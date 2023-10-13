Нагорный Карабах - в хитросплетениях прецедентов и бизнеса англосаксов, - Д.Нефедов

07:36 14.10.2023 13.10.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



На замену российским миротворцам готовят прикормленную миссию ООН?



Давая на днях очередное интервью Петросу Казаряну, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если российские миротворцы оставят Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению. Одновременно стало известно об отказе и министра иностранных дел, и главы правительства Армении от поездки в Бишкек на встречи лидеров стран СНГ и глав внешнеполитических ведомств 12-13 октября. Как разнообразные публичные намеки, так и практические действия официального Еревана, встречающие все более определенную вербальную реакцию, свидетельствуют о сознательно выбранном курсе на полное разрушение и без того основательно расшатанных связей с Москвой.



В эту линию полностью укладываются огульные обвинения проправительственных СМИ Армении в адрес российских миротворцев, включая распространение очевидных фейков, призванных посеять в широких кругах армянского общества радикальную русофобию на украинский манер. Столь недальновидная (хотя бы с точки зрения перспектив сохранения армянской государственности) политика уже привела к ликвидации непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с исходом практически всего ее населения в Армению, где, надо полагать, задержатся далеко не все. Очевидно, они не захотели прислушаться ни к настойчивым призывам бакинских властей остаться, ни к аналогичным рекомендациям Пашиняна, еще в марте рекомендовавшего армянам Карабаха (в лице их арестованного ныне Азербайджаном тогдашнего президента Араика Арутюняна) "найти общий язык с азербайджанцами, поскольку другой альтернативы нет".



К началу октября на территорию Республики Армения прибыло более 100 тысяч вынужденных переселенцев, временное жилье выделено более чем для 30 тысяч из них, причем его качество оставляет желать много лучшего (если верить варчапету, 2500 человек из их числа уже покинули Армению). Как сообщил на недавней сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Президент России Владимир Путин, в Карабахе "сейчас просто нет армян, все ушли. 1 – 1,5 тысячи и все, там никого нет". Возможно, армянских жителей осталось несколько больше, но если и так, то очень ненамного.



Вовсе не случайно 1 октября на территории края по приглашению Азербайджана впервые после 28-летнего перерыва побывала специальная миссия ООН, призванная подтвердить, что бакинские власти не будут игнорировать национально-культурные, экономические, религиозные права армянского населения. "Миссия попытается оценить ситуацию на месте и определить гуманитарные потребности как оставшихся людей, так и людей, которые уезжают. Основное внимание будет уделяться решению гуманитарных вопросов", – сообщил представитель ООН по гуманитарным вопросам и проблемам беженцев Стефан Дюжаррик. 9 октября миссия ООН вновь прибыла в Карабах, "проехала через Агдам и двинулась в направлении Аскеран – Ханкенди (Степанакерт. – Прим. авт.)". Согласно отчету о первом посещении, миссия не получала сообщений "о насилии в отношении гражданских лиц после последнего введения режима прекращения огня". Вместе с тем армянского населения не осталось: "Наши коллеги были поражены внезапностью, с которой местное население покинуло свои дома". Наблюдая "разрушения, а также усилия по восстановлению, предпринимаемые правительством Азербайджана", представители ООН "подчеркивают необходимость восстановления доверия", прийти к которому будет чрезвычайно сложно.



Надо признать, карабахский конфликт вовсе не уникален и во времена, когда стороны еще имели возможность обсуждать имеющиеся проблемы и пути их мирного компромиссного решения, рассматривался в череде других случаев успешного (как тогда казалось некоторым) национального самоопределения. Одним из таких, как принято говорить, кейсов был бывший португальский Восточный Тимор, независимость которого индонезийским властям пришлось-таки признать после 22-летнего вооруженного противостояния, что лишний раз свидетельствует о гибкости современного международного права или того, что таковым принято считать.



Оккупация "сухартовской" Индонезией в 1976 г. бывшей "португальской" территории острова Тимор (70% его территории), преподнесенная Джакартой как антитеррористическая и антисепаратистская операция, неизменно осуждалась международными организациями. "Народно-демократическая республика Восточный Тимор", провозглашенная на этой территории осенью 1975 года после ухода оттуда португальской администрации, прошла долгий и кровавый путь к референдуму о независимости в августе 1999 года, признанному ООН, а затем и Индонезией. По имеющимся данным, в результате военных действий в восточной части острова в середине 1970-х – середине 1990-х гг. пострадало свыше трети местного населения, в том числе свыше 80% местных португальцев, хотя составлявших не более 7% местного населения (в том числе до трети всех пострадавших – это вынужденные эмигранты). Отчет 2000 года по Восточному Тимору за 1975-99 гг. созданной под эгидой ООН "Комиссии по установлению истины, принятию беженцев и примирению" (CAVR) сообщает о минимум 90800 жертвах: 17600 неправомерных казней и 73200 смертей от голода, инспирированного индонезийским вторжением, причем число погибших и пропавших без вести могло превышать 200 тысяч человек.



