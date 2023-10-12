Вектор Газы: как изменилась ситуация через неделю войны между ХАМАС и Израилем, - П.Доренко

17:27 13.10.2023 Почему палестинское движение сравнивают с исламскими фундаменталистами и каковы перспективы эскалации конфликта

Прохор Доренко



Бойцы батальонов военного крыла ХАМАС продолжают обстрел приграничных израильских городов с сектором Газа. В это же время 13 октября в Тель-Авив прибыл глава Пентагона Ллойд Остин для встречи со своим израильским коллегой. ЦАХАЛ дала жителям Газы 24 часа на то, чтобы переместиться на юг анклава. Израильская сторона по-прежнему не исключает начала наземной операции в секторе Газа. О том, каковы риски дальнейшей эскалации конфликта, - в материале "Известий".



Что происходит между ЦАХАЛ и ХАМАС

Утром 13 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с официальным визитом в Тель-Авив для встречи со своим израильским коллегой Йоавом Галантом. За день до этого, 12 октября, в Израиле находился американский госсекретарь Энтони Блинкен, чтобы "подтвердить солидарность США с правительством и народом Израиля".



Фактически американский дипломат во время встречи с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху ответил на вопрос о готовности Вашингтона участвовать в войне, которая началась 7 октября после атаки боевиков радикального движения ХАМАС на израильские населенные пункты и мирных жителей страны.



"Здесь в Израиле и где бы то ни было мы повторим кристально ясное предупреждение, с которым президент выступил вчера [11 октября]. Оно обращено к любому противнику: будь то государство или внегосударственное образование, задумывающееся о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль. Не стоит! США поддержат Израиль", - заявил он, намекая, по всей видимости, на потенциальное участие в конфликте Ирана.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху



Фото: Global Look Press

Ллойд Остин в пятницу подтвердил поддержку США еврейскому государству. По его словам, "сейчас не время для нейтральной позиции" и кто желает продолжительного мира и безопасности в этом регионе, должны осудить и изолировать ХАМАС. При этом он заметил, что ХАМАС не представляет позицию всего народа Палестины. Кроме того, он повторил мысль о том, что ХАМАС - это то же ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Этот тезис в последнее время активно продвигает израильское руководство.



В целом сравнение ХАМАС с ИГИЛ можно считать частью информационной войны против радикального движения, считает востоковед Борис Долгов. Достаточно, к примеру, вспомнить, публикацию представителями ЦАХАЛ фотографии флага ИГИЛ, который они изъяли во время проведения операций по зачистке от боевиков.



Тем не менее Борис Долгов заметил, что ранее ХАМАС вело боевые действия против террористических группировок в Ираке. Хотя, безусловно, совершенные группировкой преступления невозможно оправдывать. Об этом, к слову, 13 октября заявил и Владимир Путин.



"Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было, и не только по масштабу, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну что там говорить, надо вещи называть своими именами, Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами", - заявил он.



Начнется ли наземная операция в Газе

К слову, американская сторона проводит в последние дни встречи не только с израильской, но и палестинской стороной. Впрочем, речь идет не о представителях ХАМАС, которых в США считают террористами, а о политиках из Организации освобождения Палестины (ООП) - именно она контролирует Западный берег реки Иордан. В частности, 13 октября Энтони Блинкен находился в иорданской столице Амман, где провел встречу с палестинским президентом Махмудом Аббасом и королем Иордании Абдаллой II ибн Хусейном.



"Его величество Абдалла II ибн Хусейн во время своей встречи с главой Госдепа США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость открытия гуманитарных коридоров для доставки медицинской и чрезвычайной помощи в сектор Газа, а также настаивает на важности прекращения эскалации, войны против Газы и мирных жителей", - говорится в официальном аккаунте иорданской пресс-службы в X (бывш. Twitter).



По итогам встречи палестинское агентство новостей ВАФА сообщило, что Махмуд Аббас указал на важность открытия коридоров для предотвращения гуманитарной катастрофы, а также призвал к политическому разрешению конфликта и реализации плана по созданию двух государств - Палестины и Израиля.



Однако переговорный процесс на разных уровнях пока не приводит к прекращению боевых действий. Только за 13 октября палестинское радикальное движение запустило около 200 ракет по граничащим городам с сектором Газа - Сдероту и Ашкелону. На фоне постоянных обстрелов мэр Сдерота потребовал у властей эвакуировать жителей города и временно разместить их подальше от радиуса действия ракет. Кроме того, боевое крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по штабу Северного военного округа Израиля.



