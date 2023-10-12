Выгоды США и Ирана. Ближний Восток продолжает разгораться, - Андрей Школьников

00:46 14.10.2023

Ближний Восток продолжает разгораться, как было сказано ранее (ролик выложили), основных варианта два: сверхсильная деградация израильской армии до уровня народной милиции или двухходовка, подобная 11/09 и Перл-Харбор. Неопределенность пока высока, но чем дольше будет продолжаться противостояние, тем больше будет ясности.



Очень много звучит слов о противостоянии Ирана и Израиля / англосаксов, но мало кто может сказать что-нибудь разумное, за пределами штампов, в отношении природы этой долгосрочной, непримиримой вражды. В реальности, в будущем для нее нет оснований, кроме: так заведено, всем было удобно и т.д. Каждый получал нужный для него образ в данном противостоянии, периодически заигрываясь, но не теряя основ. Для примера, демократ госсекретарь США Джон Керри (2013-2017 гг.) особо и не скрывал связей с проиранским лобби.



Принципиальная "борьба" с Израилем очень сильно помогала шиитскому Ирану не просто демонстрировать единство с суннитскими, исламскими странами, но и претендовать на лидерство. США боролись с Ираном исходя из желания монополии власти в мире, подавляя фронду. В условиях распада глобальной мир-системы, эти мотивы более не важны, так как Иран претендует лишь на статус региональной державы, сильно ограниченной в экспансии.



В рамках сценариев Многополярного мира и Мира панрегионов Иран совершенно не мешает планам США, Британии, Кластера транснациональных корпораций и Иудейского проекта, от слова совсем. От русских в разы больше проблем, чем от персов. Не удивлюсь, если после всех красивых поз и образов, Иран примет участие в переформатировании Ближнего Востока, но будет занят формированием собственной зоны влияния, вспоминая об Израиле по случаю.



Для чего все происходящее нужно евреям – понятно, разрубить гордиев узел проблем, убрать уязвимость, зачистить территорию от арабов и т.д., если ничего не делать - смерть страны после 2030 года. Следующий вопрос – каковы интересы США и Фининтерна. Здесь все просто – из Европы потоки бегства капиталов скоро иссякнут, дыра сама себя не закроет, нужен управляемый хаос в регионе, чтобы богатые арабы побежали от ужасов войны в США, слишком много они взяли себе воли, перестав размещать выручку от продажи ресурсов в западных банках.



Интересы России на поверхности, пару месяцев противостояния на Ближнем Востоке и о бУкраине забудут, а воровать будут на поставках в Израиль. Срок жизни лишенного финансовой поддержки, поставок оружия, боеприпасов, ГСМ, электричества и т.д. воинства очень быстро закончится. На Западе в таблоидах мелким шрифтом напишут про итоги борьбы / крах киевского режима, но это будет неинтересно, весь мир будет пристально изучать Ближний Восток.



И, да, в этих раскладах есть лишние – Турция и монархии Персидского залива, ведь "дружить" планируют через и за их счет, особенно Иран…))