Заграница помогла... Стали ли "болашакеры" подлинной элитой Казахстана? - А.Искендирова

07:45 14.10.2023 Заграница нам поможет

Заграница нам поможет

В год 30-летия "Болашака" эксперты подняли вопрос об эффективности госуправления в Казахстане "под дудку" международных консультантов.



В ноябре 2013 года на юбилейном форуме по случаю 20-летия "Болашака" первый президент Казахстана сказал: "Двадцать лет назад, в трудную эпоху первых лет Независимости, не каждому было дано увидеть наше достойное Будущее. Я отправил первых стипендиатов для того, чтобы они получили новые знания и смогли вести нашу страну вперед. Экономика находилась в состоянии коллапса, остановились практически все крупные производства. Инфляция зашкаливала, росла безработица. Страна погрузилась в "дикий капитализм". Тогда мы только начинали переход к рыночным отношениям. Мало кто знал, что это такое. Даже у самых опытных управленцев были лишь смутные представления о том, как управлять новыми экономическими и социальными процессами, создавать суверенное государство. На тот момент в стране не было специалистов по переходу к новой рыночной экономике. Независимому Казахстану были остро необходимы профессиональные кадры, имеющие качественное образование международного уровня. Нужно было провести приватизацию и привлечь инвестиции в страну".



Стипендия "Болашак" стала одним из самых скандальных, дорогих и непрозрачных проектов независимости, в адрес которой звучала критика даже от высокопоставленных людей.



"Нам "шуруют" бакалавров, но они не подходят. Очень слабый уровень подготовки. Из-за того, что английский язык выучили в пивбаре, они лучше специалистами не стали. "Болашак" разный бывает, поэтому мы в основном толковых берем, но их не так много", – из интервью экс-главы "Казкосмоса" Талгата Мусабаева.



"Программа нуждается в переосмыслении и переориентировании под новую эпоху, дабы приносить больший эффект. За весь период ее действия лишь 150-200 стипендиатов стали обладателями ученой степени, что для современного Казахстана, испытывающего острую нехватку научных кадров, крайне мало. В одном из своих последних интервью министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что за последние два года университеты потеряли около 3700 специалистов", – историк, политолог, преподаватель Жаксылык Сабитов.



"Казахстан планирует привлечь не менее 200 иностранных ученых и специалистов по востребованным профессиям, причем их зарплаты будут в разы больше, чем у казахстанцев… Предприятия жалуются на нехватку специалистов даже для монтажа оборудования, обслуживания медицинской техники. Кадровый голод наблюдается и в морфлоте, где казахстанцы составляют всего 10% командного состава на 300 морских судах под нашим флагом. Сегодня лишь Морская академия КБТУ имеет международную аккредитацию для подготовки специалистов, но нет средств на сертификацию ее выпускников для получения допуска к работе. При этом миллиарды тенге тратятся "Болашаком" на дорогостоящие языковые курсы за рубежом, а годовая стоимость обучения одного студента доходит до 30 млн. тенге в зависимости от страны. К тому же, по информации самих "болашаковцев", она завышена: например, если учеба в докторантуре Университета Лестера стоит в среднем 100 тысяч долларов, то "Болашаку" она обошлась в 270 тысяч долларов", – депутат Мажилиса VII созыва Айгуль Жумабаева.



В этом депутатском запросе депутат сослалась также на доклад по вопросам образования руководителя исследовательского института Foreign Policy Centre Великобритании, ныне председателя Совета депутатов округа Вестминстер Адама Хага, где он отметил, что "британские университеты вынуждены платить большие агентские гонорары влиятельным людям, чтобы получить студентов по программе "Болашак".



Так более 12 тысяч казахстанцев получили высшее образование в самых престижных университетах мира. Теоретически их должно было хватить для использования при самостоятельном строительстве продвинутого Казахстана, но по факту страна все годы независимости плотно зависла на западных консультациях. Заморские фамилии в разных проектах и отчетах фигурируют повсеместно, а почти весь квазигоссектор в составе советов директоров имеет не менее четверти иностранцев.



