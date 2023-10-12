Мирзиеев поручил пересмотреть тарифы на электричество, производимое УзбГЭС

00:26 14.10.2023

Президент Узбекистана поручил пересмотреть тарифы на электричество, производимое ГЭС

Президент Узбекистана поручил пересмотреть тарифы на электроэнергию, производимую гидроэлектростанциями "Узбекгидроэнерго", которые действуют с 2022 года. Они должны быть достаточными для финансирования инвестиционных программ этой компании.



В Узбекистане пересмотрят тарифы на электроэнергию, производимую гидроэлектростанциями "Узбекгидроэнерго". Это предусмотрено указом президента от 12 октября о мерах по ускоренному развитию промышленности и ее базовых отраслей. Копия документа есть у "Газеты.uz".



Согласно постановлению президента от 10 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года электроэнергия, вырабатываемая ГЭС в составе "Узбекгидроэнерго", гарантированно закупается уполномоченным госорганом с учетом НДС по следующим ставкам (на основании тарифа для II группы потребителей - 450 сумов за 1 кВт⋅ч, до повышения с 1 октября):



для ГЭС, работающих на водотоках - 70% от тарифа (315 сумов за кВт⋅ч);

для ГЭС, регулируемых диспетчером в зависимости от режима электроэнергетической системы - 100% от тарифа (450 сумов за кВт⋅ч);

для гидроаккумулирующих электростанций - 150% от тарифа (675 сум за кВт⋅ч).

Эти тарифы уже тогда были выше цен, по которым государство будет гарантированно покупать электричество, производимое на фотоэлектрических станциях. В декабре 2022 года компания Masdar (ОАЭ) выиграла тендер с тарифом 3,044 цента (341,88 сума) в Бухарской области, а французская Voltalia SA - 2,888 цента (324,36 сума) в Хорезмской области.



Указом президента эти тарифы отменяются. Шавкат Мирзиеев поручил Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете министров во главе с вице-премьером Джамшидом Кучкаровым в недельный срок утвердить новые тарифы на закупку электроэнергии, производимой ГЭС в составе "Узбекгидроэнерго" в объеме, достаточном для финансирования инвестиционных программ этой компании.