Волна VIP-арестов в Киргизии. Кого? За что?

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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22:04 13.10.2023

Обзор - Аресты, последовавшие после смерти Кольбаева

"Сводка" (АКИpress) – Днем 4 октября в Бишкеке в баре Blonder Pub убили так называемого "вора в законе" Камчы Асанбека [Кольбаева]. По версии ГКНБ, он был ликвидирован после вооруженного сопротивление.

Сразу же после смерти Кольбаева последовала серия арестов бизнесменов и членов ОПГ. В ГКНБ утверждают, что все они замечены в связях с покойным "вором в законе". Кроме этого, в соцсетях распространились видео, на котором ряд криминальных авторитетов отреклись от "воровского мира".

Редакция "Сводка АКИpress" собрала список задержанных, который, возможно, будет дополнятся:

- владелец рынка "Мадина" Турсунтай Салимов
Спецслужбы обвинили его в том, что он вкладывался в "общак", отправлял "грев" в тюрьмы для заключенных и пользовался услугами ОПГ Кольбаева, чтобы запугать конкурентов. Сам Салимов не признает вину:
- Меня задержали за то, что я сосед Камчы Кольбаева, - говорил бизнесмен журналистам.
Статус: водворен в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.

- основатель строительной компании Elite House Тимур Файзиев
Он подозревается по ст.222 ч.3 п.2 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР.
О связях с Кольбаевым также официально не сообщались, однако в интернете писали, что арест бизнесмена связан с "вором в законе".
Статус: водворен в СИЗО-1 до 9 декабря.

- гендиректор стройкомпании Avangard Style Эрнис Минкеев
Бизнесмена задержали сотрудники УГКНБ Чуйской области по подозрению по ст.222 ч.3 п.2 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР.
Как и в случае с Файзиевым и Темирбаевым, не было заявлений, что он проходит фигурантом по делу Кольбаева.
Статус: водворен в СИЗО-1 до 4 ноября.

- вице-президент Федерации борьбы Кыргызстана по греко-римскому стилю Ахрор Иминов
Его обвинили в финансировании отдельных членов ОПГ.
Статус: водворен в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.

- Арстанбек Темирбаев
Сын Курманбека Темирбаева, который с 2005 года до апрельской революции 2010 года занимал должность управляющего делами президента Курманбека Бакиева, подозревается ст.222 ч.3 п.2 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР.
Официально спецслужбы не озвучивали, что Темирбаев-младший задержан по делу Кольбаева, однако в соцсетях появлялась информация, что он приближенный "вора в законе".
Статус: водворен в СИЗО-1 до 6 декабря.

- основатель "Эмарк Групп" и гендиректор "Бурана Гранд" Чолпонбек Акматов
Его задержали сотрудники УГКНБ Чуйской области по подозрению по ст.222 ч.3 п.2 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР.
Не сообщалось, связан ли его арест с делом Кольбаева.
Статус: водворен в СИЗО-1 до 4 ноября.

- бизнесмен Олег Подобедов
Задержан за причастность к ОПГ Кольбаева.
Статус: водворен в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.

- соучредитель ЦО Kaganat Resort и владелец "Аврора Групп" Азрет Боотаев
Он был арестован в день убийства Кольбаева, 4 октября. Боотаев подозревается по ст.222 ("Легализация (отмывание) преступных доходов") УК КР и, по данным следствия, задержанный являлся бизнес-партнером Кольбаева.
Статус: заключен под стражу неизвестно, куда именно.

- Марс Сулайманов - младший брат криминального авторитета Алмаза Сулайманова, известного по прозвищу "Лимонти"
Сулайманов подозревается по ст.261 ч.2 ("Создание организованной группы или участие в ней") УК КР. По данным МВД от 2018 года, он имел статус в криминальном мире "положенец".
Статус: водворен в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.
"Лимонти" был убит 28 марта 2020 года в городе Нарын, где отбывал наказание в колонии-поселения. Талгат Шамиев нанес ему несколько ножевых ранений, в результате которых "Лимонти" умер. Шамиев сам привез труп кримавторитета в милицию, признавшись в преступлении. 18 февраля 2022 года Первомайский райсуд приговорил его к 10 годам лишения свободы.
Шамиев - сын Имама Шамиева, которого в 1997 году убил "Лимонти".

- Казбек Белалов, известный по прозвищу "Казбек Черный"
Он был задержан 10 октября. По данным спецслужб, "Казбек Черный" является активным членом ОПГ Кольбаева и подозревается ст.261 ("Создание организованной группы или участие в ней") УК КР.
Белалов - уроженец Чуйской области. Он родился в 1977 году и, по некоторым данным, в 2013 году состоял на учете как член ОПГ так называемого "вора в законе" Азиза Батукаева.
Статус: водворен в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.

- сват Кольбаева Рустам Турдиев
Он отец Руслана Рустамова - мужа средней дочери Кольбаева Эркеайым.
Турдиев подозревается по ст.261 ("Создание организованной группы или участие в ней") УК КР.
Статус: водворен в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.

- С.М.Ж., известный по прозвищу "Тайсон"
Спецслужбы называют его "смотрящим" за городом Талас. Он был пойман с поличным, когда получал 30 тыс. сомов, которые вымогал у преподавателя автошколы.

Источник - АКИpress
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