Миссия ООН в Восточном Тиморе добилась частичного возвращения туда беженцев, смогла предотвратить "ответные" репрессии против индонезийцев, 40% которых остались на местах своего проживания после признания ООН, а затем и Джакартой независимости Восточного Тимора. Последовавшую вслед за этим вспышку насилия удалось остановить лишь после введения международного миротворческого контингента.



В отличие от далекого острова в Юго-Восточной Азии, российским военнослужащим пришлось действовать в Нагорном Карабахе в отсутствие официально согласованного мандата, о чем рассказал и Владимир Путин: "…было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года о приостановке боевых действий и вводе наших миротворцев. И следующий, очень важный момент: правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на этом заявлении от ноября 2020 года. Никакого статуса миротворцев так и не возникло. Сейчас не буду говорить почему. Азербайджан считал, что нет в этом необходимости, а подписывать без Азербайджана было бессмысленно. Поэтому весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявлении от ноября 2020 года, и права миротворцев заключались только в одном – в наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Все, у нас у миротворцев никаких других прав там не было и нет. Только наблюдение за режимом прекращения огня – все…"



И тем не менее они сделали и продолжают делать все, что могут, для смягчения последствий масштабного гуманитарного кризиса в крае. Сегодня "остается вопрос о том, чтобы чувствовали себя спокойно те жители Карабаха, которые там остались. И наличие миротворцев станет для этих людей дополнительным фактором спокойствия. Так что я бы не стал говорить, что деятельность российского миротворческого контингента в Карабахе себя исчерпала", заявил РБК заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, добавив, что вопрос "о модальностях дальнейшего пребывания этого контингента будет решаться по установленным каналам связей между Баку и Москвой".



Согласно заявлению МИД РФ, деятельность миротворцев в Карабахе будет адаптирована к новым условиям. В Баку анонсировали планы "великого возвращения" в регион до 100 тысяч азербайджанцев, что, как пишет интернет-издание ВЗГЛЯД, в ближайшие несколько лет изменит демографическую ситуацию в Карабахе до неузнаваемости: "Крошечное армянское население будет полностью растворено в азербайджанской среде, что сделает бессмысленным какие-либо амбиции меньшинства, даже претензии на культурную автономию. Далее это будет означает полную ассимиляцию и окончательное заполнение региона тюркоязычным населением", означая "прерывание армянской этнической и культурной традиции региона".



Надо полагать, бодрые реляции миссии не замечающей тотальных разрушений в Газе ООН (не ее ли регулярными на первых порах визитами планируется заменить российский миротворческий контингент?) станут достойным украшением витрины "соблюдения прав национальных меньшинств в Азербайджане", в то время как десятки тысяч недавних армянских жителей края, ставших заложниками действий политиков и корыстных интересов, может постигнуть участь коренных жителей британского архипелага Чагос в центральной части Индийского океана. И поныне они тщетно выступают за возвращение на родину или хотя бы за полноценные компенсации за военно-политически мотивированное выселение.



Напомним, несколько десятков тысяч человек были в середине 1960-х – начале 1970-х годов депортированы в соседние страны в связи с созданием самой крупной в регионе британско-американской ВВС и ВМС Диего-Гарсия. Кроме того, с начала 1980-х гг. Чагос занял прочное место среди заморских британских территорий с офшорным бизнесом, и как не упомянуть в этом контексте о неизбывном интересе трансграничных структур англосаксов и разного рода темных личностей, наподобие перебравшегося за океан бывшего главного советника иранского шаха по международным отношениям Реза Вазири, к горнорудным богатствам Кавказа, о котором наше издание рассказывало после начала блокады тогдашней "армянской" части Карабаха азербайджанскими "экологами"? Будучи одним из доверенных лиц Ильхама Алиева, вице-председатель Совета директоров Американо-азербайджанской торговой палаты, куда входило множество знаковых персон американского истеблишмента, Вазири активно способствует деятельности в регионе запрещенного в России USAID. К слову, 6 российских миротворцев при до сих пор не выясненных обстоятельствах нашли свою смерть именно в районе Кашенского рудника (Демирли), в 1997 г. на кабальных условиях "раздела продукции" проданного (как и другие месторождения) не контролировавшим тогда Нагорный Карабах правительством Гейдара Алиева зарегистрированной в Великобритании компании Anglo-Asian Mining PLC.



Кашенское месторождение



Кашенское месторождение



Реза Вазири и его фирма



Как пишет Рыбарь, "текущая экономическая конфигурация на Южном Кавказе и в большинстве стран постсоветского пространства в значительной степени определяется не желанием локальных правительств, а возможностями ТНК и англосаксонских инвестфондов, которые через таких посредников, как Вазири, продвигают только свои интересы". И это – непременная и неизменная подоплека любых пафосных рассуждений о "государственной независимости и суверенитете", о "верховенстве принципов международного права" и им подобных, выбираемых из имеющегося меню в зависимости от конкретных обстоятельств. Источник - fondsk.ru

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