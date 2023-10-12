Чиновники сами закладывают мину под Россию и ее государственность. Вопрос с мигрантами

16:01 13.10.2023

ЧИНОВНИКИ ЗАКЛАДЫВАЮТ МИНУ ПОД РОССИЮ: ВОПРОС С МИГРАНТАМИ ПРЕДЛОЖИЛИ РЕШИТЬ РАДИКАЛЬНО



Чиновники сами закладывают мину под Россию и ее государственность. Вопрос с мигрантами предложили решить радикально. Алексей Кочетков указал на опыт ОАЭ.



Многие мигранты, въезжающие в Россию, в итоге так и не попадают на те предприятия, на которых они якобы должны работать, отметил глава координационного движения "Русский союз" Алексей Кочетков в эфире программы "Мы в курсе" на канале Царьград.



Они расползаются, работают таксистами, курьерами, некоторые просто шляются по улицам, занимаются грабежами и прочим. Кроме того, зачастую это очень низкоквалифицированные специалисты, хотя чиновники нам доказывают, что это будто бы особо ценные кадры. Но на самом деле от них толку, мягко говоря, мало,



- подчеркнул эксперт.



Он, кроме того, с сожалением обратил внимание на то, что Россия до сих пор не использует позитивный иностранный опыт в вопросе мигрантов. Например, подходы Объединенных Арабских Эмиратов в строительном бизнесе.



В ОАЭ местное население почти не работает в этой сфере, и страна активно пользуется услугами работников из-за рубежа. Однако их въезд, пребывание и трудовая деятельность организованы совсем иначе, нежели в России.







Так, люди, которые приехали работать по контракту на стройке, например, в Дубай, не могут выйти в город из своей компактной зоны проживания. А на работу их возят на специальном транспорте.



А когда контракт закончился, их на этом же предоставляемом транспорте везут в аэропорт и отправляют на родину. То есть в ОАЭ не происходит проникновения мигрантов в коренную среду и возникновения неконтролируемых анклавов, хотя это мусульманская страна, казалось бы, тут все свои. Но нет, раз ты иностранец, раз ты приехал сюда только трудиться, то, как только отработал, - извини, пожалуйста, вот, мол, твои деньги, все довольны, возвращайся, пожалуйста, на родину. А те, кто создают у нас такие анклавы, чиновники, которые это оправдывают, закладывают мину под нашу государственность. Они создают опасные точки напряжения внутри нашей страны,

- констатировал собеседник "Первого русского".



Что будет дальше?



Алексей Кочетков также рассказал Царьграду, на каком этапе завоевывания территории России мигрантами мы находимся сегодня:



Это можно видеть на примере Западной Европы, где сознательно создаются своеобразные анклавы, гетто для мигрантов. Наверняка многие смотрели французский фильм "13-й район". Если кто-то хочет себе представить, как будут выглядеть те же Котельники или кварталы где-нибудь в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Челябинске, то достаточно ознакомиться с подобными европейскими кинолентами.



Эксперт пояснил, что в ряде городов ЕС есть целые районы, куда боится заезжать даже полиция. Кочетков добавил, что там уже тестируют практику по формированию правоохранительных органов "для своих":



Поэтому тут не надо иметь никакой богатой фантазии, просто посмотрите, как это происходит у наших не вполне дружелюбных соседей. А тот, кто повторяет этот сценарий в нашей стране, занимается самой настоящей диверсией. Потому что можно как угодно прикрывать массовый ввоз мигрантов выгодой, тем, что у нас не хватает рабочих рук, но на самом деле это все чушь и клевета.



Идет вытеснение русских



Ранее член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов указал в разговоре с "Первым русским", что этнические анклавы обычно формируются вокруг таких крупных рынков, как "Садовод" или "Фуд Сити" в Москве:



Есть такие анклавы, а есть целые регионы, которые, к сожалению, вымирают, ведь там же не представляют работу, там уже почти не действуют социальные службы, там вообще практически ничего нет. И поэтому туда приходят шакалы, извините за выражение.







Так, местная молодежь уезжает в мегаполисы, и мигранты, занявшие ее место, начинают постепенно захватывать рынки, магазины и в целом всю торговую инфраструктуру, которая им выгодна.



Дальше они принимаются запугивать всех, покупать власть. Начинают неплохо зарабатывать, в том числе легализуя своих земляков. Я бываю в Тверской области, и раньше у поворота на село Кушалино наши бабушки часто продавали бруснику, грибы, ягоды, еще что-то. А теперь там бабушек не увидишь. Там стоят женщины с детьми в среднеазиатских национальных одеждах и торгуют. То есть идет вытеснение,

- подытожил собеседник Царьграда.