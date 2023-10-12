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|Президент Узбекистана награжден Почетным знаком СНГ
01:38 14.10.2023
На саммите глав стран СНГ президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Почетным знаком СНГ. Садыр Жапаров отметил вклад Шавката Мирзиеева в укрепление отношений дружбы и добрососедства и обеспечение безопасности стран Центральной Азии и в целом СНГ.
В рамках заседания Совета глав государств-участников СНГ в Бишкеке 13 октября президента Узбекистана Шавката Мирзиеева наградили межгосударственной наградой - Почетным знаком СНГ.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров торжественно наградил Шавката Мирзиеева "за выдающийся вклад в развитие содружества, укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между государствами-участниками СНГ", сообщила пресс-служба главы соседнего государства.
В своей речи Садыр Жапаров отметил вклад Шавката Мирзиеева в укрепление отношений дружбы и добрососедства, обеспечение безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития стран Центральной Азии и в целом СНГ.
"Хочу отметить, что во многом благодаря его личным усилиям в межгосударственных отношениях среди государств-участников Содружества создана совершенно новая атмосфера взаимного доверия и конструктивного сотрудничества, формируется благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных проектов промышленной кооперации, транспортной и водно-энергетической инфраструктуры", - подчеркнул президент Кыргызстана.
Садыр Жапаров также акцентировал внимание на том, что благодаря политической воле Шавката Мирзиеева, удалось завершить процесс делимитации кыргызско-узбекской государственной границы.
"Решение этого вопроса добавило кыргызско-узбекскому сотрудничеству положительную динамику во всех сферах, придав импульс решению проблем, которые оставались открытыми в течение многих лет", - сказал он.
"Мы все видим, как Узбекистан за последние годы придал качественно новую динамику участию в деятельности СНГ. Среди важных направлений сотрудничества, по инициативе Президента Узбекистана последовательно решаются задачи в сфере повышения конкурентоспособности транспортных коридоров, гармонизации регламентов и стандартов, проведения согласованной тарифной политики и взаимного предоставления преференций, а также действенных мер по скорейшему устранению барьеров во взаимной торговле в рамках СНГ", - подчеркнул Садыр Жапаров.
В заключении глава государства выразил признательность Шавкату Мирзиееву за неоценимый вклад в интеграцию стран СНГ и постоянно выдвигаемые актуальные инициативы, нацеленные на развитие деловых связей и всестороннее плодотворное сотрудничество на пространстве Содружества.
В свою очередь, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил слова благодарности президенту Садыру Жапарова за инициативу о его награждении, отметив, что для него это не только неожиданность, но и большая ответственность.
Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан, "принимая награду в качестве аванса", намерен приложить все усилия для укрепления сотрудничества между странами-участницами Содружества.
"Я считаю, что это только начало большого пути. Мы будем делать все, чтобы с каждой страной нашего Содружества работать совершенно по-другому. Потому что сегодняшняя награда, ваше доверие многому обязывает Узбекистан, и президента Узбекистана", - сказал президент Узбекистана.
Глава государства отметил доверительные и добрые двусторонние отношения с Кыргызстаном, в частности с Садыром Жапаровым, подчеркнув, что им совместными усилиями удалось достичь того, чего не смогли сделать другие за 30 лет.