газе израильские ВВС нередко сбрасывали на гражданские объекты лишь небольшие бомбы (это называлось "постучать по крыше"). Теоретически у жителей оставалось время спастись бегством. При нынешних круглосуточных бомбардировках этого не происходит.



Что касается наземной операции, сообщил источник, то рассматривается и жестокая альтернатива, которую можно назвать "Ленинградским вариантом". Во Вторую мировую войну нацисты осадили и пытались уморить голодом Ленинград (ныне Санкт-Петербург). Нацистская блокада длилась почти 900 дней, а число жертв составило минимум 800 тысяч человек (возможно, и больше). Известно, что руководство ХАМАС и большинство боевиков прячутся под землей. Поэтому цель Израиля заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше повстанцев, не прибегая к традиционной зачистке от здания к зданию.



Источник добавил, что многих израильтян "воодушевили" первоначальные заявления лидеров Германии, Франции и Англии о безоговорочной поддержке немедленного ответа - при соблюдении верховенства закона. Президент Байден подтвердил эту точку зрения на внеплановом выступлении на конференции еврейских лидеров в Белом доме в среду, многозначительно сообщив, что недавно сказал Нетаньяху: "По-настоящему важно, чтобы Израиль, при всем своем гневе, горечи и - я даже не знаю, как это объяснить, - действовал по правилам войны. Для войны тоже есть правила".



Вариант, который сейчас рассматривается, по словам израильского источника, подразумевает дальнейшую изоляцию Газы - энергоснабжение будет отключено, а поставки продовольствия и других жизненно важных товаров прекращены. "Сейчас питьевой воды у ХАМАС хватит на два-три дня. А если к концу начнет подходить и провизия, это выгонит ХАМАС наружу", - предположил источник. По его словам, в какой-то момент Израиль сможет договориться об освобождении части заключенных - в первую очередь женщин и детей - в обмен на еду и воду.



"Главный спор сегодня разгорелся вокруг того, брать ли ХАМАС измором или уничтожить в секторе Газа до 100 тысяч человек", - сообщил он. Израиль исходил из того, что, получив от Катара порядка 1,6 миллиарда долларов с 2014 года, ХАМАС будет претендовать на верховную власть и роль заботливого правителя. Он продолжил: "Но теперь, когда президент Байден назвал их террористами, у ХАМАС появилась причина смягчить свой кровожадный образ. Возможно, появится шанс спокойно и взвешенно обсудить вопрос пленников и отпустить часть израильских заложников, начиная с женщин и детей". По его словам, с оставшимися будут обращаться как с военнопленными, и их освобождение будет обсуждаться на дальнейших переговорах, как уже случалось в прошлом.



Но, добавил собеседник, чем больше по телевидению крутится зверств ХАМАС, тем сильнее он воспринимается как еще один ИГИЛ* и тем меньше остается времени.



Реальность, по его словам, такова, что ХАМАС нерационален и неспособен к каким-либо переговорам, а Катар ввязываться не собирается. Таким образом, если не вмешается международное сообщество или третьи стороны, не исключено масштабное сухопутное вторжение - с неисчислимыми смертями со всех сторон и гибелью всех заключенных.



Решение о вторжении во всю силу за Израилем, и оно еще не принято.



*запрещенная в России террористическая организация. Источник - ИноСМИ

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