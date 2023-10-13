 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 14.10.2023
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Трусливая тварь Миша Фридман - образцово-показательный рос-олигарх
07:51 14.10.2023

Диктат предателелюбцев
Анна Серафимова

Весть о возвращении Михаила Фридмана в Россию всколыхнула россиян. Чтобы не сказать - взбесила. Хотя…. Как только началось, можно было ставить на какую угодно сумму- прилетит парень, как миленький. Правда, эти ставки не брали. Потому что на другое (останется в Израиле, не прилетит) не поставил бы ни одного рубля или цента ни один человек, знающий как лично Михаила, так и коллективного Фридмана. Придут первыми все! Первым рейсом, первые в очереди на вылет.

Каких только версий о возвращении этого свинорыла ни прозвучало. Сам он, подбоченясь, огласил: "Неделю назад я переехал в Израиль. Сейчас я прилетел в Москву из-за сложившейся там ситуации. Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно". ( 9 октября 2023 г. "Российская газета").

Все родины бросает Миша в час беды. У нас началось – улетел, прихватив наши миллиарды. Там началось - оттуда улетел, прибыл к нам, чтобы опять ухватить наши миллиарды. А коли попытаемся помешать ограбить нас в очередной раз, то обвинения в антисемитизме никто не отменял! Узнаем, что из-за такой плохой черты мы не хотим отдать последнее такому хорошему парню. Вот вы сколько пожертвовали на беженцев Донбасса, например? Всю пенсию? Она у вас как велика? 13 тысяч? Да еще и рублей? Смешно и стыдно! А он пожертвовал 150 миллионов долларов нацистам. Вы жертвовали свои кровные. И он жертвовал ваши кровные.

А ларчик возвращенца просто открывался: Фридман прилетел посмотреть на Путина. Сказал же он, дескать, на меня санкции наложили, а я даже ни разу Путина не видел. Путин, что ни говори, стоит мессы. Увидеть Путина и умереть!

Правда, есть нюансы: и Путина увидеть, и не умереть.

Любимец (после подыхания Горбачева "усы страны" по степени любви россиян переместился на второе место сразу за Чубайсом) всего нашего народа заявил, что Михаил – гражданин РФ. "Он может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой другой гражданин РФ. Нет ничего необычного". В предательстве ничего необычного не видят только предатели, идейно близкие.

Граждане возражают- своей страной он называет Израиль, куда и перетащил награбленные у нас финансы. Приехал снова - отжать досуха и передать на вечное хранение на историческую?

Какая-нибудь убогость из числа россиян перечислит фашистам пару тысяч- ее судят. И правильно делают. Но этот-то 150 миллионов украденных у нас долларов подарил нелюдям. И ничего? Прав на все времена старина Марк Твен: "Того, кто украл булку - посадят в тюрьму. А того, кто украл железную дорогу - выберут в парламент".

Наши парламентарии - тому выразительный пример. И если перечислил фашистам тысячу- сядешь в тюрьму, если перечислил миллиарды рублей - будешь отсиживаться в особняке, чему Фридман и прочие авены- назидательный пример.

И до каких пор нас будут мучить рекламой банка, финансирующего фашизм?

В связи с тотальным предательством светлолицых артистов-шахматистов звучат голоса, мол, маски сброшены, они показали свое истинное лицо. А они никогда эти маски и не надевали! Рожи такие. И чего им было скрывать? От кого? От нас, народа? Но мы для них разве имеем какое-то значение, чтобы они на нас оглядывались в своих мерзостях? Они- полные хозяева нашей жизни, повелители, палачи и милователи. Вся наша жизнь управляется ими и во имя их.

Захотели- своровали. Захотели- обсмеяли, изолгали, извратили все в нашей истории и жизни, культуре. Захотели- оскорбили, улетели. Захотели- прилетели, повылазили на экраны.

