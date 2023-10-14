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Век вора не видать: почему в Киргизии начали зачищать главных мафиози, - Игорь Кармазин
07:39 14.10.2023

Убийство криминального лидера Кольбаева грозит стране дестабилизацией
Игорь Кармазин
14.10.23

В Киргизии развернулась масштабная война с криминалом. В начале октября силовики застрелили главного киргизского вора в законе Камчи Кольбаева. После этого задержали 40 крупных авторитетов, некоторые бандиты публично отреклись от воровского статуса. Власти говорят, что теперь республика превратится в райский уголок для граждан и инвесторов. По другой версии, разгром ОПГ приведет к дестабилизации общественно-политической обстановки. "Известия" разбирались в происходящем.

Коля, но не Николай
Камчи Кольбаев - знаковая для Киргизии фигура. Будущий лидер криминального мира родился в 1974 году в городе Чолпон-Ате около Иссык-Куля. В 90-е годы входил в окружение преступного главаря Рыспека Акматбаева. В 2000 году решил выйти из тени шефа и организовал покушение. Акматбаев получил ранения, но выжил, а Кольбаева за дерзкую акцию приговорили к 25 годам лишения свободы. Отсидел он, впрочем, только шесть лет, а потом сбежал из колонии. Спустя год попал под амнистию в честь принятия новой киргизской Конституции.

Фото: Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
После этого наступил звездный час Кольбаева. Согласно данным правоохранительных органов, он сколотил транснациональную преступную группировку, которая занималась рэкетом, контрабандой, разбоями, автоугонами и торговлей наркотиками и оружием. В состав банды входили 150-180 боевиков, ОПГ действовала по всей Киргизии, а также в соседних странах Центральной Азии.

В 2008 году в Москве Кольбаев был "коронован" - получил статус вора в законе. В сходке принимали участие легенды постсоветского преступного мира Япончик (Вячеслав Иваньков) и Дед Хасан (Аслан Усоян), которые дали новообращенному прозвище Коля Киргиз. Тогда же Кольбаев принялся налаживать связи в высших политических кругах. В 2011 году прогремел скандал, связанный с тем, что председатель парламента Киргизии Ахматбек Келдибеков отмечал Новый год в одной компании с криминальным авторитетом. После громкого разбирательства спикер сложил полномочия.

Правоохранительные органы не раз пытались привлечь Кольбаева к ответственности. В 2012 году его экстрадировали из ОАЭ, а потом арестовали по обвинению в похищении человека и создании ОПГ. Свидетели и потерпевшие, однако, синхронно отказались от показаний. Приговор несколько раз пересматривался, в итоге через полтора года авторитет вышел на свободу. В 2020 году Колю снова задержали и отправили в колонию. После этого в сети появилось видео шикарной встречи авторитета - в его честь заключенные организовали застолье с музыкой и песнями. Спустя полгода Кольбаев снова оказался на воле.

Корона воровской империи
Летом 2023 года уголовное дело о создании ОПГ закрыли в связи с истечением срока давности. Но началось новое разбирательство, связанное с убийством криминального авторитета Чингиза Джумагулова по прозвищу Доо. 4 октября силовики узнали, что Кольбаев пришел в ресторан "Блондер паб" в Бишкеке. Согласно официальной версии, группа захвата попыталась задержать преступного лидера, тот начал отстреливаться, но был убит ответным огнем, больше никто не пострадал.

В соцсетях при этом сомневаются в официальной версии. Отмечается, что Кольбаева уже много раз задерживали, до этого он ни разу не оказывал сопротивления. Кроме того, правоохранительные органы до сих пор не опубликовали записи с камер видеонаблюдения, которые помогли бы составить объективную картину произошедшего. "Его просто грохнули, а для вида постреляли немного в воздух, чтобы изобразить перестрелку. Иначе никак не объяснить, почему больше не было жертв", - отмечает один из комментаторов.

