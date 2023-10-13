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|Нетаньяху заявил, что ведущиеся удары по Газе "только начало"
07:20 14.10.2023
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения к согражданам вечером в пятницу пообещал уничтожить радикальное движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel.
"Мы уничтожим ХАМАС и добьемся победы. Это займет время, но после окончания войны мы будем сильнее, чем когда-либо", - заявил израильский премьер. "Мы никогда не забудем и не простим ужасные деяния наших врагов", - сказал он, добавив, что нынешние удары по сектору Газа - "это только начало".
Выступление Нетаньяху происходило одновременно с массированными авиаударами ЦАХАЛ по всем районам сектора Газа.