Вот Каролина Куек (подпольная кличка Ани Лорак) фотографируется в госпитале с бойцом ВСУ, флаг, все как полагается, финансирует фашистов, убивающих наших защитников и детей Донбасса. Но вот уже она - на НТВ. Входит в какие-то комиссии. Что-то оценивает. Видимо, еще деньги понадобились на ВСУ. В ее положение (и в положение ВСУ, понятное дело) входят, как сообщают СМИ, генеральный директор "Телекомпания НТВ" Алексей Земский и продюсер компании "Вайт Медиа" Юлия Сумачева и дают ей возможность разживиться деньгами, приглашают на канал. "Виталий Бородин, руководитель федерального проекта по безопасности, пообещал разобраться в сложившейся ситуации и обнародовать имена тех, кто поспособствовал возвращению Ани Лорак на федеральное телевидение. Помимо этого Бородин обращался к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, чтобы тот отменил выступления Лорак в своем регионе. Спустя некоторое время Бородин опубликовал пост на тему Лорак в своем телеграм канале. "Долго мы голову ломали, зачем и кому нужна Лорак на тв". Названы имена тех, кто вернул Лорак и других "беглецов" на федеральное ТВ".

"Также у всех "испуганных патриотов" есть свой лоббист - это зампред Госдумы от фракции "Новые Люди" Владислав Даванков. Он не раз говорил, что тем, кто уехал, а потом вернулся, надо давать второй шанс". Новые люди- сплошь старые… Роспотребнадзор запрещает это слово.

Второй шанс отсчитывать от какого по счету предательства? Понятно, что слуги народа- сплошь неграмотные. Кого ни послушаешь- бред и околесица. Другие там не ходят, в креслах депутатских не сидят.

А коли интересовался бы мудростью веков, то знал бы, как говорили древние: "Mendax in uno, mendax in omnibus" (солгавший в одном- лжет во всем). А "предавший однажды – предаст не единожды."

Более того. Вот известные своей дотошностью английские ученые совершили очередное открытие: одна ложь стимулирует другую. То есть Козьма-то прав: "Единожды солгавший, кто тебе поверит?"

Только наши депутаты и прочая публика.

Итак. "Психологи из Университетского колледжа в Лондоне подтвердили эту мысль экспериментально. Участвовали 80 добровольцев, которые имели возможность соврать, а соврав, надурить партнера и получить материальное поощрение. По мере того, как продвигалось состязание, партнеры врали все больше и больше. А их мозг, "генерируя" ложь, проявлял все меньшую и меньшую активность - ученые увидели это посредством магнитно-резонансной томографии. То есть каждая последующая ложь давалась легче предыдущей.

-Как правило, люди испытывают только сначала отрицательные эмоции, если врут ради какой-то своей выгоды, - комментирует наблюдения коллег Софи ван дер Зее. - Но постоянное вранье избавляет от неприятных чувств.
К примеру, мужья, единожды изменившие своим женам, как правило, переживают. А регулярных донжуанов угрызения совести вообще уже не мучают. Вывод ученых: люди без особого труда приспосабливаются к систематической лжи и постепенно переходят от мелкого вранья к крупному. Например, от мелкого мошенничества к крупным финансовым аферам, от лживых предвыборных обещаний - к реальному обману народа".

О опять все мысли- о депутатах.

И то же самое с предательством.

Я все думала, когда, в ответ на возмущение общества возвращением предателей начнется операция по отмыванию черного кобеля добела. И началась-таки. Переключаю кнопку- задержалась на задумчивом лице ведущего, который со своей обетованной грустью вещал о ком-то, дескать, да, человек не разобрался. Даже что-то говорил (напомню это "что-то":"Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите. Только такое не прощают") но лишь говорил, действия не совершал (!!! оцените финт ушами), однако понял, никому ничего не сообщая, прибыл в Луганск, все увидел своими глазами, сразу СРАЗУ!!! (тут заорал прямо, сообщая об сразу) был занесен в базу "Миротворец". Это Дмитрий Шепелев.

Вот как! Никому ничего не говоря, по секрету о тайном геройстве только по телевидению сказали. Сколько он, стыдясь нас, отсиживался? И сколько в зоне СВО? Он же вполне себе призывного возраста. Пусть, все поняв, столько же времени, сколько отсиживался, повоюет за наше правое дело.

Вообще все уезжавшие и отсиживавшиеся - 100%- были обработаны и вернулись уже с заданиями. Опять будем орать, если вообще от нас что-то останется при таких вот предателелюбцах и жестоковыйном племени на всех вершинах, мол, кто бы мог подумать, ошиблись в людях! Обманули нас, но надо дать еще один шанс. Это в том случае, если от нас еще что-то все-таки останется.

Источник - zavtra.ru
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