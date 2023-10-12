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В США за два года задержали более 13 тысяч граждан Узбекистана при попытке нелегального въезда
00:05 14.10.2023

С 2021 по 2023 годы десятки тысяч мигрантов, которых американские власти относят к "лицам, представляющим особый интерес", пытались незаконно въехать в США через Мексику. Более 13 тысяч задержанных были гражданами Узбекистана.

С октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на внутренние данные Службы таможенного и пограничного контроля США.

Всего за два года через Мексику в США, по информации Fox News, пытались незаконно въехать десятки тысяч граждан, которых правительство США относит к "лицам, представляющим особый интерес" (special interest aliens) - термин, используемый американскими властями для обозначения лица, которое потенциально представляет угрозу национальной безопасности США из-за маршрута своих поездок, связанных или предположительно имеющих связь с терроризмом.

В их числе:

30830 граждан Турции
15594 гражданина Мавритании
13624 гражданина Узбекистана
6386 граждан Афганистана
3153 гражданина Египта
1613 граждан Пакистана
Среди тех, кого задержали на границе, также были граждане Ирана (659), Сирии (538), Иордана (185), Ливана (164), Йемена (139) и Ирака (123).

Сколько из задержанных выдворили из США или пропустили в страну, назначив дату заседания иммиграционного суда, неизвестно, отмечает телеканал.

Со слов источников Fox News, в пограничной службе "крайне обеспокоены" лицами, представляющими особый интерес, так как у властей "практически нет возможности" проверить их криминальную историю, потому что страны их гражданства не передают данные США.

Ранее СNN рассказывал, как ФБР начало проверку десятка мигрантов из Узбекистана, въехавших в США через Мексику с помощью человека, которого американские власти подозревали в связях с ИГИЛ.

Источник - gazeta.uz
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