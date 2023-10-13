Израиль начал сухопутную атаку сектора Газы

21:24 13.10.2023

Fox News сообщил о входе танков Израиля на территорию сектора Газа

Fox News: подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию Газы



13 октября 2023,



Подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. Об этом телеканалу Fox News сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 13 октября.



Телеканал отметил, что указанные военные действия не является ожидаемым "наземным вторжением израильских военных в сектор Газа".



На сайте ЦАХАЛа при этом указывается, что она проводит "локальные рейды в секторе Газа с целью найти пропавших без вести людей" и "уничтожения террористов".



"ЦАХАЛ атакует военные объекты террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа", - говорится в сообщении израильской армии.



Отмечается также, что израильская армия осуществляет действия "по очистке территории вокруг сектора Газа от террористов". ЦАХАЛ продолжает мощное развертывание сил вдоль всей северной границы Израиля. Также сообщается, что в течение последних 48 часов бойцы ЦАХАЛа арестовали 134 боевика ХАМАС по всей Иудее, Самарии и Иорданской долине.



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Ранее в этот день Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила закрытой военной зоной территорию в районе города Матула на севере страны у границы с Ливаном, где, по сообщению ЦАХАЛ, уже несколько дней отмечаются инциденты с представителями ливанской шиитской группировки "Хезболла".



Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции "Железные мечи".



В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб.



По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.



Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.