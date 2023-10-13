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Наземная операция в секторе Газа: контуры, прогнозы и следствия, - В.Ильин
07:34 14.10.2023

13.10.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН

Разгоняя эскалацию, Израиль рискует своим будущим

Агентство Reuters со ссылкой на израильских военных сообщает о призыве 300 тысяч резервистов на службу в рамках крупнейшего в истории Израиля призыва.

Затягивание кровопролития существенно повышает вероятность его масштабирования. Ракетная атака исламистов уже показала пределы прочности считавшегося среди дилетантов непробиваемым израильского "Железного купола". Не стоит забывать про западный берег реки Иордан, где проблемы для Израиля масштабируются, – это и площадь, и население, плюс израильские поселения среди арабов.

Для властей Израиля по результатам начавшейся войны можно прогнозировать существенные перестановки в правительстве и военном руководстве. Нетаньяху, поддерживаемый спецслужбами, в то время как его политических оппонентов поддерживают военные, сделал свою политическую карьеру на жестких лозунгах. Однако как руководителю страны в вопросе безопасности свалить сегодня всю ответственность на армию ему не удастся.

Основные способы решения проблем для Израиля аналитики сводят к двум вариантам. Первый – радикальный, но при этом возникнут неизбежные проблемы: как организовать изгнание арабов из Газы, куда деть изгоняемое население, как отбиться от нападок мирового сообщества и т. д. Во втором случае часть элит Израиля должна будет взять на себя ответственность за несколько миллионов палестинцев. Их противники – нынешние лидеры Палестины, ФАТХ, ХАМАС – рассматривают власть как источник извлечения доходов. Главы этих организаций мультмиллионеры, и их вполне устраивает сложившаяся ситуация, а посему менять статус-кво они не заинтересованы. Насчет элит Израиля можно сказать, что великой мудростью они не отличаются, так что с учетом специфики израильского руководства второй вариант маловероятен.

Уже вырисовываются контуры грядущей операции в Газе, которая с большой степенью вероятности может привести к полной ликвидации анклава. Стратегия Израиля может заключаться в том, чтобы в ходе боевых действий заставить Египет открыть границу и переселить население Газы туда, что поможет окончательно закрыть вопрос арабского населения на данной территории. Но как заинтересовать Египет в этом переселении?

По оценкам израильских аналитиков, если будет принят план по зачистке двухмиллионной Газы, операция продлится как минимум несколько недель.

Пока не ясно, как сухопутная операция будет проходить на практике. Сектор Газа – это огромный укрепрайон, изрезанный лабиринтами тайных ходов и подземных тоннелей. Бункера, огневые точки, мины и так далее. Какой ценой будет достигнута победа и на какие потери готов Израиль? Воевать резервистами – это все равно что воевать мобилизованными, т. е., по сути, внезапно выдернутыми из обычной жизни людьми.

Израиль не сможет молниеносно провести успешную наземную операцию и ликвидировать все боевые ячейки. За годы изоляции боевики превратили сектор Газа в большой укрепрайон с развитыми подземными коммуникациями.

Министр обороны Израиля в своем заявлении выбрал формулировку, акцентирующую внимание граждан на ненависти: "Я приказал полностью осадить сектор Газа. Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с человеческими животными и действуем соответственно".

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Наземная операция в секторе Газа, независимо от ее результатов, усиливает радикальные настроения среди палестинцев. Происходящее еще более значимо в контексте кризиса ФАТХ во главе с Махмудом Аббасом. Ослабление партнеров Тель-Авива по мирному процессу неизбежно приведет к заполнению вакуума более радикальными политическими силами.

Сейчас палестинцы и арабы радуются и устраивают уличные празднования в европейских столицах и американских мегаполисах. Однако эти настроения могут быстро измениться в случае проведения наземной операции в секторе Газа. Пентагон уже отправил авианосную группу к берегам Израиля. Все авиабазы США на Ближнем Востоке переведены в режим повышенной готовности. США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные эскадрильи. Новые видео работы боевых кораблей Израиля свидетельствуют, что их цель - создать в регионе полностью герметичную зону, в том числе и с моря.

Некоторые аналитики уже высказали мнение, что ХАМАС собирается спровоцировать Израиль на разрушение Газы, чтобы весь Ближний Восток объявил Израилю войну. Наземная операция неизбежно приведет к большому количеству жертв среди жителей сектора Газа. Что естественным образом усилит антиизраильские настроения в арабском мире. В Газе живет около 3 млн. человек. Вокруг несколько сотен миллионов арабов, чуть дальше - еще полтора миллиарда мусульман. Это серьезный мобилизационный резерв, и он на порядки превосходит несколько десятков миллионов евреев, пусть и поддерживаемых всем Западом. Начав наземную операцию, Израиль рискует получить самоубийственную войну.

Источник - fondsk.ru
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