Далее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) опубликовал данные об активах погибшего. По предварительным подсчетам, их стоимость достигает $1 млрд. Среди них 850 объектов недвижимости, включая рестораны, коттеджи, квартиры и конюшни, 60 люксовых автомобилей, а также множество драгоценностей. Особого внимания заслуживает корона из золота и бриллиантов с инициалами К.К. стоимостью $500 тыс. "Анализ деятельности ОПГ, возглавляемой Кольбаевым, показывает, что он планомерно и целенаправленно создавал "криминальную империю" для незаконного обогащения", - говорится в сообщении ГКНБ.

После ликвидации Кольбаева началась зачистка его окружения. Силовики задержали около 40 членов ОПГ и преступных главарей, в том числе "смотрящих" за Ошской и Таласской областями. Под следствием также оказались некоторые заметные общественные фигуры, среди них основатель крупного бишкекского рынка "Мадина" Турсунтай Салимов, директор спиртового завода "Аю" Тыныбек Исаев, замдиректора компании "Гознак" Олег Подобедов и бывший мэр Чолпон-Аты Мирлан Маратов. Одновременно массовые задержания прошли в соседнем Казахстане.

Параллельно с арестами начался своеобразный флешмоб, когда авторитеты один за другим стали отрекаться от причастности к преступным структурам. "Я, Билалов Казбек Саидович, 1977 года рождения, уроженец Чуйской области Кыргызстана. Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в последний раз отбывал срок на территории Российской Федерации. Также состоял в ОПГ Камчи Кольбаева. Впредь отказываюсь от воровских идей и понятий и обязуюсь соблюдать законы Кыргызской Республики", - сказал один из них на камеру.

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"Мы эту голову отсечем"
Киргизские власти, комментируя происходящее, говорят, что намерены полностью искоренить криминал. "Если кто-то попытается нарушить закон, то получит строгое наказание. Если хоть один криминал поднимет голову, мы эту голову отсечем. Я это открыто говорю", - предупредил глава ГКНБ Камчибек Ташиев. В свою очередь, премьер-министр Акылбек Жапаров заявил, что теперь республика станет "райским уголком" для граждан и инвесторов.

Сторонние наблюдатели придерживаются разных оценок. Так, публицист Мусуркул Кабылбеков называет произошедшее эпохальным событием. По его мнению, борьба с преступным миром поможет развитию киргизской экономики и демократии. Другие комментаторы полагают, что последует передел собственности и сфер влияния, место криминальных структур на ряде направлений займут силовики, но глобальных изменений не произойдет. "Внесудебная расправа - опасный прецедент. Сегодня она применена к криминальному авторитету, а завтра - к любому другому", - отмечает журналистка Динара Суймалиева.

Политологи считают, что произошедшее отразится на внутриполитической ситуации. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович предупреждает о риске масштабной дестабилизации.

- Криминальные структуры в Киргизии контролировали некоторые важные сферы и поддерживали порядок в ряде регионов. Быстрый и жесткий демонтаж этих формирований создает опасный вакуум. В стране также сохраняется тяжелая социально-экономическая ситуация, а США давно раздражены из-за пророссийского курса Бишкека и нацелены на цветную революцию. У меня нет уверенности, что киргизские власти справятся с возникшими вызовами, - подчеркивает он в беседе с "Известиями".

Политолог Рустам Бурнашев считает, что действующие власти, наоборот, укрепят свои позиции.

- Я не прогнозирую никакой дестабилизации. В руководстве страны наверняка просчитали возможные последствия, подготовились, заручились поддержкой необходимых фигур и элитных групп. Мы видим, что с момента ликвидации Кольбаева прошло уже 10 дней, за это время никаких выступлений не было. В целом в последнее время президент Жапаров и глава ГКНБ Ташиев серьезно усилили свои позиции, в результате нынешних событий они еще больше укрепятся, - отмечает он.

Источник - известия
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