Евгений Сатановский: роль ООН в израильско-палестинском конфликте - подлейшая

17:29 13.10.2023

Политолог рассказал, как развлекаются "голубые каски" и почему нужно повесить Рафаэля Гросси

Павел Еськов

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Евгений Сатановский



Власти Израиля проинформировали Организацию объединенных наций, что более миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, причем сделать это необходимо в течение суток.



Однако представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что ООН считает: такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал реакцию организации "постыдной".



"Вместо того, чтобы поддержать Израиль, чьи граждане были убиты террористами ХАМАС, Израиль, который пытается свести к минимуму ущерб для тех, кто не причастен к этому, она [ООН - „СП"] читает нам проповеди. Для ООН лучше сосредоточиться сейчас на возвращении заложников, осуждении ХАМАС и поддержке права Израиля на самооборону", - указал дипломат.



"Свободная Пресса" поинтересовалась у российского политолога, президента научного центра "Институт Ближнего Востока" Евгения Сатановского, оправдано ли требование Тель-Авива.



- Когда мы брали Берлин, Кенигсберг, Вену, Будапешт, другие немецкие города Германии и ее союзников во время Великой Отечественной войны, никто мирное население никуда уходить не просил: война есть война. Кто уцелел - тот уцелел, кто не уцелел - его проблема. Когда американцы и англичане уничтожали Токио, Дрезден, Гамбург, Киль - они вообще специально старались уничтожить побольше гражданского населения, а в Хиросиме и Нагасаки так даже ядерными бомбами его палили.



В сегодняшней войне, если вы понимаете, что вам нужно серьезно отработать город и у вас не будет времени оглядываться на то, что там происходит, вы обращаетесь к гражданскому населению и говорите ему: ребята, будет хана. Вот - Египет, то ли 11, то ли 12 километров до границы. Постарайтесь уйти на юг, потому что от Газы сейчас ничего не останется, а когда со всем закончим, - вернетесь и будете жить, будете восстанавливать Сектор. Какие дома уцелеют - такие уцелеют, а какие не уцелеют - такие не уцелеют.



С учетом того, что под Сектором Газа сегодня отрыто несколько этажей метротоннелей, я вообще не думаю, что там что-то сможет уцелеть. Скорее всего, это все надо будет ликвидировать, а потом, если возникнет такое желание, восстанавливать заново.



Впрочем, Варшаву восстановили, Сталинград восстановили - правда, теперь он Волгоградом зовется, но тем не менее. Да и вообще много чего восстановили.



"СП": Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал реакцию организации "постыдной". А за что именно должно быть стыдно ООН?



- Я не обращаю внимание на Организацию объединенных наций - слишком хорошо ее знаю. На нее вообще никому не стоит обращать никакого внимания. Если нашим дипломатам до сих пор хочется зачем-то ездить в Нью-Йорк, Страсбург, Брюссель и Вену, а заодно и в Женеву, огребая там со страшной силой, при этом и наша Российская Федерация будет получать пощечину за пощечиной, - это их проблема.



В Израиле прекрасно знают роль ООН в превращении палестинцев в то, чем они сегодня являются: в финансировании и крышевании терроризма, да и во всем остальном. На эту тему у израильтян нет ни малейших сомнений. В данном случае, роль Организации объединенных наций - подлейшая. Можно пойти и застрелиться всей ООН - ничего другого эти ублюдки во главе с Антониу Гутерришем сделать не могут.



Заметьте, я излагаю свое отношение гораздо честнее, чем ООН к Израилю, у которого, между прочим, в этой организации тоже есть какие-то дипломаты.



Лично я с ООН больше не общаюсь, и никакие ооновские делегации не пускаю на порог Института Ближнего Востока после Сирии, а после Украины - тем более.



"СП": Всем известно, что ООН обладает подразделениями "голубых касок", которые должны помогать приостанавливать подобные конфликты. Как вы полагаете, почему данная мера не была до сих пор использована в нынешнем палестино-изральском противостоянии?



- А что "голубые каски" могут? Кто вам это сказал?!



Скажите, пожалуйста, как ооновские миротворцы решили конфликт в Руанде между хуту и тутси? Миллион человек убили самым жестоким способом за месяц с небольшим. А ведь могли не допустить конфликта. Но Кофи Аннан, он тогда командовал миротворцами ООН, отказался это сделать, ссылаясь на то, что у них этот мандат есть, а вон того мандата нет. Но зато потом он стал генсеком Организации объединенных наций.



"Голубые каски" никогда никого ни от чего не спасали, не спасают и спасать не будут. Кто-кто, а израильтяне это знают.



Не надо финансовую аферу и большой пиар выдавать за реальность. Я слишком много разбирался с деятельностью "голубых касок" ООН во всех концах мира и всех операциях. Напомню: еще была операция, когда Патриса Лумумбу [конголезский политический и государственный деятель левонационалистического толка, первый премьер-министр Демократической Республики Конго - "СП"] убили, Даг Хаммаршельд - знаменитый тогда генсек ООН - как сработал - ох!



Много я помню этих операций: жульничество, подлость, воровство, большой пиар - вот все, что такое "голубые каски".



Нет, конечно, еще - насилие над детьми и женщинами, торговля наркотиками, преступления против человечности, в том числе в Африке; это уже зависит от того, какой контингент "касок" вы наблюдаете: итальянский Сомали, или пакистанцев, иорданцев и прочих ребят.



Вам рассказывать, как "голубые каски" Сомали развлекались, поджаривая мальчиков на раскаленных от солнца железных листах? Просто так, им это было "прикольно".



Вам рассказывать, как в Конго "голубые каски" ООН торговали гуманитаркой за изнасилование детей? Или я не буду такие подробности доносить до ваших читателей? А ведь я могу. Много чего могу рассказать про "голубые каски" ООН.



Извините, но я бы перевешал всех этих тварей, начиная с Рафаэля Гросси, - гендиректора МАГАТЭ, который "не мог увидеть", с какой же стороны обстреливают Запорожскую АЭС. У меня к ним свои многолетние счеты.