Напомним, 11 января 2022 года, когда в Алматы догорал акимат, Касым-Жомарт Токаев на заседании мажилиса сказал: "Чем занимаются сотрудники, совет директоров, которые получают солидную заработную плату? Есть ли выгода от привлечения к работе консалтинговых компаний, деятельность которых очень дорогая, и иностранных специалистов? Фонд "Самрук-Казына" играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны. Поручаю правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать предложения по основательной реформе квазигосударственного сектора". То есть президент недвусмысленно намекнул на то, что не видит пользы от зарубежных экспертов, работающих с Казахстаном. С того момента в системе госуправления изменилось ничего.



На днях представители Коллегии аудиторов Казахстана и совета по барьерам при АЗРК подробно рассказали о последствиях тотальной зависимости страны от чужого мнения, которое правительство часто использует на практике в отрыве от казахстанских реалий.



Заместитель председателя Коллегии аудиторов Данияр Нурсеитов привел в пример 18 стратегических документов и планов, которые были приняты в Казахстане с использованием иностранных рекомендаций Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и фирм "большой четверки".



Например, закон о госзакупках 2018 года – руководство Минфина тогда конкретно сказало, что столь сложный документ без помощи международных экспертов Казахстану не по зубам. В подготовке Бюджетного кодекса пользовались консультациями Всемирного банка и МВФ. В переходе к "зеленой экономике" Казахстану содействует консалтинговый гигант McKinsey. Совершенствованием корпоративного управления квазигоссектора заправляют Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Коммерционализация знаний в образовании – заслуга Всемирного банка. Повышение налогов – рекомендация ОЭСР. Налог на роскошь – также придумка Всемирного банка.



– Планируемое повышение ставки НДС, о котором стало известно буквально недавно, Миннацэкономики уже разъяснило. Естественно, нам в качестве примеров привели страны с НДС выше уровня Казахстана – Россию и Беларусь (20%), Данию и Норвегию (25%), Германию (19%). Но равновесия ради МНЭ могло бы упомянуть и тот же Сингапур, чей опыт Казахстан очень любит. Там НДС составляет 8%. В Южной Корее он равен 10%, в Швейцарии – 8%, в ОАЭ и Канаде – 5%, а в Катаре и Гонконге вообще нет НДС, – заявил Данияр Нурсеитов.



Казахстан – не единственная точка на карте мира, где нашли себе применение иностранные эксперты. Коллегия аудиторов считает, что финансовые кризисы разных стран в последние годы были рукотворными как раз благодаря советам МВФ и Всемирного банка – в Аргентине, Колумбии, Мексике, России, Словакии, Турции, Чили, Таиланде.



– Причем Всемирный банк своими действиями тормозит экономическое развитие. Из свежих примеров – Всемирный банк выделил Индии 1,5 млрд. долларов на поддержку перехода к низкоуглеродной энергетике и вынудил правительство Индии отказаться от строительства угольных электростанций мощностью почти 14 гигаватт, – добавил Данияр Нурсеитов.



Казахстанские аудиторы конкретно заявляют о том, что западное консультирование настолько вредит интересам Казахстана, что даже обязательную финансовую отчетность нацкомпаний аудируют неместные специалисты.



По словам главы Коллегии аудиторов Владимира Мурашова, Министерство финансов несколько лет целенаправленно ужесточает местное законодательство под западные стандарты и под использование международной практики, что это выглядит не иначе, как расчисткой рынка для иностранных аудиторов. Речь идет о поправках в законодательство об аудиторской деятельности, которое было разработано с учетом рекомендаций экспертов Big4 и Ассоциации присяжных бухгалтеров Великобритании. Так и был учрежден профсовет при Минфине, в составе которого сидят в том числе и чиновники, которые аттестуют кандидатов в аудиторы и проводят внешний контроль качества аудиторских организаций. Но только резидентов. Западные компании спокойно работают в стране без всяких аттестаций.



В 2022 году стоимость услуг BIG4 фонду "Самрук-Казына", 115 его "дочек" и "внучек" обошлась в 31,2 млрд. тенге. Это 98% всех расходов фонда на аудит и консалтинг. Местным компаниям перепали 2%, или 700 млн. тенге. Об этом весной заявила Коллегия аудиторов Казахстана.



Управляющий директор "Самрук-Казына" Назира Нурбаева тогда ответила на критику тем, что "в состав группы Фонда по состоянию на конец 2021 года входили более двухсот дочерних организаций, а не 115".



