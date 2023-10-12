Турецкие археологи обнаружили древний уникальный трезубец

22:11 13.10.2023

Профессор Арслан назвал назначение редкой находки



Насчитывающий 1700 лет трезубец обнаруженный в древнем городе Ассос в Турции. Железный трезубец, предположительно использовавшийся для рыбной ловли, датируемый 3-м или 4-м веком нашей эры, был обнаружен в древнем эгейском прибрежном курортном городе Ассос на северо-западе Турции.



Удивительная находка была обнаружена археологами при раскопках Нимфеи, богато украшенного фонтана к востоку от центра древнего города, сообщает сайт Arkeonews.



Раскопки в древнем городе проводит команда под руководством профессора гуманитарных и социальных наук Нуреттина Арслана, Университета Чанаккале Онсекиз Март. Министерство культуры и туризма и Турецкое историческое общество поддерживают раскопки.



Над археологической находкой работал опытный реставратор, который очистил трезубец от почвы и окислившихся веществ.



Трезубец был найден среди обломков обрушившегося свода Нимфеи и сразу же был опознан как наконечник ручного рыболовного гарпуна по его размеру и характерной форме.



Профессор Арслан рассказал агентству Anadolu, что копье для ловли рыбы оказалось предметом, который ученые видели главным образом на фресках и других изображениях.



"Это первый раз, когда мы находим такие предметы в Ассосе, потому что инструменты, сделанные из железа, – это материалы, которые быстрее всего распадались в древних городах, – рассказал Нуреттин Арслан. – Однако этот трезубец, найденный в этом сооружении, является важным примером в том смысле, что он был найден почти полностью неповрежденным. Хотя мы знаем, что такие инструменты широко использовались в древние времена, мы можем сказать, что это важная работа, поскольку сохранившиеся до наших дней образцы очень редки. Насколько нам известно, такие инструменты использовались в древние времена для ловли крупной рыбы в море на маленьких лодках, освещавшихся факелом по ночам".



Рыбаки Ассоса, которые тысячелетиями зарабатывали себе на жизнь морем, вероятно, имели доступ к гарпунам, подобным этому, которые были изготовлены в этом районе, отмечает Arkeonews. В Ассосе были обнаружены археологические свидетельства выплавки железа и его обработки, так что вполне возможно, что металл был привезен из города.



Ассос, расположенный в деревне Бехрам в районе Айваджик провинции Чанаккале, был основан выходцами с Лесбоса (поселение Метимна на острове Лесбос) в 7 веке до нашей эры, согласно древним писателям. Недавние археологические исследования показали, что история города восходит к бронзовому веку.



Андрей Яшлавский