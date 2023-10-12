Узбекистан предложил пересмотреть положения Договора о зоне свободной торговли СНГ

00:07 14.10.2023

Президент Узбекистана, выступая на саммите главы стран-участниц СНГ, предложил пересмотреть положения Договора о зоне свободной торговли в части изъятий и ускорить принятие соглашений СНГ о техбарьерах во взаимной торговле. Он также поддержал учреждение международной организации по русскому языку.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 13 октября выступил на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств в Бишкеке, сообщила пресс-служба главы государства.



В начале своего слова он отметил, что встреча проходит в условиях усиления глобальной геополитической напряженности.



"К большому сожалению, последствия обостряющихся конфликтов в разных регионах мира оказывают крайне негативное воздействие на устойчивое развитие всех наших стран", - подчеркнул глава государства.



Он добавил, что в этой ситуации страны СНГ продолжают искать новые пути и механизмы сотрудничества. "Речь идет прежде всего о формировании альтернативных торгово-логистических маршрутов, создании коротких и более эффективных цепочек добавленной стоимости, максимальном использовании резервов взаимодополняемых экономик наших стран, стимулировании бизнес-контактов", - пояснил президент.



"Мы заинтересованы в полном задействовании уникальной платформы многопланового сотрудничества в рамках СНГ для совместной оценки потенциальных рисков, принятия скоординированных мер и нестандартных решений. В этой связи предлагаю рассмотреть возможность организации конференции ведущих аналитических центров и экспертов наших стран для выработки новой долгосрочной повестки Содружества", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Вместе с тем президент подчеркнул, что с начала этого года объем внешней торговли Узбекистана со странами СНГ увеличился всего на 5%. При этом отмечается тенденция замедления темпов роста.



"Результаты встреч наших экспертов высокого уровня свидетельствуют о том, что все еще имеется много барьеров на пути формирования полноценной зоны свободной торговли", - сказал Шавкат Мирзиеев.



В связи с этим глава Узбекистана предложил пересмотреть положения Договора о зоне свободной торговли в части изъятий. "Прошло достаточно много времени с момента его подписания, и пора привести этот документ в полное соответствие с нашими основными целями и задачами", - сказал он.



Кроме того, глава государства предложил провести синхронизацию национальных программ импортозамещения и рассмотреть возможность предоставления на взаимной основе преференциального доступа к рынку государственных закупок.



Вместе с тем президент предложил принять программу поддержки создания совместных оптово-распределительных и логистических центров и стимулировать развитие электронной торговли, в том числе путем расширения действующих площадок.



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Еще один важный аспект, сказал он, - это ускорение принятия соглашений СНГ о технических барьерах во взаимной торговле и признании результатов работ по оценке соответствия.



"Все эти вопросы должны войти в повестку дня очередного заседания Экономического совета Содружества", - подчеркнул глава Узбекистана.



Отдельно он остановился на перспективах промышленной кооперации. Сегодня портфель совместных инвестиционных проектов со странами СНГ превышает 25 млрд долларов.



Шавкат Мирзиеев предложил в рамках Совета по промышленной политике СНГ разработать Комплекс дополнительных мер по стимулированию взаимных инвестиций и продвижению проектов, включая организацию технопарков, в соответствии с недавно принятой Концепцией развития промышленной кооперации. При этом важно продумать вопросы финансовой поддержки, страхового покрытия и офф-тейк закупок, сказал он.



Президент также заявил о готовности в рамках намеченной на апрель следующего года индустриальной недели "Иннопром" в Ташкенте провести Форум промышленной кооперации и инновационных разработок стран СНГ.



В энергетической сфере Узбекистан считает необходимым создать такие условия, при которых энергосистемы стран СНГ смогут работать как единое целое, учитывая возможности каждой из стран Содружетсва по генерации и потреблению энергии.



Другой приоритетной задачей является обеспечение потребителей в государствах СНГ качественной и доступной продовольственной продукцией.В этой связи требуют решения вопросы усиления взаимосвязанности агропромышленных комплексов, логистики и экспресс-коридоров, технологической модернизации отрасли и системного научного обмена, сказал глава государства.



Шавкат Мирзиеев предложил в рамках действующего отраслевого совета подготовить обновленную Программу сотрудничества в области продовольственной безопасности и Соглашение об основных направлениях кооперации в агропромышленном секторе.



Президент также отметил потенциал межрегионального сотрудничества. "Считаем необходимым подготовить отдельную „дорожную карту" с мерами поддержки такого партнерства, включая проведение первого Форума регионов, выставочно-ярмарочных мероприятий, взаимных визитов (представителей) деловых кругов", - сказал он.



В сфере транспорта Узбекистан выступает за развитие транспортных коридоров с организацией мультимодальных перевозок всеми видами транспорта, формирование привлекательных для бизнеса условий транспортировки грузов по основным региональным коридорам, цифровизацию процессов управления и оказываемых услуг при пассажирском и грузовом сообщении, реализацию программ и проектов модернизации транспортной инфраструктуры и подвижного состава.



Президент также сообщил о решении Узбекистана вступить в Межгосударственный экологический совет СНГ. Он предложил в ходе запланированного на следующий год в Самарканде Международного климатического форума под эгидой ООН провести специальную пленарную сессию, посвященную экологическим вызовам и угрозам на пространстве Содружества.



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Шавкат Мирзиеев поблагодарил коллег за поддержку придания Самарканду статуса "Культурной столицы Содружества" в 2024 году и предложил в этой связи весной следующего года провести в Самарканде Неделю культуры, искусства и кино стран СНГ.



Он также сообщил, что Узбекистан готовит насыщенную программу мероприятий в Ташкенте, объявленном молодежной столицей Содружества в следующем году.



Президент предложил возобновить футбольные турниры на "Кубок Содружества" и провести очередные встречи наших молодежных команд в Узбекистане.



"Поддерживаем принятие Договора об учреждении международной организации по русскому языку. Считаем важным разработку Программы подготовки учителей технических специальностей, преподающих на русском языке", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Он также добавил, что Узбекистан готов принять активное участие в реализации совместных программ и турпродуктов в рамках продвижения единого туристического пространства Содружества.