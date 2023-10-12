Нефтяное оружие снова расчехлили: "топливный" аспект конфликта в Израиле, - К.Смирнов

22:09 13.10.2023 Нефтяное оружие снова расчехлили: "топливный" аспект конфликта в Израиле

Мир не до конца усвоил уроки "войны Судного дня" полувековой давности



Пятьдесят лет назад на Ближнем Востоке разгорелась очередная трагедия. 6 октября 1973 года Египет и Сирия напали на Израиль. Началась четвертая арабо-израильская война, которую в Египте называют "октябрьской", а в Израиле - "войной Судного дня". Как известно, вначале арабские армии, добившись внезапности, успешно наступали. Египтяне форсировали Суэцкий канал и, нанеся крупные потери танковым и авиационным частям Израиля, отбили часть оккупированного соседями в 1967 году Синайского полуострова. Сирийцы прорвались на опять же оккупированные в ходе Шестидневной войны Израилем Голанские высоты. Но 15 октября израильтяне нанесли сокрушительный контрудар и, в свою очередь, форсировали Суэцкий канал и подошли на 40 км к Дамаску.



Весь мир второй раз после Карибского кризиса 1962 года оказался на грани ядерной войны. СССР и США, поддерживая каждый своих союзников, привели в полную боеготовность ядерные триады. В последний момент глобальную катастрофу удалось остановить. 25 октября было подписано перемирие, которое потом подтолкнуло Египет и Израиль к заключению мирного договора в 1979 году.



Западные СМИ и экспертное сообщество уверены в том, что главным "пожарным" стал Генри Киссинджер, занимавший осенью 1973 года сразу две ключевые должности в администрации Ричарда Никсона: помощника президента по национальной безопасности и госсекретаря. Действительно, ему удалось 20 октября в Москве договориться о деэскалации конфликта.



Однако не стоит сбрасывать со счетов еще двух мировых лидеров, которые могли напрямую повлиять на благоприятный исход, как казалось в те дни, неразрешимого мирным путем противостояния израильтян и арабов. Речь идет о главе ливийской Джамахирии Муаммаре Каддафи и короле Фейсале ибн Абдул-Азиз Аль Сауде, правившем Саудовской Аравией с 1964 по 1975 годы.



Краткая предыстория, предопределившая их действия на мировой арене.



В середине сентября 1973 года в Вене на конференции ОПЕК разыгралась ценовая драма. Согласно соглашениям стран ОПЕК с американскими и британскими нефтекомпаниями от 14 февраля в Тегеране и 20 апреля 1971 года в Триполи, цены на сырую нефть могли повышаться максимум на 5 центов за баррель. В сентябре 1973 года баррель тянул всего лишь на $2,9. Правительствам арабских стран такая вызывающе несправедливая динамика котировок надоела. К тому же им не нравилась поддержка Вашингтоном Израиля. Попытки короля Фейсала договориться с Никсоном ни к чему не привели.



Поэтому министры нефти стран - членов ОПЕК затребовали повысить цены на 70%. Американцы соглашались лишь на 15%. Правда, при этом члены совета директоров саудовской компании Aramco (тогда она на 80% принадлежала четырем американским нефтекомпаниям) призывали Никсона хотя бы немного, но дистанцироваться от израильского премьера Голды Меир. Американский президент на словах, конечно, призвал к мирному решению ближневосточной проблемы, но на самом деле только усилил поддержку Тель-Авива.



Вечером 6 октября все участники венской конференции пребывали, как уверяли тогда журналисты, в полном шоке. Никто не ожидал войны, включая американские и израильские спецслужбы.



Арабские министры нефти даже не могли вернуться к своим сюзеренам. Небо над Ближним Востоком было закрыто. Помогла одна индийская авиакомпания, которая кружным путем доставила их в Эль-Кувейт. Там 16 октября арабы и иранский министр нефти Джамшид Амузегар договорились срочно поднять цену нефти на 70% - до $5,11 за баррель. Фактически именно такая цена уже сложилась на мировом рынке в результате паники. На следующий день арабские министры уже без иранского коллеги договорились снизить добычу на 5% к сентябрьскому уровню и продолжить это делать ежемесячно, пока США не перестанут поддерживать Израиль. Тогда же в одном из документов была прописана вероятность объявления полного нефтяного эмбарго.



