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Сокращение населения и потеря сырьевых доходов усилят зависимость России от Китая, - А.КомраковСокращение населения и потеря сырьевых доходов усилят зависимость России от Китая, - А.Комраков
22:12 13.10.2023

Сокращение населения и потеря сырьевых доходов усилят зависимость России от Китая

Высокий социальный долг превращается в особую проблему России

Анатолий Комраков

Сравнение экспортных доходов РФ в ценах 2019 года.
Источник: ИНП РАН и ЦМАКП

Основными угрозами для российской экономики в ближайшие годы станут демографический дефицит и старение населения, исчерпание сырьевой ренты, технологическое отставание и высокий уровень "социального долга" (значительный уровень "предбедности" и социальной дифференциации). Эти проблемы будут влиять на место РФ в мире вплоть до 2050 года, считают ученые. У России есть достаточный потенциал, чтобы перестроиться и найти ответы на долгосрочные вызовы, надеются отечественные экономисты.

Население России может сократиться примерно на 3,2 млн человек к 2030 году в сравнении с 2023-м, если не учитывать "новые регионы", такой прогноз дал Росстат. На начало 2023 года численность постоянного населения страны составила 146,4 млн человек, следовательно, к концу нынешнего десятилетия в стране остались бы 143,2 млн, если бы не новые территории. По данным РБК, обновленный вариант демографического прогноза Росстат опубликует до конца октября.

Убыль и старение населения – это одна из основных угроз для российской экономики в обозримой перспективе, считают авторы совместного доклада Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Экономика-2050: контуры странного будущего".

Кроме депопуляции к долгосрочным угрозам относятся исчерпание сырьевой ренты, технологическое отставание, высокий уровень "социального долга", под которым ученые понимают значительный уровень "предбедности" и социальной дифференциации.

В следующие 20–30 лет экономике России предстоит функционировать в качественно новой ситуации как с глобальной, так и с сугубо внутренней точки зрения, прогнозируют экономисты, которые описывают сразу несколько возможных сценариев развития мировой конкуренции.

Один из сценариев, в частности, предполагает возникновения новой монополярности, когда США уйдут в технологический отрыв за счет какой-то "закрывающей технологии", типа сильного искусственного интеллекта или коммерческого термоядерного синтеза. Есть и сценарий перезапуска "Кимерики", то есть взаимосвязанной экономики Китая и США.

Но наиболее вероятным пока считается сценарий возникновения нескольких центров силы с развитыми "юбками кооперации". Очевидно, что для РФ это самый привлекательный сценарий, задача только состоит в том, чтобы стать одним из этих центров с "юбкой" из дружественных стран, а не запутаться в огромной китайской юбке.

Для РФ исчерпана старая модель интеграции в мировую экономику, которая основывалась на активной производственно-технологической кооперации со странами – технологическими лидерами, а также на использовании извлекаемой природной ренты для обеспечения макроэкономической и социальной стабилизации, реализации инфраструктурных и технологических проектов. В связи с этим возникнет и проблема исчерпания сырьевой ренты. По прогнозу ученых, с 2023 до 2030 года доходы от продажи нефти, газа, нефтепродуктов не будут превышать 176 млрд долл. ежегодно. Для сравнения: в 2019-м году РФ получила от такого сырьевого экспорта 226 млрд долл.

Правда, пока сырьевой экспорт позволяет России обеспечивать потребности импорта. (По данным Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованным в четверг, Россия в сентябре 2023 получила от нефтяного экспорта 18,8 млрд долл. – это крупнейшая выручка с июля 2022 года.)

Новые условиях развития – это наличие системных санкций, рост социальной и оборонной нагрузки. И эти условия предполагают необходимость поддержания высоких темпов роста для РФ, пишут авторы доклада. По их мнению, втягивание российской экономики в устойчиво низкие темпы роста даже в инерционном варианте – менее 2% в год – означает возникновение критических рисков для воспроизводства российской экономики и целостности общества. Не говоря уже о неконтролируемых рисках скатывания в темпы около 1% и ниже (а это возможно при сочетании взаимообусловленных геополитических конфликтов, вероятного сжатия на энергетических рынках и структурного кризиса).

По прогнозу, который озвучивал глава Минэкономразвития Максим Решетников, рост ВВП России в 2023 году составит 2,8%, в 2024–2,3%. В дальнейшем, по прогнозу, чуть более 2% в год.

"Сложно дать достоверный прогноз на 20–30 лет вперед, но это не значит, что не надо пытаться это делать, – сказал "НГ" главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. – Сейчас большинство отраслевых стратегий, выработанных правительством, описывают периоды до 2030–2035 года. Однако в РФ так и не была подготовлена общая Стратегия социально-экономического развития, необходимость выработки которой была определена специальным законом еще в 2014 году".

Вопросы кадрового дефицита, вероятно, будут очень значимой проблемой в среднесрочной перспективе для нашей страны, говорит эксперт. "У нас в августе на 100 вакансий приходилось всего 28 соискателей. Для сравнения, еще в начале 2021 на 100 вакансий претендовали 163 человека. И даже два года назад предсказать такое развитие событий было сложно", – говорит он.

"Что касается исчезновения сырьевой ренты, то это вряд ли будет главной проблемой. Уже сейчас экономика перестраивается, так что и в будущем Россия вполне сможет заместить доходы от углеводородов, экспортируя сельскохозяйственную и пищевую продукцию, медоборудование и медуслуги, фармпрепараты. Тем более что такого рода продукция не находится под санкциями и не окажется под ними и в перспективе", – говорит Николаев.

Темп роста экономики в 3% при этом пока представляется недостижимым, говорит эксперт. "Но даже если темпы будут достигать 2% ежегодно, как это планирует Минэкономразвития в консервативном варианте прогноза на ближайшую трехлетку, то и этого будет достаточно, чтобы РФ нормально развивалась, так как у нее есть свои конкурентные преимущества, свои ниши на мировых рынках, где мы сможем получить достаточные доходы", – считает Николаев.

"Российская экономика уже сейчас сталкивается с проблемой демографического дефицита и технологического отставания. В обозримом будущем к этим проблемам могут добавиться вопросы социального неравенства в обществе, а также риск исчерпания природных ресурсов, – сказала "НГ" доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. – При этом на первый план в мировой экономике постепенно выходят страны Азиатского региона, в первую очередь Китай, который является второй после Индии страной по количеству населения на сегодняшний день. Более того, Китай претендует на позицию ведущей экономики с точки зрения технологического развития и прорывов в современных технологиях, включая производство микропроцессоров, развития своего собственного программного обеспечения, а также передового машиностроения в различных отраслях экономики. В связи с этим для России важно не просто переориентировать свою экономику с Запада на Восток, а достичь максимальных результатов в области политики импортозамещения, включая в первую очередь отрасль электроники".

Высокая зависимость российской экономики в области технологий от Китая или других восточных стран станет дополнительным очень сложным испытанием для страны, считает эксперт. "Более того, любая такого рода зависимость не даст возможность решить все остальные проблемы, включая вопросы демографии в экономике. В связи с этим, текущую напряженную ситуацию с точки зрения санкционной войны против России стоит рассматривать больше как возможность к наращиванию своего внутреннего потенциала на будущее", – говорит Новикова.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697224320


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