За последние семь дней боевых действий с израильской стороны погибло не менее 1,3 тыс. человек и около 4 тыс. ранено. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели более 1,5 тыс. человек, ранения разной степени тяжести получили 6 тыс. Согласно данным МИД России, на сегодня известно о четырех погибших россиянах, они имели и израильское гражданство.



Более того, Израиль, по всей видимости, пока не отказался от возможности начала наземной военной операции в секторе Газа. ЦАХАЛ дала жителям анклава 24 часа на то, чтобы они эвакуировались с севера на юг сектора. Тем не менее пока нет четкого понимания того, что произойдет после истечения этого срока. Более того, израильские военные признали, что столь масштабная эвакуация может занять гораздо больше времени.



обстрел Сектора ГазаФото: REUTERS/Mussa Qawasma

"Мы понимаем, что эвакуация займет несколько дней, - заявил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. - Мы пытаемся выделить время, прилагаем много усилий и понимаем, что это будет дольше 24 часов".



При этом представитель ЦАХАЛ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке заявил, что израильская армия "готовится к следующим этапам войны". Что это, собственно, означает - усиление обстрелов сектора Газа или же непосредственное вхождение израильских военных в анклав, который не контролируется Израилем с 2005 года, - пока непонятно.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает нереалистичным эвакуацию миллиона жителей Газы в соответствии с предупреждением Израиля. Ведь переместить придется 1,1 млн человек. Президент Палестины Аббас на встрече с госсекретарем Блинкеном выразил полное неприятие попыток перемещения населения сектора Газа.



В настоящий момент вполне возможно начало наземной военной операции в секторе, потому что Биньямин Нетаньяху заинтересован в том, чтобы попытаться как-то исправить провал военных и разведывательных служб, сказал "Известиям" научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН доктор исторических наук Борис Долгов. По его словам, тот факт, что ХАМАС смогло прорваться на территорию Израиля, вызывает большое недовольство и гнев в местных кругах.



Сейчас многое зависит от последствий израильской военной операции, если она действительно начнется. По мнению программного координатора Российского совета по международным делам Ивана Бочарова, она может иметь ограниченный характер, когда Израиль попытается точечно добиться ликвидации, например, главных командиров движения. Или же может начаться полноценная зачистка всего сектора Газа с применением тяжелой техники, что приведет к большим потерям как со стороны израильских военных и боевиков ХАМАС, так и мирного населения анклава, добавил эксперт.



Это может привести к резкому изменению риторики арабских и исламских стран, включая те государства, которые в последнее время нормализовали свои отношения с Израилем и сохраняют сейчас нейтральную позицию по этому вопросу, считают эксперты.



Владимир Путин, к слову, 13 октября предостерег Израиль от наземной операции в секторе Газа. По его словам, это приведет к серьезным последствиям для всех сторон и потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемые.



ХАМАС в пятницу распространило заявление, в котором призвало жителей Газы не покидать свои дома во время воздушных ударов Израиля и в преддверии возможной наземной операции.



палестинцыФото: REUTERS/Mohamed Azakir

"Палестинский народ полностью отвергает любые угрозы оккупантов и их призывы покинуть свои дома и переселиться на юг региона или в Египет. Враг ошибочно полагает, что психологическая война каким-либо образом может повлиять на наших храбрых людей", - заявили в ХАМАС.



Кроме того, палестинское движение сопротивления призвало весь арабский и исламский мир к демонстрациям 13 октября, для того чтобы выразить поддержку сектору Газа и своим действиям, включая операцию "Буря Аль-Аксы". Стоит отметить, что каких-либо массовых беспорядков в других странах мира в пятницу не произошло. Были единичные случаи столкновений с полицией.



Тут, однако, стоит иметь в виду, что в целом в последнюю неделю проходили манифестации в поддержку палестинцев в США, Турции, а также, разумеется, в ближневосточных странах (к примеру, в Сирии, Ливане, Тунисе, Алжире, Ираке, Катаре) и во многих государствах Европы: Франции, Испании, Нидерландах, Германии, где проживают крупные арабские диаспоры. В Европе и Северной Америке люди активно выходят и с израильскими флагами, чтобы выразить солидарность с еврейским государством. Источник - известия

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