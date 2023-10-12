Ресурсная работа: Путин сообщил о поставке в Киргизию 1,2 млн т топлива

22:03 13.10.2023

Как развивается сотрудничество между странами и чем сейчас полезна российская база Кант



Алена Нефедова



Россия и Киргизия намерены увеличить товарооборот между странами до $5 млрд, в прошлом году он достиг рекордных $3,4 млрд. С таким заявлением выступили лидеры двух стран Владимир Путин и Садыр Жапаров по итогам переговоров 12 октября. При этом государства активно переходят в торговле на расчеты в нацвалютах. К примеру, доля рубля уже достигла 83% в коммерческих сделках. В чем еще Россия поддерживает Киргизию и как прошел первый зарубежный визит Владимира Путина в этом году - в материале "Известий".



Какие документы подписали Россия и Киргизия



Двухдневный официальный визит Владимира Путина в Бишкек начался 12 октября. К приезду российских гостей в Киргизии готовились: на въезде в город на больших цифровых баннерах развевался российский триколор, следом - кадры Красной площади и фотография Владимира Путина с теплым приветствием делегации из Москвы.



Путин приехал на встречу с Жапаровым в государственную резиденцию "Ала-Арча", которая находится в живописном месте в предгорьях хребта рядом со столицей. Лидеры двух стран тепло поприветствовали друг друга и после исполнения оркестром гимнов России и Киргизии прошли вдоль рядов почетного караула. Владимир Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском языке: "Салам, аскер!" ("Здравствуйте, солдаты!").



Следом начались переговоры в расширенном составе. В открытой части Владимир Путин отметил, что РФ высоко оценивает работу Киргизии на посту председательства в СНГ и принимает у нее эстафету в 2024 году. Президент республики назвал символичным приезд российской делегации, так как он совпал с 20-летием создания российской авиабазы Кант и 30-летием Славянского университета. Садыр Жапаров также обратил внимание на хорошую динамику контактов между ведомствами и регионами и на реализацию таких проектов, как "Поезд памяти" или "Алые паруса".



"У нас есть действительно поводы хорошие, но и без поводов этот визит назрел уже, мы давно тоже об этом говорили. Очень рад сегодня быть в Кыргызстане", - заметил Владимир Путин.



Центральными темами в общении делегаций стали торговля и экономика. Россия - крупнейший инвестор для Киргизии и один из ведущих торгово-экономических партнеров. По данным президента России, порядка 36% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в республику составляют российские капиталовложения. В прошлом году товарооборот увеличился на 37%, до рекордных $3,4 млрд, а в первом полугодии 2023-го прибавил еще почти 18%. Более того, Россия и Киргизия активно переходят на нацвалюты в торговле, и доля рубля в коммерческих сделках уже достигла 83%. На этом фоне Садыр Жапаров заявил журналистам по итогам переговоров, что главы государств наметили серьезное увеличение товарооборота между странами.



"Мы сошлись во мнении, что товарооборот не отвечает имеющемуся потенциалу, договорились принять меры по его увеличению и выйти на уровень взаимной торговли до $5 млрд", - сказал он.



Не остались в стороне и вопросы энергетики. Как напомнил Владимир Путин журналистам, Россия - основной поставщик нефтепродуктов в Киргизию. К примеру, серьезную помощь в программе газификации в республике властям страны оказывает российский "Газпром". Так, в систему газоснабжения Киргизии уже инвестировано 18 млрд рублей. В результате уровень обеспечения газом вырос до 30% и РФ готова содействовать в его увеличении до 60%, добавил российский президент.



"Полностью обеспечиваем нужды киргизских потребителей в бензине и дизеле, в прошлом году экспортировали порядка 1,2 млн т топлива, столько же имеем в виду отгрузить и до конца текущего года. Причем поставки осуществляются на льготных условиях - без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики и для экономических операторов", - подчеркнул Владимир Путин.



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По итогам переговоров представители России и Киргизии подписали семь документов о сотрудничестве. В частности, утвержден меморандум о взаимопонимании между правительством РФ и кабинетом министров Киргизии по вопросам обеспечения биологической безопасности. Кроме того, подписаны документы в сфере образования, сохранения окружающей среды и природных ресурсов.



В целом переговоры завершились на позитивной ноте - Путин лично наградил Жапарова российским орденом Почета за значительный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между странами.



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Как база Кант помогает в борьбе с терроризмом



На нынешних переговорах большое внимание было уделено и вопросам расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Конкретные договоренности лидеры представлять не стали, но в целом эта повестка в их графике все же была. Президенты приняли участие в торжественном мероприятии по случаю 20-летия российской авиационной базы Кант в Киргизии, на открытии которой в октябре 2003 года Владимир Путин присутствовал лично. Авиабаза сегодня способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, укрепляет обороноспособность республики, а также вносит вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и оргпреступностью, рассказал российский лидер.



"Я очень хорошо это помню, как создавался Кант, как создавалась эта авиабаза. Тогда руководство республики обратилось напрямую с просьбой к РФ - немедленно, как можно быстрее разместить здесь наше авиационное крыло, потому что Киргизия подверглась нападению бандформирований, пострадало много людей, и это требовало быстрой совместной реакции. Сегодня эта база приобрела уже такой значительный, серьезный [статус], как я уже сказал, и региональное значение", - отметил Владимир Путин.



В течение 20 лет авиабаза продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности Киргизии и авиационной поддержки сил быстрого развертывания ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе, отметил он. И добавил: Россия рассчитывает, что военно-техническое и военное сотрудничество с Киргизией будет расширяться.



В нынешних условиях страны Центральной Азии не могут поддерживать достаточные вооруженные силы для защиты своей безопасности, отметил в беседе с "Известиями" глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Регион сейчас сталкивается с рисками масштабного вторжения террористов из Афганистана.



- Как мы помним, были оставлены большие арсеналы американской армии, включая бронетехнику, авиацию, системы залпового огня, которые могут быть использованы экстремистами, - уточнил он.



В этих условиях необходимо создание коллективной инфраструктуры безопасности, включая базы ПВО и авиабазы, которые могли бы гарантировать безопасность региона в нынешнее непростое время. Это интерес и России, и Киргизии. Ведь от стабильности в этом регионе зависит в том числе стабильность РФ. Поэтому Россия будет активно содействовать ее обеспечению, резюмировал эксперт.