Президент Узбекистана награжден Почетным знаком СНГ

01:38 14.10.2023

На саммите глав стран СНГ президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Почетным знаком СНГ. Садыр Жапаров отметил вклад Шавката Мирзиеева в укрепление отношений дружбы и добрососедства и обеспечение безопасности стран Центральной Азии и в целом СНГ.