Король Фейсал все же предпочитал не гнать лошадей. Он то принимал американских директоров Aramco, то посылал доверенных министров в Вашингтон. Но потом стало известно, что за месяц до "войны Судного дня" король обещал египетскому президенту Анвару Садату деньги и расчехление нефтяного оружия. Тем не менее путь назад Фейсалу отрезал Муаммар Каддафи, объявивший нефтяное эмбарго США 19 октября. В последующие три дня к этому решению присоединились Саудовская Аравия, Кувейт, Алжир и Ирак (потом, правда, Багдад тайно поставлял нефть врагам арабов). В ноябре арабские страны ОПЕК решили увеличить ежемесячное сокращение добычи до 10%. А эмбарго было распространено еще на Нидерланды, Португалию, Южную Родезию (сейчас Зимбабве) и ЮАР.



В итоге к концу 1973 года цены на нефть подскочили к сентябрьским значениям в четыре раза - до $11,65 за баррель (по сегодняшнему курсу - $95). В США начались перебои с горючим на АЗС. От полного коллапса, естественно, спасла техасская нефть. Зато в Голландии бензин и дизтопливо просто на время исчезли. Пришлось пересаживаться на лошадей. Трудности испытывали и другие европейские страны, так как Роттердам являлся крупнейшим топливным хабом континента.



В целом западная экономика, излишне в то время зависимая от нефти, перенесла один из самых сильнейших кризисов. Например, в США и без того высокая инфляция (8% в 1973 году) в 1974-м ускорилась до 12% годовых.



Добившись мирных переговоров, король Фейсал отменил эмбарго 18 марта 1974 года. Каддафи был недоволен и вышел из эмбарго значительно позднее.



Оценивать итоги нефтяной войны 1973–1974 годов можно по-разному. Но ясно одно - впервые нефтяное оружие было применено столь эффективным образом, хотя военной победы над Израилем арабы не достичь смогли, несмотря на ряд первоначальных успехов.



Эр-Рияд потом неоднократно применял нефтяное оружие, в том числе и против подсевшего после арабского эмбарго на нефтяную иглу СССР. В 1986 году под давлением Вашингтона, а также чтобы поддержать афганских моджахедов, король Фахд ибн Абдул-Азиз ибн Абдурахман Аль Сауд сыграл на понижение цены до $10 за баррель (в 1985-м было $35).



Многие исследователи считают, что именно из-за обрушения нефтяных цен СССР и рухнул. Впрочем, союзный бюджет в 1984 году был лишь на 10,2% сверстан из нефтегазовых доходов. В 1990-м - на 4,7%. Для сравнения: в 2023-м федеральная казна, несмотря на резкое ухудшение конъюнктуры, почти на треть будет заполнена углеводородными налогами. И Россия при этом распадаться не собирается.



В XXI веке нефтяное оружие притупилось. Во-первых, США вернули себе мировую пальму первенства в добыче за счет сланцевых месторождений. Во-вторых, нефть и продукты ее переработки потеснили альтернативные "зеленые" источники энергии. На Западе даже прогнозировали, что к середине столетия нефть вообще уберут из энергетики. Правда, последние прогнозы и ОПЕК, и ее западной альтернативы - Международного энергетического агентства говорят о том, что еще в 2040-м потребление нефти будет довольно высоким. Глобальный спрос превысит 116 млн баррелей в сутки. Что на 16 млн больше, чем сейчас. Впрочем, это будет обеспечено за счет глобального Юга, а не Запада, как в XX веке.



В 2015 году, когда цены на нефть в очередной раз рухнули в три раза - с $123 за баррель в феврале 2012 года до $40, на Западе заговорили о полном поражении ОПЕК. Однако в схватку на стороне Саудовской Аравии внезапно вступила Россия. В 2016-м был образован альянс ОПЕК+, который тут же приступил к серии ограничений добычи. Сейчас эта политика продолжается. К 4 октября 2023-го была достигнута очередная, но пока тактическая победа. Котировки после летнего падения чуть ли не до $70 повысились до $95. Но затем быстро откатились к $85. Трейдерам донесли о возможном заключении мирного договора между Саудовской Аравией и Израилем, на фоне которого саудиты резко увеличат добычу.



Но не случилось. Посол Израиля в России Александр Бен Цви 9 октября прямо заявил, что неожиданная жестокая атака ХАМАС 7 октября прежде всего объясняется попыткой сорвать саудовско-израильский мирный договор. Так ли это - до конца не ясно. Но одно очевидно: нефтяное оружие в мире в очередной раз расчехлено.



Константин Смирнов Источник - МК

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