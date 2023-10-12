Полякам предстоит самый важный выбор с 1989 года, - В.Мастеров

00:15 14.10.2023

12.10.2023



У оппозиции есть шанс на формирование правительства

Валерий Мастеров



Города Польши наводнила предвыборная агитация.

В ночь на субботу в Польше наступает предвыборная тишина перед парламентскими выборами, которые пройдут 15 октября. Финиширует избирательная кампания, оказавшаяся самой скандальной после смены в стране общественного строя. Меньше обращая внимания на продвижение своих программ, политики делали ставку на компроматы и прямые оскорбления оппонентов. Особенно в этом преуспела правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС), которая на все 100% использовала административный ресурс и превратила общественное телевидение в пропагандистский рупор.



Около 30 млн имеющих право голоса поляков должны будут выбрать в парламент на четырехлетний срок 460 депутатов из 6655 кандидатов в Сейм (нижняя палата) и 100 сенаторов из 360 кандидатов в Сенат (верхняя палата).



Во всех 41 округах свои списки зарегистрировали шесть избирательных комитетов: национал-консервативная партия власти ЗиС, а также оппозиционные либерально-консервативное объединение "Гражданская коалиция" (ГК), "Новые левые", "Третий путь" (предвыборный альянс Польской крестьянской партии и партии "Польша-2050"), ультраправая "Конфедерация" и "Беспартийные самоуправленцы", представляющие местные органы власти.



Как сообщил в четверг Super Express, согласно опросу института исследований Pollster, 17% поляков еще не знают, за кого проголосуют, остальные 83% определились. Поэтому в пятницу политики всех мастей ринутся в регионы, чтобы уговорить сочувствующих, сомневающихся и неопределившихся голосовать за свою партию.



И успеть до наступления в полночь предвыборной тишины, когда уже будет запрещено публиковать опросы, проводить агитацию, а из СМИ исчезнет информация о партиях и политических перебранках. При этом памятуя, что за нарушение запретов грозят суровые штрафы, некоторые из которых достигают 1 млн злотых (около 250 тыс. долл.).



В последний день избирательной кампании битва идет за десятки мандатов. Главные забойщики своих партий – лидер "Гражданской платформы", премьер-министр в 2007–2014 годах Дональд Туск и зампред ЗиС, нынешний глава правительства Матеуш Моравецкий – едут туда, где не хватает по несколько тысяч голосов для очередного места в Сейме.



Если оппозиция поймала ветер в паруса, особенно после массовых антиправительственных маршей 4 июня и 1 октября, то партия власти вынуждена фиксировать проколы. Продолжающееся следствие вокруг визовой аферы и коррупции в МИД обнажило хаос в недрах внешнеполитического ведомства и – как следствие – появилось требование отставки его руководителя Збигнева Рау. На этой неделе появилось сообщение о том, что начальник Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий ВС генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. Следом за этим пришла информация о групповых увольнениях со службы по собственному желанию старших офицеров. Это внесло разлад в предвыборную кампанию ЗиС, основным мотивом которой была безопасность поляков. Отсюда и требование об отставке главы Минобороны Мариуша Блащака. Не случайно, что в среду лидера ЗиС Ярослава Качиньского, прибывшего в Краков на партийную предвыборную конференцию, встретили антиправительственные транспаранты и возгласы: "Будешь сидеть!", "Ты уничтожил Польшу, маленький человечек!"



Тем не менее проведенные в последние дни опросы показывают, что выборы выиграет ЗиС, опережая "Гражданскую коалицию" на считаные проценты. В среднем это выглядит так: 32% и 28%. В Сейм, если принять во внимание свежие исследования, войдут еще "Новые левые", "Третий путь" и "Конфедерация" – с багажом по 10% в среднем. Заметно растет поддержка оппозиции, которая может сформировать правительство.



Вполне резонным встает вопрос: если победит оппозиция, каково ей будет в окружении подконтрольных ЗиС учреждений, корпораций, судов, СМИ? И не благосклонным к ней президентом? Анджей Дуда на этот счет отозвался, что не будет блокировать волю поляков: тот, кто победит на выборах, будет формировать правительство. В предвыборной схватке почти забылось, что впервые одновременно с выборами в Сейм и Сенат проводится всенародный референдум. Полякам предстоит ответить на четыре вопроса: о продаже государственных активов, повышении пенсионного возраста, стене на границе с Белоруссией и возможном приеме тысяч нелегальных мигрантов в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией. Оппозиция назвала инициативу правящей партии вспомогательным фактором в избирательной кампании и заявила, что настоящим референдумом будут выборы.