– При этом по итогам 2021 года расходы Группы по аудиторским и консультационным услугам, оказанным компаниями "большой четверки", составили 7,5 млрд тенге. У Фонда много международных партнеров, кредиторов и инвесторов, а потому к нему на международных площадках и соответствующие требования по аудиту финансовой отчетности соответствующими организациями для исключения внутристрановых этических рисков, – отметила представитель "Самрук-Казына", косвенно подтвердив, что фонд национального, то есть казахстанского, благосостояния работает в тесной связке с зарубежными консультантами.



Такой абсурд стал возможен стараниями Минфина.



"Министерство финансов включило сертификацию ACCA (британские сертификаты, – Ред.) в различные нормативные правовые акты по аттестации аудиторов, минимальные требования по обязательному аудиту. А теперь в планах ведомства полностью передать функции по допуску аудиторских компаний к госзакупкам и закупкам субъектов квазигоссектора только через созданный в 2021 году профсовет. При этом вопрос допуска аудиторских организаций будет решать правление, которое возглавляется министром или вице-министром, курирующим вопросы госзакупок, бухучета, оценки и аудита. Здесь налицо прямой конфликт интересов, что напрямую противоречит законам о госслужбе и о противодействии коррупции", – весной 2023-го публично заявил Данияр Нурсеитов. Но на эти слова никакой реакции от госоргана не последовало.



Аналогичная картина в Казахстане складывается и с подготовкой профессиональных бухгалтеров.



– В 2008 году в Казахстане ввели их сертификацию. В 2022-м Минфин резко увеличило количество экзаменов по сертификации, и данные экзамены относились в зачет для получения свидетельства аудитора. В мае 2023 года эту норму отменили, не выпустив при этом ни одного нового аудитора. Но по иностранным сертификатам эта норма сохранилась. Складывается мнение, что Минфин целенаправленно вытесняет казахстанские сертифицирующие центры, при этом делая упор на развитие иностранных квалификаций. С 2022 года Минфин предпринимает попытки по монополизации сертификаций бухучета. Неоднократно выносились на обсуждение предложения Минфина о передаче сертификации бухгалтеров профсовету, – заявила член Совета по барьерам при АЗРК Астаны Альмира Шарафутдинова.



То есть следование западным стандартам, которые в Казахстане априори считаются лучше национальных, затрагивает почти все сферы профессиональной деятельности. Не потерять бы в этом иностранном, которое, на всякий случай, безупречным не является, собственное лицо.



Яркий пример – Совет иностранных инвесторов при президенте, постоянно действующий с 1998 года. Чем занимается – непонятно, новости о его заседаниях скупые, в расширенном виде рекомендации не публикуются. Хотя состав достаточно разношерстный – представители CNPC, ЛУКОЙЛ, Шелл, J.P. Morgan, ЕАБР, ЕБРР, консалтинговых компаний "большой четверки", Baker Hughes, АрселорМиттал и другие.



– Основными задачами Совета являются разработка рекомендаций и предложений президенту и правительству Казахстана по определению основных направлений инвестиционной политики, совершенствованию нормативно-правовой базы. Несмотря на внушительный состав из представителей транснациональных компаний, рекомендации совета не помогли достичь реальной инвестиционной привлекательности страны. Я вообще предполагаю, что его реальная задача – ухудшить экономическую ситуацию в Казахстане, что будет очень хорошо способствовать приобретению за бесценок государственных активов, а впоследствии это можно будет назвать "иностранными инвестициями", – отметил Данияр Нурсеитов, напомнив о "чемодане без ручки" в виде сегодняшнего "Арселора", с которым государство уже несколько лет не знает что делать.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Искендирова Алина

12.10.2023 Источник - Туран-пресс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1697258700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2023 года №366

- Сенаторы рассмотрели представление Президента об освобождении от должности судей Верховного Суда РК

- Алихан Смаилов вручил награды победителям Digital Bridge Awards

- Кадровые перестановки

- Акимы Мангистау: Кто дольше всех работал и чем запомнился

- "Қарызсыз Қоғам": проектные офисы откроют во всех регионах

- Мажилис начал работу над законопроектом по защите прав ребенка

- Замок с отпечатком пальцев - предотвратите вторжение в дом

- Подозреваемый в руководстве финпирамиды экстрадирован из Украины

