Нетаньяху заявил, что ведущиеся удары по Газе "только начало"

07:20 14.10.2023

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к согражданам вечером в пятницу пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel.



"Мы уничтожим ХАМАС и добьемся победы. Это займет время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", - заявил израильский премьер. "Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".



Выступление Нетаньяху происходило одновременно с массированными авиаударами ЦАХАЛ по всем районам сектора Газа.