Герника наших дней. События в Газе - это восстание в тюрьме, - Александр Проханов

00:52 14.10.2023

Герника наших дней

события в Газе - это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания

Александр Проханов



События в Газе - это восстание в тюрьме и кровавое подавление этого восстания. Фашисты жутко подавили восстание евреев в Варшавском гетто. Афганские исламисты беспощадно подавили восстание советских военнопленных в тюрьме у пакистанской границы. Сегодня Израиль со зверской жестокостью подавляет восстание в Газе.



В 1948 году израильское государство упало на палестинские земли, как падает метеорит, выжигая вокруг себя пространство, оставляя зияющий кратер. С тех пор Израиль сгоняет палестинцев с их исконных земель, полнит лагеря палестинскими беженцами, набивает свои застенки палестинскими повстанцами. Палестинцы- народ-мученик, народ-воин, провозвестник справедливости. Схватка палестинцев с Израилем - это схватка угнетенных с мучителями и палачами.



Сионисты говорят: в 1948 году Израиль пришел на свою историческую Родину. В Библии сказано, как создавалась эта "историческая Родина". Ведомые Моисеем евреи пришли не на пустое место или в голую пустыню. Они пришли в земли, где обитали цветущие народы- ханаанеи, стояли города, цвели оливковые рощи. И евреи предали ханаанейские города заклятию, избивали ханаанейцев поголовно, клали их под железные топоры и стальные пилы, кидали в ямы с негашеной известью.



Ханаанейцев истребляли с той же жестокостью, с какой теперь истребляют Газу. Газа - это город-смертник. Газа - это газовая камера, где в муках задыхаются дети и старики. Хотите понять, что такое безбожие и жестокость, посмотрите на руины Газы, которые сочатся кровью, и каждый камень кричит голосом убиваемого ребенка, каждый обломок стены полнится молитвами убиваемых женщин и стариков.



Израиль - выкормыш Америки. Миллиарды долларов идут из Америки в Израиль, питая израильскую армию, утверждая в Израиле строй, угодный Америке. Палестинцы, сражаясь с Израилем, сражаются с Америкой. Русская армия, сражаясь на Украине, сражается с Америкой. Америка – враг Палестины и враг России.



Палестинцы, подняв восстание в Газе, отвлекли на себя мощь Америки, которая двинула на Ближний Восток свои авианосцы и стратегические бомбардировщики, и под Купянском и Авдеевкой русским солдатам стало легче. Атака Хамас на Израиль, горящие танки "Меркава", пленные израильские генералы - все это разрушило миф о несокрушимости Израиля.



Я был в Секторе Газа и видел, как устроена эта тюрьма. Газа обнесена по сухопутной границе огромной бетонной стеной. Стена увита колючей проволокой, на ней стоят вышки с пулеметами, фотоэлементами и приборами ночного видения. И все, кто попадает в поле зрения этой смертоносной оптики, будь то человек, корова или птица, убиваются автоматическими пулеметами. С моря день и ночь дежурят израильские военные катера, пресекая попытки палестинских рыбаков выйти на лов.



Палестинцы, борясь с блокадой, как узники, борясь с тюремщиком, роют подземные ходы, прорывают туннели под бетонной стеной. Через эти туннели в Газу идут еда, одежда, винтили для водопроводных труб, электроника для связи, а также оружие восстания.



В Газе я молился в христианском храме V века, слушал лекции в Исламском университете, встречался с русскими женами палестинских инженеров, врачей, учителей, которые учились в Советском Союзе, и теперь их дети, живущие в Газе, говорят по-русски.



Вместе с палестинскими женщинами я сажал в окрестностях Газы оливковую рощу. И теперь среди оливок есть и мое дерево, и над ним проносятся израильские ракеты, с его ветвей срывает листья взрывная волна. Это дерево мое. Это дерево - я. И я весь в осколках.



На глазах человечества убивается Газа. И человечество лепечет о сострадании, о божественной справедливости, собирает в ООН Совет Безопасности. А в это время бомбы и ракеты испепеляют Газу. И кровь Газы - на всем человечестве.



Пикассо написал великую картину "Герника" о городе, который уничтожили фашистские бомбардировщики. Газа - это Герника наших дней.



Дорогой Халед Машаль, брат мой, я с тобой.