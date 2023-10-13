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Геноцид - это не преступление: Запад "вписался" за Израиль, - К.Стрельников
00:40 14.10.2023

Геноцид - это не преступление: Запад "вписался" за Израиль

Кирилл Стрельников

Война, объявленная Израилем палестинцам после нападения боевиков ХАМАС, уже сейчас развенчивает множество мифов, включающих всемогущество израильской разведки МОССАД, неуязвимость танков "Меркава", а также сверхсовременность и сверхоснащенность израильской армии ЦАХАЛ, на которую по всей стране собирают самое необходимое, даже трусы и носки.

Но главный миф, стремительно рушащийся на наших глазах, - это образ "единственной демократии на Ближнем Востоке", на которую десятилетиями истово молился коллективный Запад.

На фоне заявлений руководства Израиля о том, что в секторе Газа военными целями являются исключительно объекты, связанные с ХАМАС, по факту израильская армия получила отмашку на то, чтобы сровнять Газу с землей целиком - с комбатантами, некомбатантами, мирными, нейтральными, неприсоединившимися, лояльными, женщинами, стариками и детьми.

На данный момент число убитых в неизбирательных израильских бомбардировках приближается к полутора тысячам. Разрушено более 22 тысяч жилых домов, более 50 школ и больниц. Сотни тысяч людей лишились крова и покинули свои дома. По решению руководства Израиля против Газы была введена тотальная блокада: полностью блокирован ввоз любых грузов, включая гуманитарные, отключены вода и электричество. Единственная электростанция в Газе прекратила работу из-за отсутствия топлива.

Из-за жестокости действий Тель-Авива президент США Джо Байден был даже вынужден вчера сделать очень строгое и очень озабоченное заявление, где он всеми фибрами души призывает Израиль "следовать правилам войны". Каким правилам и какой войны - он тем не менее не уточнил.

А стоило бы.
Дело в том, что заявления и действия сегодняшнего руководства Израиля до степени смешения походят на заявления и действия страны, которая в свое время уничтожила от четырех до шести миллионов самих евреев.

Речь идет о нацистской Германии.
Гитлер, отправляя войска на Восток уничтожать варваров (нас), благословил их следующим образом: "За действия, совершенные личным составом вермахта и обслуживающим персоналом в отношении вражеских гражданских лиц, не будет обязательного преследования даже в тех случаях, когда эти действия являются военным преступлением или проступком".

"Борьба будет сильно отличаться от борьбы на Западе. На Востоке жестокость мягка для будущего. […] Здесь нет места военным судам".
И, конечно, классическое: "Я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью".
Казалось бы, народ, ставший жертвой геноцида, должен на уровне своей ДНК иметь бесконечное неприятие к подобным вещам. Но заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта можно легко перепутать с цитатами выше: "Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственность. Военных судов не будет".

При этом руководство Израиля чувствует мощную поддержку западных элит. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом году лила крокодиловы слезы по поводу вымышленных зверств России на Украине и заявляла, что "нападения России на гражданскую инфраструктуру являются военными преступлениями": "Отключение мужчин, женщин, детей от воды, электричества и отопления с наступлением зимы - это акты чистого террора и военные преступления". Однако буквально вчера представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что "Еврокомиссия не может осуждать полную блокаду Израилем сектора Газа, включая прекращение поставок воды, электричества и топлива всем жителям анклава, и лишь призывает Тель-Авив соблюдать международное право". Если вы еще не поняли: это - другое.

Нужно пояснить, что далеко не все евреи и не все израильтяне поддерживают по факту разворачивающийся геноцид палестинцев, но карт-бланш, выданный Израилю со стороны США и Евросоюза, дарит руководству "единственной демократии на Ближнем Востоке" уверенность, что победа в войне все спишет и что они обязаны на сто процентов использовать подвернувшийся исторический шанс решить палестинский вопрос раз и навсегда.

Ни для кого не секрет, что израильская элита многие десятилетия вынашивала планы этого "окончательного решения". В частности, по свидетельству бывшего президента Египта Хосни Мубарака, Биньямин Нетаньяху мечтал о выселении всех палестинцев на Синайский полуостров в Египте.

Но, как всегда, есть одно но.
Чтобы закрыть свой гештальт, израильтянам нужно убить всего несколько сотен тысяч, а может, миллион или два палестинцев, которые, по сути, заперты на маленьком клочке земли и которым некуда бежать. То есть сделать это будет достаточно просто, и руководство Израиля, судя по всему, решение уже приняло.
Поддержит ли "цветущий сад" утверждение, что никакие зверства с одной стороны фронта не могут быть оправданием зверств по другую сторону?
Кажется, ответ мы знаем, а значит, отец лжи вышел из тени еще на один шаг.

13.10.23

Источник - РИА "Новости"
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